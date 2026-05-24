FAS hace historia, derrota a Águila y lidera el palmarés del fútbol salvadoreño

FAS se consagra campeón del Clausura 2026 al vencer 3-0 a Águila y conquista su vigésimo título de la liga salvadoreña. (Cortesía: Yamil Bukele)

El Estadio Jorge “El Mágico” González fue el escenario donde Club Deportivo FAS se coronó campeón del Clausura 2026 tras imponerse 0-3 sobre Águila, consolidando su supremacía como el club más ganador del fútbol salvadoreño. El resultado, que otorgó a los tigrillos su copa número veinte, permitió al equipo superar definitivamente a Alianza en el historial de títulos, colocándose al frente del palmarés en al liga salvadoreña.

La final estuvo marcada por una serie de interrupciones. El partido, originalmente pactado para la tarde del sábado, debió detenerse varias veces durante la primera mitad debido a un corte de energía eléctrica por unos breve instantes. Posteriormente, el entretiempo se extendió más de lo habitual por una intensa lluvia y forzó a los árbitros a detener la acción cuando el balón dejaba de rodar por los charcos acumulados.

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Pese a ello, el juego se resolvió en el primer cuarto de hora, cuando los “tigrillos” batieron las redes del arco “aguilucho”. El primero en tocar portería fue Miguel Murillo con un bello tanto de chilena a los 4 minutos.

La final del Clausura 2026 entre FAS y Águila fue interrumpida por breves cortes de energía eléctrica y una intensa lluvia. (Cortesía: Fesfut)

Los goles tempraneros definieron el partido

Al 1´, Jorge Cruz aumentó la ventaja con un cabezazo dentro del área tras un tiro de esquina. Y al 15′, Yan Maciel se encontró con un balón dentro del área que definió sin problemas.

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Por su parte, los migueleños mostraron pocas respuestas futbolísticas ante el dominio de los tigrillos. Durante el segundo tiempo, ambos equipos debieron adaptarse a un campo totalmente inundado, lo que dificultó el desarrollo del juego y redujo las opciones ofensivas. El balón apenas rodaba en varios sectores del césped y que la visibilidad también se vio afectada por la tormenta, factores que restaron emociones a la etapa complementaria.

A pesar de las condiciones adversas, FAS mantuvo el control del partido y supo gestionar la ventaja sin sobresaltos. El equipo se apoyó en la solidez de su línea defensiva y en la capacidad de sus atacantes para capitalizar las oportunidades generadas.

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Miguel Murillo abrió el marcador para FAS, seguido por Jorge Cruz y Yan Maciel, quienes sentenciaron la victoria ante Águila en apenas 15 minutos. (Cortesía: La Primera)

Festejo santaneco

El partido fue seguido por una multitud santaneca que, a pesar de la lluvia y los apagones, no abandonó las gradas. El ambiente en el recinto fue de celebración permanente, con los aficionados de FAS coreando el nombre de su equipo durante las pausas obligadas. Al final del encuentro, los jugadores celebraron junto a su hinchada la obtención de la copa número veinte, un logro que los posiciona como la institución más laureada del país.

El técnico Adrián Sánchez logró su primer título en El Salvador, convirtiéndose en el primer entrenador mexicano en lograr la consagración en la liga salvadoreña.

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La afición de FAS acompañó al equipo en el estadio Quiteño pese a los apagones y la lluvia, demostrando su apoyo incondicional. (Cortesía: Fesfut)

Con este resultado, FAS no solo amplía su distancia histórica respecto a Alianza, que queda con diecinueve títulos, sino que reafirma su dominio en el redondo nacional. De igual manera, la consagración le permite a los asociados obtener un cupo a la Copa Centroamérica.

Así culmina un campeonato extraordinario para el combinado occidental tras quedar primer lugar en la fase regular tras suar record de púntos y goles.

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