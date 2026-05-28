Nicaragua

El régimen de Ortega devuelve la mina de oro Palacagüina a empresa de Estados Unidos bajo acuerdo confidencial

Un convenio fue alcanzado para restituir la operación a BHMB Mining, mientras la compañía estadounidense evalúa la reanudación de labores en medio de sanciones y un repunte del sector minero nacional

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Vista aérea de una gran mina a cielo abierto con múltiples niveles escalonados, caminos de tierra, un embalse de residuos y colinas con vegetación escasa
Vista aérea de una gran mina de oro a cielo abierto con sus terrazas excavadas, carreteras internas y una presa de relaves adyacente, mostrando el impacto en el paisaje.

La mina de oro Palacagüina en Nicaragua volvió al control de la empresa estadounidense BHMB Mining tras una devolución oficializada por la Procuraduría General de Justicia, según destacó este miércoles una nota de la agencia EFE.

El complejo había pasado a manos de la firma china Zhong Fu Development en septiembre de 2025, después de una transferencia ordenada por el Estado. La restitución se concretó tras un acuerdo con el inversionista Baruch Rapoport.

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BHMB Mining, con sede en Florida y capital estadounidense y británico, sostuvo que su inversión, estimada en USD 80 millones, fue confiscada y entregada a intereses chinos, según declaraciones de su gerente Baruch Rapoport al diario La Prensa de Nicaragua.

De acuerdo a EFE, la disputa generó reclamos diplomáticos de Estados Unidos y derivó en sanciones vinculadas al sector aurífero nicaragüense.

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La Procuraduría presentó la devolución como el resultado de un proceso de diálogo bilateral con la compañía.

La empresa afirmó que durante el cierre y la intervención estatal los activos quedaron en manos de Zhong Fu y de Santa Rita Mining, compañías que recibieron concesiones mineras estatales, de acuerdo con el testimonio de Rapoport en La Prensa.

Minas Nicaragua
El complejo había pasado a manos de la firma china Zhong Fu Development en septiembre de 2025, después de una transferencia ordenada por el Estado. La restitución se concretó tras un acuerdo con el inversionista Baruch Rapoport.

Sanciones de Estados Unidos por la confiscación

La denuncia de BHMB Mining derivó en reacciones de funcionarios estadounidenses. Richard Grenell, enviado especial de la presidencia, calificó de “indignante” la decisión del régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, según declaraciones citadas en medios locales y citadas por EFE.

El abogado Jason Ian Poblete, vinculado a la representación legal de la empresa, sostuvo que la confiscación no quedaría sin respuesta por parte de la administración de Estados Unidos. En ese contexto, el Departamento del Tesoro avanzó con medidas contra personas y compañías relacionadas con el sector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a familiares directos de Ortega y Murillo, además de un viceministro y otras figuras del oficialismo, junto con siete empresas auríferas. La OFAC atribuyó las medidas a la “incautación forzosa” de propiedades de ciudadanos estadounidenses y al uso de ingresos del oro para financiar estructuras del poder político en Nicaragua.

El oro en las exportaciones de Nicaragua

Mientras se desarrollaba la disputa por la mina, el oro en bruto se consolidó como el principal rubro exportador del país.

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio informó en su reporte anual que las ventas mineras totalizaron USD 2,009.2 millones en 2025, un aumento de 44.4% frente al año anterior.

Según ese informe, el oro aportó USD 1,971 millones y representó cerca del 23% del total de exportaciones nacionales, con un volumen de 19.9 toneladas métricas. Los datos oficiales ubican al sector aurífero como una de las principales fuentes de divisas en la economía nicaragüense.

Minas Nicaragua
El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio informó en su reporte anual que las ventas mineras totalizaron USD 2,009.2 millones en 2025, un aumento de 44.4% frente al año anterior.

Un acuerdo confidencial para reactivar la operación

La Procuraduría General de Justicia comunicó que la devolución se formalizó tras un entendimiento con BHMB Mining y el inversionista Baruch Rapoport, aunque sin difundir los términos del pacto.

La confidencialidad también fue mencionada por la compañía al referirse a las condiciones de la restitución.

Según lo planteado por la empresa en declaraciones a La Prensa, el objetivo inmediato es reorganizar la operación y retomar la actividad en la planta.

El caso quedó atravesado por el antecedente de la transferencia de septiembre de 2025 y por el impacto de las sanciones de Estados Unidos sobre el sector minero nicaragüense.

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