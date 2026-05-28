El Salvador

El Comité de Mujeres Empresarias promueve foro de liderazgo femenino en la zona oriental de El Salvador

El programa contempla charlas, presentaciones de casos exitosos y actividades de integración, además de la entrega de un reconocimiento especial que busca destacar los aportes de una representante regional destacada

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El esperado evento reunirá a empresarias y profesionales del oriente salvadoreño en una jornada centrada en liderazgo, marca personal y bienestar. Un reconocimiento especial y testimonios inspiradores formarán parte de la agenda (Foto cortesía CAMARASAL)
El esperado evento reunirá a empresarias y profesionales del oriente salvadoreño en una jornada centrada en liderazgo, marca personal y bienestar. Un reconocimiento especial y testimonios inspiradores formarán parte de la agenda (Foto cortesía CAMARASAL)

La filial San Miguel de la Cámara de Comerio e Industria de El Salvador (Camarasal) anunció la realización del XVII Congreso Mujeres Líderes de Oriente el 4 de junio de 2026 en el Hotel Trópico Inn, en el distrito de San Miguel, según un comunicado emitido este 28 de mayo. La actividad, dirigida a empresarias, emprendedoras y profesionales, se desarrollará desde las 13:00 a 18:00 horas (de la una a las seis de la tarde).

El congreso abordará temas de marca personal, liderazgo con propósito y neuroliderazgo, de acuerdo con la organización. También incluirá espacios de networking y bienestar, la presentación de un caso de éxito empresarial y el reconocimiento “Mujer Destacada 2026” para una líder de la zona oriental.

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“Este Congreso representa un espacio que durante 17 años ha impulsado el liderazgo, el crecimiento y el desarrollo integral de las mujeres de la zona oriental”, afirmó Anahí Durán de Lobos, presidenta de la filial San Miguel de Camarasal, según el mismo comunicado. Agregó que el Comité de Mujeres Empresarias trabajó para generar oportunidades de formación, inspiración y conexión.

Agenda del XVII Congreso Mujeres Líderes de Oriente

La organización informó que la jornada se realizará entre las 13:00 y las 18:00 e incluirá conferencias enfocadas en marca personal, liderazgo con propósito y neuroliderazgo. Camarasal señaló que el programa sumará un caso de éxito empresarial, además de espacios de networking y bienestar.

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Las asistentes podrán descubrir estrategias de liderazgo y conectar con historias de éxito que inspiran (Foto cortesía CAMARASAL)
Las asistentes podrán descubrir estrategias de liderazgo y conectar con historias de éxito que inspiran (Foto cortesía CAMARASAL)

Según el comunicado, el evento tendrá como concepto “Mujer que conecta, mujer que crece” y está orientado a empresarias, emprendedoras, ejecutivas y profesionales de la zona oriental.

Apoyos y alcance de Camarasal en San Miguel

El congreso cuenta con el apoyo de ABANK, Hencorp, AFP Confía, ACOMI, Banco Atlántida, Banco Agrícola, AES, Lácteos Las Ollitas, ASESUISA, Bimbo, Continets Trade, Boral, Fedecrédito, Color, Farmacias San Nicolás, Hospital Nuestra Señora de La Paz y el Hotel Trópico Inn, indicó Camarasal en su comunicado.

La gremial también informó que agrupa a más de 2.200 socios y que mantiene presencia en organismos como FECAMCO, CAMACOL e ICC.

Además, este mes la Camarasal, a través de su Comité de Empresarias, realizó el XXII Congreso Mujer y Liderazgo, denominado “Liderar con propósito, vivir con equilibrio”.

Durante la cita, las participantes accederán a charlas sobre marca personal y podrán sumarse a una red de apoyo profesional única (Foto cortesía CAMARASAL)
Durante la cita, las participantes accederán a charlas sobre marca personal y podrán sumarse a una red de apoyo profesional única (Foto cortesía CAMARASAL)

El congreso organizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador reunió a empresarias, profesionales y líderes de distintos sectores para fortalecer conocimientos, compartir experiencias e impulsar conversaciones sobre liderazgo, bienestar y oportunidades para las mujeres, en el marco de los 110 años de la institución.

En ese contexto, la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, afirmó: “El verdadero progreso ocurre cuando abrimos espacios donde antes no los había”, y llamó a fortalecer redes de apoyo, promover liderazgos más humanos y crear oportunidades para el crecimiento y desarrollo de más mujeres.

Según Escobar, el encuentro se consolidó como el de liderazgo femenino más influyente del país por la visión de mujeres que hace más de dos décadas impulsaron espacios de formación, inspiración y acompañamiento para empresarias y profesionales salvadoreñas. Durante la jornada se desarrollaron conferencias enfocadas en liderazgo consciente, bienestar integral, innovación y crecimiento profesional.

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