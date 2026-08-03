¡De todos colores y sabores! Conoce las golosinas que se ofertan en la feria agostina de El Salvador

Manzanas caramelizadas ofertadas a $2.00 para cualquier salvadoreño. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
03 Ago, 2026 12:07 p. m.Actualizado: 03 Ago, 2026 02:47 p. m. EST
Los elotes locos de feria son de los favoritos de los asistentes, preparados con gran rapidez en cualquier local. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Con una mezcla de mayonesa, salsa negra o inglesa, ketchup, y queso rallado es preparado este "elote loco". (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Los churros españoles de feria también son muy buscados. Se suelen buscar bañados de jarabe de fresa, caramelo, chocolate o simplemente con azucar. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Las estrellas fritas pero bañadas en azucar también son otro infaltable de las fiestas de feria tradicional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Es usual ver los dulces tradicionales de feria como conserva de coco, espumillas, dulces de tamarindo entre miles más. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Las papas fritas son otro esencial de los campos de feria en cualquier lugar del país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) A la variedad también se suman las tostadas de plátano o yuca que siempre están en los menús de los locales. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Variaciones de "micheladas" son entregadas en una piña entera, también mezclada con dulces o golosinas ácidas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) La mayoría de estas golosinas valen $2.00 en el campo de la feria de agosto de San Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)