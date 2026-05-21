Guatemala

Guatemala: La Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario reportan deceso de interno en Renovación I

Las entidades informaron sobre el operativo de respuesta y la situación luego de que un grupo de privados de libertad agrediera mortalmente a un recluso señalado previamente por delitos de alto impacto y traslado reciente de otra prisión

Guardar
Google icon
Vista de grupos de agentes de seguridad y soldados en uniformes militares y tácticos reunidos en un patio de tierra con vehículos blindados
Foto de archivo: Un gran número de agentes de seguridad y personal militar se congregan en el patio de un centro de detención para hombres, con vehículos blindados visibles en segundo plano. (Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala)

La Dirección General del Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil confirmaron la muerte de Wilson Roberto Contreras Hernández en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, durante una alteración del orden registrada a las 19:00 del miércoles. El caso adquirió repercusión porque, según los registros de la PNC y la propia DGSP, el recluso había sido capturado en 2025 como presunto responsable del asesinato del vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya, Norman Estuardo Orellana Ramírez.

De acuerdo con la información confirmada por autoridades y replicada por medios de comunicación en Guatemala. Tras el hecho, seis agentes de la PNC y 40 elementos del Ejército fueron enviados al penal en calidad de prevención, según el reporte policial. La prisión está ubicada en el kilómetro 68 de la CA-2 Oriente, ruta a Taxisco, Santa Rosa, donde personal de seguridad localizó el cuerpo durante una inspección.

PUBLICIDAD

La DGSP informó sobre reportes de un altercado en uno de los sectores del centro carcelario y activó los protocolos de seguridad para verificar la situación y retomar el control. La institución precisó que un grupo de privados de libertad agredió a golpes a Contreras Hernández, quien cumplía prisión por extorsión y otros cargos, y esa agresión le causó la muerte.

Tres reclusos del Barrio 18 quedaron en la escena del crimen

Según el reporte de la PNC, junto al cuerpo fueron ubicados tres presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18: Oliver Zunún, Félix Monroy y Josué González. Los tres confesaron el crimen y dijeron que Wilson Roberto planeaba atacarlos con una granada.

PUBLICIDAD

La PNC señaló que Contreras Hernández había sido trasladado desde la prisión de Pavón hacia Renovación I y que era presunto integrante de la banda delictiva conocida como Los Paisas. La DGSP indicó que el incidente fue contenido por la seguridad interna y, después de lo ocurrido, el centro de detención continuó operando con normalidad mientras la institución colaboraba con las autoridades a cargo de la investigación.

Vista lateral de un agente de seguridad con uniforme de camuflaje, chaleco táctico y pasamontañas, de pie detrás de una reja metálica, con luz de ventana en el fondo
Un agente de seguridad con uniforme de camuflaje y equipo táctico realiza vigilancia en una instalación con rejas, destacando la presencia de luz natural en el fondo. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El recluso muerto estaba vinculado al asesinato de un dirigente de Guastatoya

En los registros de la PNC, Wilson Roberto Contreras Hernández figura como el supuesto responsable del ataque armado en el que murió Norman Estuardo Orellana Ramírez, de 47 años, vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya. Ese crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2025 en el barrio Minerva, en Guastatoya, cabecera de El Progreso, mientras la víctima supervisaba una obra de construcción.

La captura de Contreras Hernández se produjo después de otro ataque en el kilómetro 69.5 de la ruta al Atlántico, según la PNC. En ese lugar fue hallada una persona muerta, a la que las autoridades señalaron como aparente cómplice del detenido.

En el contexto del caso, testigos reconocieron a Contreras Hernández, entonces de 20 años, y quedó bajo custodia policial en un centro asistencial porque había resultado herido. La PNC y el Ministerio Público abrieron una investigación para establecer el móvil del asesinato de Orellana Ramírez y no descartaron vínculos con estructuras del narcotráfico en la región.

La DGSP también señaló que Contreras Hernández estaba preso por extorsión y otros cargos. En Renovación I ya se habían realizado operativos anteriores con decomisos de objetos ilícitos, entre ellos teléfonos, armas punzocortantes y drogas, según información de las autoridades penitenciarias y del Ministerio de Gobernación.

