El Salvador

Los fuertes vientos y lluvias provocan riesgo en áreas metropolitanas y rurales de El Salvador

El fenómeno meteorológico afecta departamentos en el centro, oeste y oriente del país, mientras las autoridades mantienen activa la alerta debido al desplazamiento y fortalecimiento de las precipitaciones en las próximas horas

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Tormentas y lluvias intensas afectan San Salvador, Cuscatlán, Chalatenango, La Paz, San Vicente y Cabañas, complicando la movilidad y el orden público. (Cortesía: MARN)
Tormentas y lluvias intensas afectan San Salvador, Cuscatlán, Chalatenango, La Paz, San Vicente y Cabañas, complicando la movilidad y el orden público. (Cortesía: MARN)

Las autoridades advierten sobre el ingreso inminente de tormentas y lluvias hacia La Libertad, así como a las ciudades de Santa Ana y Sonsonate. Se prevé que estas condiciones climáticas alcancen sus alrededores en los próximos treinta minutos, con desplazamiento hacia la zona oeste del Área Metropolitana de San Salvador.

El informe oficial señala que durante la noche continuará el desarrollo de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. Las zonas oriental, central y occidental del país, con énfasis en Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz, Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión, permanecerán bajo alerta por condiciones meteorológicas adversas.

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Sectores del Área Metropolitana de San Salvador y la ciudad de Santa Ana se encuentran entre los lugares con mayor riesgo de impacto por las lluvias y tormentas en las próximas horas. Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 50 km/h (31 mph), lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, objetos y posibles interrupciones en el suministro eléctrico. Se recomienda evitar transitar por zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, especialmente en los departamentos mencionados.

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Hasta el cierre de este reporte, no se han informado daños materiales mayores ni víctimas, aunque las instituciones de protección civil continúan monitoreando la evolución del sistema de tormentas para brindar actualizaciones oportunas.

Tormentas y lluvias intensas afectan San Salvador, Cuscatlán, Chalatenango, La Paz, San Vicente y Cabañas, complicando la movilidad y el orden público. ( Video de cortesía)

Prevén altas temperaturas en la región y piden reforzar medidas de prevención contra el calo

Las autoridades de Medio Ambiente emitieron una advertencia ante la previsión de altas temperaturas en los próximos días en la región, con registros que oscilarán entre 36 °C y 39 °C (96,8 °F y 102,2 °F) en la zona oriental. De acuerdo con el organismo, la franja costera experimentará valores máximos de 35 °C a 37 °C (95 °F a 98,6 °F), los valles interiores alcanzarán entre 33 °C y 35 °C (91,4 °F y 95 °F), y las zonas montañosas presentarán un rango de 24 °C a 30 °C (75,2 °F a 86 °F).

Según informó Medio Ambiente, aunque las temperaturas extremas tienden a disminuir de forma paulatina, se mantiene la recomendación de aplicar medidas preventivas para minimizar riesgos a la salud asociados al calor. Entre las sugerencias del organismo figura evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, así como hidratarse constantemente, usar protector solar, sombreros y prendas ligeras de colores claros.

Varias personas se protegen de la lluvia, este sábado en Valencia. (EFE/Kai Forsterling)
Varias personas se protegen de la lluvia, este sábado en Valencia. (EFE/Kai Forsterling)

El reporte de Medio Ambiente hace hincapié en la necesidad de prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, identificados como los grupos más vulnerables frente al impacto de las altas temperaturas. Además, la institución recomendó buscar atención médica ante la aparición de síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas o confusión, y recordó la importancia de no descuidar a las mascotas ni a las plantas.

El llamado a la prevención se extiende a toda la población, con énfasis en la protección de la salud y el cuidado de los recursos naturales durante el periodo de calor intenso.

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