El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

¡De todos colores y sabores! Conoce las golosinas que se ofertan en la feria agostina de El Salvador

Elotes locos, churros españoles, papas fritas y más golosinas son las que se ofrecen en el campo de la feria de San Salvador, Sivarland.

Platillos que puedes encontrar en la feria de San Salvador
Manzanas caramelizadas ofertadas a $2.00 para cualquier salvadoreño. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Guardar
Platillos que puedes encontrar en la feria de San Salvador
Los elotes locos de feria son de los favoritos de los asistentes, preparados con gran rapidez en cualquier local. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Platillos que puedes encontrar en la feria de San Salvador
Con una mezcla de mayonesa, salsa negra o inglesa, ketchup, y queso rallado es preparado este "elote loco". (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Platillos que puedes encontrar en la feria de San Salvador
Los churros españoles de feria también son muy buscados. Se suelen buscar bañados de jarabe de fresa, caramelo, chocolate o simplemente con azucar. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Platillos que puedes encontrar en la feria de San Salvador
Las estrellas fritas pero bañadas en azucar también son otro infaltable de las fiestas de feria tradicional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Platillos que puedes encontrar en la feria de San Salvador
Es usual ver los dulces tradicionales de feria como conserva de coco, espumillas, dulces de tamarindo entre miles más. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Platillos que puedes encontrar en la feria de San Salvador
Las papas fritas son otro esencial de los campos de feria en cualquier lugar del país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Platillos que puedes encontrar en la feria de San Salvador
A la variedad también se suman las tostadas de plátano o yuca que siempre están en los menús de los locales. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Platillos que puedes encontrar en la feria de San Salvador
Variaciones de "micheladas" son entregadas en una piña entera, también mezclada con dulces o golosinas ácidas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Platillos que puedes encontrar en la feria de San Salvador
La mayoría de estas golosinas valen $2.00 en el campo de la feria de agosto de San Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Temas Relacionados

golosinas feriaferia agostina el salvadorsivarlandEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En C.A y República Dominicana persisten la informalidad y las brechas laborales, según la Organización Internacional del Trabajo

El organismo identifica como riesgos estructurales una inserción femenina rezagada, una desocupación juvenil de hasta 23.1% en Panamá y niveles de trabajo informal de 66.2% en Guatemala y 63.3% en El Salvador

En C.A y República Dominicana persisten la informalidad y las brechas laborales, según la Organización Internacional del Trabajo

¿Cómo la normativa de lactancia materna se transforma indicadores positivos en El Salvador?

Las nuevas normas, las salas habilitadas y el respaldo institucional ayudaron a que el país superara el promedio regional en alimentación solo con leche materna durante los primeros seis meses

¿Cómo la normativa de lactancia materna se transforma indicadores positivos en El Salvador?

La nueva ley de propiedad intelectual de El Salvador cumple dos años con un registro electrónico y un solo instituto

La norma centralizó los trámites de obras, marcas y patentes en una nueva entidad del Centro Nacional de Registros, con un sistema que busca adaptar la gestión de estos derechos al entorno tecnológico actual

La nueva ley de propiedad intelectual de El Salvador cumple dos años con un registro electrónico y un solo instituto

Lamastus Family Estate lidera el Best of Panama al lograr 96.25 puntos en la categoría Geisha Lavado

La selección comenzó con 102 lotes, que fueron evaluados en la cata nacional y en la cata internacional, por un jurado que estuvo conformado por 46 jueces oficiales, además de 49 jueces invitados

Lamastus Family Estate lidera el Best of Panama al lograr 96.25 puntos en la categoría Geisha Lavado

Más de 4,300 animales y plantas fueron decomisados en aeropuertos de Costa Rica: lanzan campaña para frenar el saqueo de la biodiversidad

La iniciativa #WhatYouCarry busca concientizar a turistas y nacionales sobre el impacto de extraer flora y fauna silvestre del país. Entre 2024 y 2025, las autoridades incautaron miles de especímenes en terminales aéreas y puestos fronterizos

Más de 4,300 animales y plantas fueron decomisados en aeropuertos de Costa Rica: lanzan campaña para frenar el saqueo de la biodiversidad

TECNO

Los gerentes deberán coordinar a personas y agentes en la nueva estructura laboral

Los gerentes deberán coordinar a personas y agentes en la nueva estructura laboral

Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta en Fútbol Libre o Tarjeta Roja es una búsqueda peligrosa para las contraseñas

Smartphones | YouTube y Google Play Store no van más en estos Android: cómo ver videos

Lista de dispositivos para convertir un televisor viejo en Smart TV: Chromecast, Fire TV y Roku

Reclámalos gratis: los 4 juegos de PC que regala Steam hoy mismo

ENTRETENIMIENTO

YouTube eliminó varios canales de ASMR por vínculos a contenido sexual externo

YouTube eliminó varios canales de ASMR por vínculos a contenido sexual externo

La escena más perturbadora de ‘House of the Dragon’ incomodó al propio reparto: “Muy extraña y muy jodida”

Una pareja de lesbianas protagoniza una pelea en lodo durante Lollapalooza 2026

La Met Gala 2027 revela su temática: un controversial homenaje y la respuesta de Anna Wintour

Una mujer y su perro superaron el cáncer y ahora surfean juntos en competencias

MUNDO

La guerra de los interceptores baratos: cómo una startup obligó al Pentágono a cambiar la forma de comprar armas

La guerra de los interceptores baratos: cómo una startup obligó al Pentágono a cambiar la forma de comprar armas

Chile y Honduras restauraron su presencia diplomática en Israel por primera vez desde los atentados del 7 de octubre de 2023

Donald Trump advirtió que Irán debe elegir entre un acuerdo con Estados Unidos o la rendición total

Los rebeldes hutíes forzaron el cambio de rumbo de seis petroleros saudíes: deberán rodear África para evitar el mar Rojo

Putin recrudece la persecución en plena campaña electoral: el opositor Boris Nadezhdin partió al exilio en Francia