Despliegue operativo el fin de semana

El Ministerio de Gobernación había informado que el sábado 16 de mayo se desarrolló un operativo de alto impacto en Renovación I para fortalecer el control penitenciario. En esa acción participaron grupos élite del Sistema Penitenciario, la PNC y el Ejército de Guatemala.

Según el Ministerio de Gobernación, durante ese operativo fueron trasladados nueve líderes del Barrio 18 a un nuevo pabellón aislado en la cárcel Canadá. Esos reclusos permanecían en celdas instaladas en furgones dentro del perímetro de Renovación I, bajo fuertes medidas de seguridad, porque los espacios donde habían sido ingresados primero fueron destruidos durante un motín en enero de 2026.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de Gobernación de GuatemalaDirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Generación térmica supera a la hidráulica en Panamá en medio de alerta por El Niño

La planta de la mina de cobre gana peso en el suministro eléctrico nacional al vender sus excedentes diarios al sistema, tras ser autorizada a operar durante la fase de preservación y mantenimiento del proyecto

Generación térmica supera a la hidráulica en Panamá en medio de alerta por El Niño

COHEP advierte alta informalidad y desempleo persistente en Honduras mientras feria laboral ofrece 6,500 plazas

La convocatoria abierta para aspirantes de diversos perfiles pretende mejorar el acceso a trabajos legales y responder a la insuficiencia de plazas fijas

COHEP advierte alta informalidad y desempleo persistente en Honduras mientras feria laboral ofrece 6,500 plazas

El Centro Histórico de San Salvador suma más de diez nuevos negocios este año

La reactivación económica en la zona central capitalina ha impulsado la apertura de comercios de diversos rubros, impulsados tanto por empresarios locales como por franquicias, de acuerdo con datos recientes de la autoridad de planificación

El Centro Histórico de San Salvador suma más de diez nuevos negocios este año

El sector acuícola redefine sus prioridades en Simposio que reunió a expertos internacionales en Guatemala

Las discusiones centrales del foro giraron en torno a la actualización de métodos productivos, la introducción de tecnología, el respaldo institucional y la cooperación internacional necesarios para responder al panorama actual

El sector acuícola redefine sus prioridades en Simposio que reunió a expertos internacionales en Guatemala

Jueces de República Dominicana van a paro nacional histórico por mejoras salariales y sobrecarga laboral

En un hecho sin precedentes, más de 500 jueces y unos 2,000 servidores del sistema de justicia de la República Dominicana iniciaron este jueves 21 de mayo un paro nacional pacífico de labores de carácter parcial

Jueces de República Dominicana van a paro nacional histórico por mejoras salariales y sobrecarga laboral

TECNO

Ayudó a su padre a limpiar una bodega y encontraron un tesoro: videojuegos de los años 90 y 2000

Ayudó a su padre a limpiar una bodega y encontraron un tesoro: videojuegos de los años 90 y 2000

Un robot humanoide intentó bailar como Michael Jackson y terminó protagonizando un momento inesperado

SpaceX prepara el primer vuelo de Starship V3: horarios, transmisión en vivo y más búsquedas en Google

Cómo las publicaciones en redes sociales convierten a cualquiera en el blanco perfecto de estafas

Por qué las teclas F y J tienen una raya: pueden ser la clave para que uses mejor tu PC

ENTRETENIMIENTO

‘Emily en París’ llega a su fin: Lily Collins se despedirá de la exitosa serie de Netflix en la temporada 6

‘Emily en París’ llega a su fin: Lily Collins se despedirá de la exitosa serie de Netflix en la temporada 6

“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

El reporte de la policía revela escandalosos detalles del arresto de Britney Spears en California: antidepresivos, botellas vacías y comportamiento agresivo

Policía encuentra cocaína escondida en un envío de SKIMS: esto dijo Kim Kardashian

Jon Favreau habló sobre The Mandalorian and Grogu: “Quienes antes no tenían edad para verla, quiero que también se enamoren de Star Wars”

MUNDO

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

Mucho tráfico en las alturas: el monte Everest registró un récord de ascensos en un día

Rusia exhibió su tríada nuclear con uno de los mayores ejercicios en años y lanzó un mensaje a Occidente: “Es una señal”

Israel deporta a todos los activistas de la flotilla que iba rumbo a Gaza y fue abordada en el Mediterráneo

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra