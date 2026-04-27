El Salvador

Captan momento exacto en el que un conductor embistió a un hombre y se dio a la fuga en el occidente de El Salvador

Las cámaras de vigilancia del sistema municipal captaron el momento en que un ciudadano fue embestido por un automóvil que no respetó la señalización de alto, lo que motivó la difusión de imágenes para identificar al responsable

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Las cámaras de videovigilancia de Santa Ana captaron el atropello de un peatón, hecho que reavivó el debate sobre seguridad vial en El Salvador. (Foto cortesía)
Las cámaras de videovigilancia de Santa Ana captaron el atropello de un peatón, hecho que reavivó el debate sobre seguridad vial en El Salvador. (Foto cortesía)

Durante la madrugada de este lunes, las cámaras del Sistema de Videovigilancia en el departamento de Santa Ana captaron el momento en que un peatón fue atropellado en la intersección de la 25 Calle Poniente y 10 Avenida Sur.

El video muestra cómo un vehículo se aproxima a la intersección y, pese a la señal obligatoria de alto, el conductor no reduce la velocidad ni detiene la marcha. En cuestión de segundos, el automóvil impacta violentamente al peatón que cruzaba la vía.

Tras el siniestro, el conductor continuó su trayecto y se dio a la fuga, dejando al peatón herido sobre la calzada. Las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia han sido difundidas por las autoridades locales para evidenciar la gravedad del suceso y como parte de los esfuerzos para identificar al responsable.

“Hago nuevamente un llamado a automovilistas y peatones a respetar las normas de tránsito, para prevenir este tipo de incidentes”, expresó el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, al referirse al caso en sus redes sociales.

El incidente generó preocupación en la comunidad y reactivó el debate sobre la seguridad vial en la zona. “Recuerden, la seguridad vial es una responsabilidad compartida”, reiteró el alcalde Acevedo en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

A pesar de la difusión del video, la Policía Nacional Civil ni el Viceministerio de Transporte han informado sobre capturas relacionadas al accidente. El caso resalta la vulnerabilidad de los peatones y la importancia de respetar las señales de tránsito en los puntos de mayor circulación.

Imágenes del sistema de videovigilancia del Municipio de Santa Ana Centro que muestran un accidente de tránsito ocurrido en una de sus intersecciones.

Más de 7 mil accidentes en los primeros meses del año

Entre el 1 de enero y el 26 de abril de 2026 se registraron 7,644 accidentes de tránsito en El Salvador, según datos oficiales. Esta cifra representa un incremento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que se contabilizaron 6,373 incidentes. El promedio diario de siniestros viales pasó de 55 a 66 casos, lo que evidencia un crecimiento sostenido en la accidentabilidad vial y refleja una tendencia preocupante en la seguridad de las carreteras del país.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial apuntan a que la distracción del conductor fue la causa más común de los siniestros, con 1,989 accidentes atribuidos a este factor. La invasión de carril se ubicó en segundo lugar, con 1,635 casos, seguida por el no guardar la distancia reglamentaria, responsable de 1,033 accidentes. Estas conductas imprudentes y la falta de respeto por las normas de tránsito siguen siendo factores decisivos en el aumento de los incidentes viales.

El Salvador reporta en 2026 un aumento del 21% en accidentes viales respecto al año anterior, según Onasevi. (Foto cortesía Onasevi)
El Salvador reporta en 2026 un aumento del 21% en accidentes viales respecto al año anterior, según Onasevi. (Foto cortesía Onasevi)

29% más lesionados por accidentes de tránsito en El Salvador

En el mismo periodo, 5,127 personas resultaron lesionadas en accidentes de tránsito, lo que equivale a un aumento del 29% en comparación con el año anterior.

El promedio diario de personas lesionadas subió de 34 a 44. Entre las principales causas de lesiones se identifican la invasión de carril, con 1,203 heridos, la distracción del conductor, con 1,177 lesionados, el no respetar señales de tránsito, con 736 casos, la velocidad excesiva, con 502, y el no guardar la distancia reglamentaria, que afectó a 405 personas. Estos datos reflejan el impacto directo de los comportamientos imprudentes al volante.

De forma paralela, el número de víctimas mortales en las carreteras también aumentó en el primer cuatrimestre del año. El reporte nacional contabiliza 473 fallecidos, lo que significa un incremento del 27% con respecto al mismo periodo de 2025.

Al analizar los datos por tipo de usuario vulnerable, los motociclistas encabezan la lista con 191 muertes, mientras que los peatones ocupan el segundo lugar con 178 víctimas fatales. El grupo de ciclistas también resultó afectado, con 11 fallecimientos reportados.

Accidente en la avenida Javier Prado: joven fue embestida mientras caminaba por el cruce peatonal
En los primeros meses de 2026, las personas lesionadas en accidentes de tránsito aumentaron un 29%, alcanzando un total de 5,127 heridos en el país. (Foto archivo Infobae)

Peatones: segundo grupo más vulnerable

La posición de los peatones como el segundo grupo más afectado por accidentes viales destaca su vulnerabilidad en la vía pública.

Los peatones se enfrentan a riesgos constantes, tanto por la imprudencia de los conductores como por la falta de infraestructura adecuada para su seguridad. Las cifras evidencian la necesidad de fortalecer la protección de los usuarios más expuestos y de fomentar una cultura vial que priorice el respeto y la prevención.

El registro en video del caso de Santa Ana es un recordatorio de la realidad cotidiana en el país y del impacto que la accidentabilidad vial tiene sobre la población salvadoreña.

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