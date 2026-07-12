Guatemala

Guatemala: Las lluvias e inundaciones mantienen evacuaciones en Alta Verapaz que incluyen el Hospital

La Conred reportó impacto en varios municipios, con viviendas anegadas y familias movilizadas en Chahal, Fray Bartolomé de las Casas y San Cristóbal Verapaz, mientras se prevé que las precipitaciones continúen

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Personal de asistencia y civiles rescatan bienes y movilizan a personas en áreas afectadas por inundaciones. Un grupo de individuos, algunos con chalecos salvavidas y uniformes militares, transportan un refrigerador blanco a través de agua marrón profunda. Una mujer se encuentra cerca en el agua. En otra escena, personas con chalecos de seguridad naranja trasladan una camilla por una pasarela inundada. Las imágenes son cobertura de un evento.

Las lluvias, las inundaciones y las evacuaciones marcaron este 11 de julio en Alta Verapaz, donde más de 7 mil personas resultaron afectadas y las autoridades mantienen la respuesta ante una emergencia que puede extenderse porque se pronostica que las precipitaciones continúen en el territorio nacional.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres registró ese impacto en varios municipios del departamento. Los sectores más afectados son Chahal, Fray Bartolomé de las Casas y San Cristóbal Verapaz, donde el agua ingresó a viviendas y obligó a movilizar a familias enteras.

En Fray Bartolomé de las Casas, los Bomberos Municipales Departamentales continúan con las evacuaciones en barrios y comunidades anegadas. Entre las zonas señaladas por los socorristas figuran Los Laureles, La Vilmita, Santa Rosa, la comunidad Chinacobejá y el sector María del Carmen.

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El traslado de los afectados se realiza hacia casas de familiares, al salón comunal del barrio La Vilmita y a la Casa de la Cultura de Fray Bartolomé de Las Casas. Las unidades de emergencia siguen desplegadas en las áreas inundadas para asistir a la población.

Cinco personas con uniformes militares y chalecos salvavidas naranjas caminan por una calle anegada de agua lodosa. Un hombre de camiseta blanca los precede
Personal de rescate camina por una calle con agua hasta las rodillas en una zona residencial afectada por una inundación repentina. (Ejercito de Guatemala)

El Ejército de Guatemala apoya la atención dentro del hospital de Fray Bartolomé de las Casas

El Ejército de Guatemala informó que personal de la Sexta Brigada de Infantería “CAJDI” presta ayuda humanitaria dentro del Hospital Nacional de Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz, como parte de las labores de atención derivadas de las inundaciones causadas por las lluvias intensas.

La institución indicó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado para apoyar a la población durante la emergencia. El apoyo militar se concentra en el interior del centro asistencial, en paralelo con las tareas de rescate y evacuación que desarrollan los cuerpos de socorro en el municipio.

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La emergencia también afecta la movilidad terrestre. La acumulación de lluvia dejó varios kilómetros de carretera bajo el agua en el tramo entre Chahal y Cadenas, lo que complica el paso en ese sector.

Ese cuadro responde de forma directa a la pregunta central de la emergencia: quiénes están afectados y qué está ocurriendo. En Alta Verapaz, miles de personas sufren inundaciones en sus residencias, mientras bomberos, autoridades de protección civil y personal militar sostienen evacuaciones, asistencia y atención en infraestructura pública.

Este video presenta la cobertura de una inundación. Un hombre con gorra y chaleco documenta las calles de una localidad afectadas por agua marrón y lodosa. Se observa una casa parcialmente sumergida y árboles. En las imágenes se lee "Marina #4662-227O". El hombre también viste una camiseta con la palabra 'SUMMER'. Se aprecian objetos flotando en el agua, sugiriendo elementos de seguridad o rescate. El metraje ofrece una perspectiva directa de los efectos del desastre en la comunidad. Crédito Tono Escobar

Livingston y El Estor superan el 90% de saturación de suelo

Fuera de Alta Verapaz, el riesgo inmediato también se concentra en Izabal. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, los municipios de Livingston y El Estor presentan una saturación del suelo igual o superior al 90% en la capa superior, hasta 30 centímetros de profundidad.

De acuerdo con el Insivumeh, esa condición favorece que la lluvia se deslice directamente hacia ríos, riachuelos, quebradas y zanjones. El resultado es un aumento en la posibilidad de crecidas, inundaciones en distintas áreas e inestabilidad del terreno con riesgo de deslizamientos.

El organismo científico advirtió además que en esa zona del Caribe del país podrían registrarse lluvias continuas durante seis horas, un volumen que eleva de forma considerable la cantidad de agua acumulada. Por eso recomendó mantener la alerta ante crecidas e inundaciones repentinas.

Camino de tierra cubierto de lodo, estructuras de madera, una casa con techo de metal y vegetación densa.
Varias estructuras de madera y un camino de tierra están cubiertos por deslizamientos de lodo entre vegetación densa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo también identifica otras áreas vulnerables, en especial la Franja Transversal del Norte y el área del río Polochic. Aun así, el mayor nivel de riesgo se ubica en los municipios caribeños mencionados por el Insivumeh.

La temporada de lluvias en Guatemala acumula 23.944 afectados y nueve muertos, según la Se Conred

La mañana de este sábado se informaba que la temporada de lluvias en Guatemala dejó desde el 19 de abril hasta este 11 de julio un saldo de 23.944 personas afectadas, nueve muertes y 796 emergencias atendidas, un impacto que se concentra con fuerza en Alta Verapaz y que también alcanza carreteras, puentes, escuelas y redes eléctricas, según la actualización de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

El informe oficial añade que 236 carreteras y 12 puentes presentan daños, junto con 18 escuelas, tres edificios públicos y nueve redes de energía eléctrica afectadas. La infraestructura golpeada acompaña un balance humano que incluye 11.589 evacuados y 616 personas albergadas.

La CONRED reportó además 5.448 familias afectadas y 4.875 damnificadas. El organismo registró tres personas heridas, siete hospitalizadas y cuatro desaparecidas en incidentes asociados a las condiciones climáticas.

Las viviendas figuran entre los daños más extendidos de la época lluviosa. De 5.056 casas con algún nivel de afectación, 4.533 sufrieron daño moderado, 232 daño leve y 110 daño grave, mientras 181 permanecen en riesgo y hasta el corte del reporte no se consignaban viviendas destruidas.

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