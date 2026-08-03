¡De todos colores y sabores! Conoce las golosinas que se ofertan en la feria agostina de El Salvador

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En C.A y República Dominicana persisten la informalidad y las brechas laborales, según la Organización Internacional del Trabajo El organismo identifica como riesgos estructurales una inserción femenina rezagada, una desocupación juvenil de hasta 23.1% en Panamá y niveles de trabajo informal de 66.2% en Guatemala y 63.3% en El Salvador

¿Cómo la normativa de lactancia materna se transforma indicadores positivos en El Salvador? Las nuevas normas, las salas habilitadas y el respaldo institucional ayudaron a que el país superara el promedio regional en alimentación solo con leche materna durante los primeros seis meses

La nueva ley de propiedad intelectual de El Salvador cumple dos años con un registro electrónico y un solo instituto La norma centralizó los trámites de obras, marcas y patentes en una nueva entidad del Centro Nacional de Registros, con un sistema que busca adaptar la gestión de estos derechos al entorno tecnológico actual

Lamastus Family Estate lidera el Best of Panama al lograr 96.25 puntos en la categoría Geisha Lavado La selección comenzó con 102 lotes, que fueron evaluados en la cata nacional y en la cata internacional, por un jurado que estuvo conformado por 46 jueces oficiales, además de 49 jueces invitados