Sam Neill celebra estar libre de cáncer tras una larga batalla: “Estaba perdido y parecía que iba de salida”

Sam Neill anuncia que está libre de cáncer tras someterse a la innovadora terapia CAR-T para tratar un linfoma avanzado (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor neozelandés Sam Neill afirmó que se encuentra libre de cáncer tras varios años de tratamiento por una enfermedad hematológica en etapa avanzada.

Conocido por su papel como Alan Grant en la saga Jurassic Park, explicó que convivió durante cerca de cinco años con un tipo específico de linfoma.

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“He estado viviendo con un tipo particular de linfoma durante unos cinco años y estaba en quimioterapia, que es un proceso bastante miserable, pero me mantenía con vida”, declaró a 7News.

El artista de Hollywood señaló que en un momento el tratamiento dejó de ser efectivo. “Estaba perdido y parecía que iba de salida, lo cual no era ideal, obviamente”, afirmó sobre su cercanía a la muerte.

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El actor de "Jurassic Park" convivió cinco años con un linfoma angioinmunoblástico de células T antes de lograr la remisión total (Captura de video)

Tras esa etapa Sam Neill accedió a un tratamiento basado en la modificación genética de células sanguíneas, conocido como terapia CAR-T.

Luego de ese procedimiento, indicó que los resultados fueron favorables. “Acabo de hacerme un escaneo y no hay cáncer en mi cuerpo, eso es algo extraordinario”, sostuvo. “Estoy muy, muy emocionado de que esto pueda suceder”.

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Neill también expresó su intención de retomar su actividad profesional en el cine. “Es hora de que haga otra película”, dijo.

La estrella hizo público su diagnóstico en 2023, un año después de recibir el diagnóstico de linfoma angioinmunoblástico de células T.

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Tras superar el cáncer, Neill expresó su deseo de regresar al cine e impulsar el acceso a la terapia CAR-T en Australia (Instagram/@samneilltheprop)

Según relató en ese momento, los primeros síntomas aparecieron durante la promoción de Jurassic World Dominion, cinta en la que retomó su papel junto a Laura Dern y Jeff Goldblum, además de actores como Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

En declaraciones difundidas entonces, el intérprete se refirió a su percepción sobre la enfermedad y la muerte. “No le tengo miedo a morir, pero me molestaría”, indicó.

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“Porque me gustaría tener otra década o dos. Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos olivos y cipreses. Quiero estar para ver cómo crecen. Y tengo a mis pequeños nietos”, sostuvo. “Quiero verlos hacerse grandes. Pero en cuanto a morir, no me importa”.

Tras su recuperación, también manifestó su intención de promover el acceso a la terapia CAR-T en Australia, donde actualmente se utiliza principalmente en ensayos clínicos.

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La enfermedad se manifestó durante la promoción de "Jurassic World Dominion", donde Sam Neill compartió pantalla con Laura Dern y Jeff Goldblum (Universal Pictures)

Activismo de Sam Neill en Nueva Zelanda

Sam Neill participó en iniciativas vinculadas a la protección ambiental en Nueva Zelanda, país donde mantiene un viñedo en la región de Central Otago.

Según informó el diario británico The Guardian, el actor se sumó a la oposición contra un proyecto de mina de oro a cielo abierto denominado Bendigo-Ophir, impulsado por la empresa Santana Minerals.

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El proyecto se ubica a pocos kilómetros de su propiedad y contempla la explotación de un yacimiento valorado en miles de millones de dólares.

La propuesta dividió a sectores que destacan su potencial económico y grupos que advierten sobre sus posibles efectos en el medio ambiente y el turismo.

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Sam Neill expresó su rechazo a esta iniciativa. “No estoy en contra de la minería. Estoy en contra de esta mina”, declaró al medio.

Sam Neill manifestó su rechazo al proyecto de mina de oro Bendigo-Ophir, que amenaza el entorno natural de Central Otago (Shutterstock)

“Si esta mina sigue adelante —y espero que no lo haga— todo lo que ves allí estará bajo una concesión minera. Habrá actividad minera a nuestro alrededor y ese será el final”.

La celebridad también destacó su vínculo personal con la zona. “Mi familia ha estado aquí durante más de 150 años. Estoy conectado a esta tierra como a ningún otro lugar”, señaló.

Y continuó en su declaración: “Es perfecta para el vino. Es excelente para el turismo. Y es uno de los lugares más hermosos, extraños y remotos del mundo”.

La explotación propuesta se encuentra en evaluación bajo una legislación que permite acelerar la aprobación de grandes proyectos de infraestructura y recursos.

Mientras el gobierno sostuvo que la iniciativa podría impulsar el empleo y la actividad económica, críticos advirtieron sobre riesgos ambientales, incluida la posible afectación a especies nativas y la gestión de residuos tóxicos.

El actor defiende la protección ambiental en Nueva Zelanda y aboga por preservar la biodiversidad y el turismo en la región (REUTERS/Mario Anzuoni)

En ese contexto, Sam Neill respaldó a organizaciones locales y participó en la difusión de material audiovisual en contra del proyecto.

En declaraciones recogidas por The Guardian, hizo referencia a la responsabilidad de preservar el entorno natural.

“La tierra es parte de mí y yo soy parte de la tierra”, afirmó, aludiendo al concepto maorí de kaitiakitanga, que implica la custodia del territorio para futuras generaciones. “Eso conlleva una responsabilidad, y necesitas dejar la tierra mejor de como la encontraste”.