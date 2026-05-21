Guatemala: La Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario reportan deceso de interno en Renovación I

Foto de archivo: Un gran número de agentes de seguridad y personal militar se congregan en el patio de un centro de detención para hombres, con vehículos blindados visibles en segundo plano. (Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala)

La Dirección General del Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil confirmaron la muerte de Wilson Roberto Contreras Hernández en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, durante una alteración del orden registrada a las 19:00 del miércoles. El caso adquirió repercusión porque, según los registros de la PNC y la propia DGSP, el recluso había sido capturado en 2025 como presunto responsable del asesinato del vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya, Norman Estuardo Orellana Ramírez.

De acuerdo con la información confirmada por autoridades y replicada por medios de comunicación en Guatemala. Tras el hecho, seis agentes de la PNC y 40 elementos del Ejército fueron enviados al penal en calidad de prevención, según el reporte policial. La prisión está ubicada en el kilómetro 68 de la CA-2 Oriente, ruta a Taxisco, Santa Rosa, donde personal de seguridad localizó el cuerpo durante una inspección.

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La DGSP informó sobre reportes de un altercado en uno de los sectores del centro carcelario y activó los protocolos de seguridad para verificar la situación y retomar el control. La institución precisó que un grupo de privados de libertad agredió a golpes a Contreras Hernández, quien cumplía prisión por extorsión y otros cargos, y esa agresión le causó la muerte.

Tres reclusos del Barrio 18 quedaron en la escena del crimen

Según el reporte de la PNC, junto al cuerpo fueron ubicados tres presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18: Oliver Zunún, Félix Monroy y Josué González. Los tres confesaron el crimen y dijeron que Wilson Roberto planeaba atacarlos con una granada.

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La PNC señaló que Contreras Hernández había sido trasladado desde la prisión de Pavón hacia Renovación I y que era presunto integrante de la banda delictiva conocida como Los Paisas. La DGSP indicó que el incidente fue contenido por la seguridad interna y, después de lo ocurrido, el centro de detención continuó operando con normalidad mientras la institución colaboraba con las autoridades a cargo de la investigación.

Un agente de seguridad con uniforme de camuflaje y equipo táctico realiza vigilancia en una instalación con rejas, destacando la presencia de luz natural en el fondo. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El recluso muerto estaba vinculado al asesinato de un dirigente de Guastatoya

En los registros de la PNC, Wilson Roberto Contreras Hernández figura como el supuesto responsable del ataque armado en el que murió Norman Estuardo Orellana Ramírez, de 47 años, vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya. Ese crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2025 en el barrio Minerva, en Guastatoya, cabecera de El Progreso, mientras la víctima supervisaba una obra de construcción.

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La captura de Contreras Hernández se produjo después de otro ataque en el kilómetro 69.5 de la ruta al Atlántico, según la PNC. En ese lugar fue hallada una persona muerta, a la que las autoridades señalaron como aparente cómplice del detenido.

En el contexto del caso, testigos reconocieron a Contreras Hernández, entonces de 20 años, y quedó bajo custodia policial en un centro asistencial porque había resultado herido. La PNC y el Ministerio Público abrieron una investigación para establecer el móvil del asesinato de Orellana Ramírez y no descartaron vínculos con estructuras del narcotráfico en la región.

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La DGSP también señaló que Contreras Hernández estaba preso por extorsión y otros cargos. En Renovación I ya se habían realizado operativos anteriores con decomisos de objetos ilícitos, entre ellos teléfonos, armas punzocortantes y drogas, según información de las autoridades penitenciarias y del Ministerio de Gobernación.

Despliegue operativo el fin de semana

El Ministerio de Gobernación había informado que el sábado 16 de mayo se desarrolló un operativo de alto impacto en Renovación I para fortalecer el control penitenciario. En esa acción participaron grupos élite del Sistema Penitenciario, la PNC y el Ejército de Guatemala.

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Según el Ministerio de Gobernación, durante ese operativo fueron trasladados nueve líderes del Barrio 18 a un nuevo pabellón aislado en la cárcel Canadá. Esos reclusos permanecían en celdas instaladas en furgones dentro del perímetro de Renovación I, bajo fuertes medidas de seguridad, porque los espacios donde habían sido ingresados primero fueron destruidos durante un motín en enero de 2026.