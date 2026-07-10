Decomisan fusiles AR-15, granadas y uniformes militares durante operativo en taller de buses en Honduras

La operación fue ejecutada en un taller de buses ubicado detrás de la Gran Terminal de San Pedro Sula. Efectivos de la Base Naval de Puerto Cortés participaron en el aseguramiento de la evidencia. (Foto: Fuerzas Armadas)

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutaron un operativo que culminó con el decomiso de armamento, explosivos y vestimenta con características similares a la utilizada por personal militar, en un taller de buses ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La acción fue desarrollada en un establecimiento localizado en el barrio La Puerta, detrás de la Gran Terminal de Buses, luego de varias semanas de trabajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento realizados por unidades tácticas de la Fuerza Naval de Honduras junto con agentes de la ATIC.

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De acuerdo con el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, la operación respondió a una investigación que permitió identificar movimientos sospechosos relacionados con el traslado de una caja tipo encomienda, la cual fue inspeccionada por las autoridades durante el despliegue.

Al revisar el paquete, los equipos de seguridad encontraron dos fusiles AR-15, dos granadas de fragmentación, cinco uniformes con características similares a los utilizados por las Fuerzas Armadas y dos cargadores para fusil sin munición, evidencia que fue asegurada de inmediato como parte del procedimiento.

Las autoridades señalaron que el hallazgo representa un importante resultado dentro de las acciones orientadas a combatir el tráfico ilegal de armas y prevenir que este tipo de material llegue a manos de estructuras criminales que operan en el país.

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Entre el material incautado también se encontraron dos granadas de fragmentación. Cinco uniformes con características similares a los de uso militar fueron hallados dentro del paquete. (Foto: Fuerzas Armadas)

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Base Naval de Puerto Cortés y del Escuadrón Canino Naval, unidades que participaron en las labores de localización, inspección y aseguramiento de la evidencia. Posteriormente, el material decomisado fue embalado siguiendo los protocolos establecidos para preservar la cadena de custodia.

Según las Fuerzas Armadas, todas las evidencias fueron remitidas a las instancias competentes para que se desarrollen los análisis forenses y las investigaciones correspondientes, con el propósito de determinar el origen del armamento, el destino del envío y la posible vinculación con organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Las diligencias también buscan identificar a las personas involucradas en el envío, recepción y eventual utilización del arsenal incautado. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este caso, aunque indicaron que las investigaciones continúan bajo reserva para no afectar el desarrollo del proceso.

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El portavoz militar explicó que la operación fue posible gracias a la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación criminal, así como al intercambio de información de inteligencia que permitió detectar movimientos irregulares y actuar de manera oportuna.

Agentes de las Fuerzas Armadas y la ATIC inspeccionaron una encomienda durante el operativo en San Pedro Sula. Dos fusiles AR-15 fueron decomisados como parte de la evidencia asegurada por las autoridades. (Foto: Fuerzas Armadas)

Las Fuerzas Armadas reiteraron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la seguridad ciudadana, limitar el flujo de armamento ilegal y apoyar las investigaciones dirigidas a desarticular redes vinculadas con delitos de alto impacto.

Asimismo, destacaron que la cooperación entre los cuerpos de seguridad continuará reforzándose mediante operaciones de vigilancia, patrullajes e intervenciones focalizadas en distintos puntos del territorio nacional, especialmente en zonas consideradas estratégicas para el tránsito de armas y otros ilícitos.

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Las autoridades hicieron un llamado a la población para colaborar con información que contribuya a identificar actividades sospechosas relacionadas con el transporte, almacenamiento o comercialización ilegal de armamento, recordando que las denuncias ciudadanas representan una herramienta importante para prevenir hechos delictivos.

Mientras avanzan las investigaciones, el arsenal decomisado permanecerá bajo resguardo de las autoridades competentes, que determinarán mediante peritajes especializados si las armas y explosivos han sido utilizados anteriormente en la comisión de otros delitos dentro del país.