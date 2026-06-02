El Salvador acelera su apuesta por la inteligencia artificial en sectores clave

Una imagen conceptual futurista del centro histórico de San Salvador muestra la integración digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador ha intensificado la integración de Inteligencia Artificial en los sectores de salud, educación y gestión pública, reforzando una tendencia regional que apunta a la consolidación de la soberanía digital como activo estratégico, según señaló la empresa Red Hat. La iniciativa busca transformar al país en uno de los principales polos tecnológicos de Centroamérica, a partir de la incorporación de IA en los tres pilares del Estado. Esta estrategia responde al doble objetivo de fortalecer la competitividad internacional y garantizar el control sobre los recursos digitales críticos.

De acuerdo con la visión de Red Hat, la tendencia no se limita a la experimentación técnica. Tanto organizaciones privadas como gobiernos han avanzado a una etapa en la que la capacidad de operar la IA de manera segura, flexible y sostenible prevalece sobre el interés meramente exploratorio.

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La apuesta salvadoreña se estructura sobre la premisa de garantizar opciones reales para decidir, operar y evolucionar la tecnología, lo que demanda amplias facultades de gobernanza, auditoría y portabilidad de cargas de trabajo entre entornos diversos manteniendo el cumplimiento normativo.

El enfoque actual da prioridad al desarrollo de marcos regulatorios alineados con los valores locales y a la orientación de inversiones estratégicas que posibiliten un mayor control sobre el ciclo de vida de los datos involucrados. La soberanía digital, en esta perspectiva, se ancla en tres dimensiones: la tutela sobre los datos, la operación autónoma y la gestión de la propiedad intelectual, rubro en el que la IA representa un factor decisivo.

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Un grupo diverso de jóvenes profesionales y estudiantes trabaja en equipo en un entorno moderno, rodeados de computadoras, pantallas con interfaces de inteligencia artificial, herramientas de ingeniería y brazos robóticos. La imagen refleja la integración de la tecnología avanzada, la inteligencia artificial y la robótica en la educación y la investigación, destacando la importancia de la colaboración multidisciplinaria para el desarrollo de soluciones innovadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de la compañía sostiene que el reto para los países ya no radica únicamente en adoptar inteligencia artificial, sino en desarrollar plataformas soberanas que garanticen el control y evolución tecnológica. Marta Ardila, directora regional de Red Hat para Centroamérica y el Caribe, señala: “la soberanía digital significa tener la capacidad real de decidir cómo operar, gobernar y evolucionar la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, sin depender completamente de terceros”.

En febrero de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías, una normativa que promueve el desarrollo, la investigación y la adopción de IA tanto en el sector público como en el privado. La legislación incentiva la integración de estas tecnologías en sectores como educación, salud, energía, seguridad y transporte, así como la creación de programas de capacitación y formación especializada.

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La aplicación de la IA en el sistema educativo y de salud

Uno de los proyectos involucra a la empresa xAI, propiedad de Elon Musk, que en diciembre de 2025 firmó una alianza con el gobierno para desplegar el asistente Grok en más de 5,000 escuelas públicas. El plan busca ofrecer aprendizaje personalizado a más de un millón de estudiantes y brindar herramientas a miles de docentes salvadoreños. Paralelamente, la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), junto con la Dirección Nacional de Educación Superior, ha identificado a la inteligencia artificial como un recurso para rediseñar el entorno educativo y los procesos pedagógicos.

En el ámbito de la salud, el año pasado el gobierno lanzó la plataforma DoctorSV, un servicio de atención médica digital gratuita respaldado por inteligencia artificial, que permite consultas, emisión de recetas y seguimiento médico las 24 horas. El desarrollo contó con el apoyo de Google y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Desde abril de 2026, la plataforma aborda el monitoreo de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y obesidad, y ya supera los 1.1 millones de usuarios.

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Doctor SV, ofrece atención en especialidades médicas, salud mental y nutrición. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

El impacto económico y la soberanía digital

De acuerdo con datos de IDC citados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se proyecta que el gasto global del sector financiero en IA alcanzará los USD 97,000 millones para 2027, duplicando la inversión actual. Según Red Hat: “el verdadero valor de la inteligencia artificial reside en la capacidad de construir plataformas que permitan operarlas con seguridad y gobernanza a largo plazo”.

La apuesta de El Salvador avanza sobre tres pilares: datos, operación y propiedad intelectual, lo que posibilita definir políticas y regulaciones alineadas a los valores locales y controlar el almacenamiento y uso de la información de ciudadanos y organizaciones. No contar con una estrategia de soberanía digital, advierten especialistas, incrementa la dependencia tecnológica y expone a riesgos legales y de seguridad que pueden comprometer la competitividad y la continuidad de las organizaciones.

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El proceso de transformación digital en El Salvador cuenta con la participación de empresas tecnológicas y organismos internacionales, y apunta a consolidar un ecosistema con autonomía sobre el manejo y desarrollo de tecnologías avanzadas.