Irán amenazó a Bahréin con cerrarle el estrecho de Ormuz “para siempre” tras impulsar junto a EEUU una iniciativa en la ONU

El cierre parcial del estrecho ha provocado subas en los precios del combustible a nivel mundial (Reuters)

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán advirtió a Bahréin que podría enfrentar el cierre “para siempre” del estrecho de Ormuz como represalia por presentar, junto a Estados Unidos, un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que condena a la República Islámica por el bloqueo de esa vía marítima estratégica.

La amenaza, emitida públicamente por Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria, se suma a un contexto de alta tensión en la región del golfo Pérsico, donde la disputa por el control del paso marítimo mantiene en vilo el comercio mundial de energía.

PUBLICIDAD

“Advertimos a gobiernos como el país microscópico de Baréin, que está alineándose con la resolución estadounidense, sobre las graves consecuencias de esta acción”, afirmó Azizi en X. El diputado alertó al pequeño país árabe del golfo Pérsico que “no se cierre para siempre las puertas del estrecho de Ormuz”.

Estados Unidos y Bahréin impulsaron ante el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto que exige a Irán el cese inmediato de ataques, la colocación de minas y el cobro de peajes a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. El texto cuenta con el respaldo de Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y busca garantizar la libertad de navegación en un corredor esencial para el transporte internacional de petróleo y gas.

PUBLICIDAD

El estrecho de Ormuz es clave para el transporte global de petróleo y gas (Reuters)

El nuevo texto suaviza una versión previa presentada en abril que había sido vetada por Rusia y China al invocar el Capítulo VII de la Carta de la ONU, que habilita el uso de la fuerza militar.

La versión actual omite esa referencia, aunque mantiene la exigencia de levantar los obstáculos a la navegación. Mientras tanto, la situación en el estrecho de Ormuz se mantiene tensa, con informaciones cruzadas sobre bloqueos y enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes.

PUBLICIDAD

El viernes pasado Estados Unidos deshabilitó dos petroleros iraníes que intentaban romper el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos de Irán. Ese mismo día, el ejército estadounidense reportó ataques frustrados contra tres de sus buques y bombardeos a instalaciones militares iraníes en la zona.

Buques estadounidenses frustraron ataques y realizaron bombardeos a posiciones iraníes cerca del estrecho de Ormuz (Reuters)

En paralelo, la isla de Bahréin, que alberga la sede regional de la marina estadounidense, anunció la detención de 41 personas supuestamente vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán. Las autoridades bareiníes aseguraron que las investigaciones continúan, sin ofrecer más detalles.

PUBLICIDAD

El conflicto en Medio Oriente generó un efecto inmediato sobre el mercado energético global. El cierre parcial del estrecho de Ormuz desde los primeros días de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero provocó un aumento en los precios del combustible y una fuerte volatilidad en los mercados internacionales.

En este escenario, la diplomacia internacional intenta evitar una escalada mayor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que el alto el fuego pactado el 8 de abril sigue vigente, aunque advirtió que su gobierno está dispuesto a retomar los bombardeos si Irán no acepta un acuerdo para reabrir el paso marítimo y limitar su programa nuclear.

PUBLICIDAD

Donald Trump advirtió que podría reanudar bombardeos si Irán no acepta reabrir Ormuz (Reuters)

En un intento por reforzar la seguridad marítima una vez que se alcance una tregua duradera, el Ministerio de Defensa de Reino Unido anunció el despliegue del buque de guerra HMS Dragon en la región, con la intención de sumarse a una misión conjunta liderada por Reino Unido y Francia.

(Con información de EFE y AP)

PUBLICIDAD