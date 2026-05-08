Presidente de Panamá se reúne con el rey de España durante agenda oficial en Costa Rica

El presidente José Raúl Mulino y el rey Felipe VI sostuvieron un encuentro bilateral en San José, Costa Rica, en el marco de la toma de posesión presidencial. Cortesía Presidencia

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión bilateral con el rey de España, Felipe VI, en la ciudad de San José, Costa Rica, en el marco de la toma de posesión de la nueva presidenta costarricense, Laura Fernández Delgado, un evento que reunió a varios jefes de Estado de la región y que sirvió como escenario para fortalecer relaciones diplomáticas y económicas.

El encuentro se desarrolló en un contexto de alta relevancia política regional, donde Panamá buscó proyectar su posición como actor clave en comercio, logística y cooperación internacional.

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Durante la reunión, ambos líderes abordaron temas vinculados a la cooperación bilateral, el comercio, las inversiones, la seguridad, la energía y el sector marítimo, así como asuntos de geopolítica internacional.

El rey Felipe VI destacó que España está abierta a seguir apoyando a Panamá, resaltando la relación histórica y estratégica entre ambos países. “Tenemos que apoyarnos mucho en el comercio, el derecho internacional y los valores que nos han permitido llegar hasta aquí”, expresó el monarca, quien además calificó a Panamá como un facilitador clave del comercio global.

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La reunión entre Panamá y España abordó temas de cooperación, comercio, seguridad y geopolítica internacional. Tomada de Presidencia

Por su parte, Mulino aprovechó el encuentro para exponer el panorama económico de Panamá, destacando los esfuerzos de su administración para estabilizar las finanzas públicas. Según explicó, estas medidas permitirán que el país alcance un crecimiento económico entre 4% y 5% en 2026, posicionándolo como uno de los líderes en crecimiento en América Latina.

El mandatario subrayó que este desempeño responde a una combinación de disciplina fiscal, inversión pública y dinamismo del sector privado.

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El presidente también resaltó el auge del turismo en Panamá, señalando que el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha superado a México en el manejo de pasajeros en la región.

Este crecimiento, indicó, permitirá avanzar en la expansión de la terminal aérea, mientras que la aerolínea Copa Airlines proyecta la compra de 60 nuevos aviones, lo que fortalecerá la conectividad internacional del país y su rol como hub logístico en América Latina.

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En materia de infraestructura, Mulino detalló que su gobierno ejecuta importantes inversiones en sectores clave, como salud, carreteras y transporte público, destacando especialmente la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, que incluye un túnel bajo el Canal.

Mulino expuso ante el monarca español los avances económicos y proyectos estratégicos que impulsa su gobierno. Archivo

Esta obra busca reducir el tráfico entre la capital y el interior del país, mejorando la movilidad y apoyando el desarrollo urbano. Además, mencionó que se avanza en un programa estructurado para mejorar el sistema de distribución de agua potable, reconociendo que se trata de un desafío complejo pero prioritario.

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En el ámbito de la seguridad, el mandatario afirmó que Panamá mantiene una estrategia firme contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal, asegurando que este último fenómeno ha sido reducido al mínimo.

Estas acciones, explicó, forman parte de una política integral orientada a garantizar la estabilidad interna y fortalecer la imagen del país como un destino seguro para la inversión y el comercio.

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Mulino también agradeció a España por su respaldo en el proceso de salida de listas discriminatorias internacionales, señalando que Panamá ya ha logrado salir de dos de ellas y continúa trabajando para abandonar la lista fiscal, la última pendiente. Este apoyo, dijo, es clave para mejorar la reputación financiera del país y atraer mayor inversión extranjera.

El presidente José Raúl Mulino asistió a la toma de posesión en Costa Rica junto a otros siete mandatarios de la región, en un encuentro que reunió a líderes para fortalecer la cooperación regional. Tomada de Presidencia

El encuentro incluyó además un reconocimiento a los programas de cooperación social que España mantiene con Panamá, especialmente aquellos vinculados al Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, quien acompañó al presidente durante la gira. Estos programas se enfocan en áreas como desarrollo social, educación y apoyo a poblaciones vulnerables, consolidando una agenda de cooperación que trasciende lo económico.

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La participación de Mulino en la toma de posesión de Laura Fernández Delgado también tuvo un componente regional. El mandatario fue recibido con honores oficiales al llegar a San José y destacó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la integración entre países vecinos.

“Estamos aquí con el ánimo de seguir trabajando unidos como buenos vecinos, en beneficio del progreso de nuestros pueblos y del desarrollo comercial de la región”, expresó.

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El evento reunió a ocho jefes de Estado, lo que lo convirtió en una plataforma clave para el diálogo político y económico en Centroamérica. En este contexto, Panamá buscó reafirmar su papel como un actor estratégico en la región, impulsando iniciativas de cooperación, comercio y desarrollo conjunto con países aliados.

Previo a su viaje a Costa Rica, el presidente José Raúl Mulino sostuvo en Panamá una reunión bilateral con el presidente de Israel, Isaac Herzog, quien también participó en la toma de posesión de Laura Fernández Delgado en San José. El encuentro formó parte de la agenda diplomática previa al evento regional y permitió reforzar los lazos de cooperación entre ambos países en un momento de creciente interés por fortalecer alianzas estratégicas.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió previamente en Panamá con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, antes de que ambos mandatarios viajaran a San José para participar en la toma de posesión de la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández Delgado. REUTERS/Arnulfo Franco

Durante la reunión en territorio panameño, ambos mandatarios abordaron temas relacionados con la seguridad, innovación tecnológica, comercio, inversión y cooperación en materia de agua y agricultura, áreas en las que Israel tiene amplia experiencia.

También intercambiaron visiones sobre el contexto geopolítico internacional y la importancia de consolidar relaciones basadas en el desarrollo sostenible y la transferencia de conocimiento, con miras a impulsar proyectos conjuntos que beneficien a Panamá en sectores clave.