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Qué fue del Rancho Neverland, el espectacular refugio de Michael Jackson con zoológico y parque de atracciones

La propiedad donde el Rey del Pop vivió 17 años perdió casi 80 millones de dólares en valor desde su primera tasación hasta su venta final en 2020

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Michael Jackson Neverland
El Rancho Neverland de Michael Jackson, ubicado en Los Olivos, California, fue adquirido por Ron Burkle en 2020 por 22 millones de dólares (The Pinnacle List/AP)

El Rancho Neverland, la mítica propiedad de 2.700 acres ubicada en Los Olivos, California, donde Michael Jackson vivió durante casi dos décadas, pasó de ser un complejo de entretenimiento privado a convertirse en un activo inmobiliario que cambió de manos varias veces tras la muerte del artista.

Finalmente, fue adquirido en 2020 por el asesor financiero del cantante, el multimillonario Ron Burkle, por 22 millones de dólares.

El Rey del Pop compró la propiedad en 1988 por 17 millones de dólares e invirtió otros 35 millones en transformarla en lo que él mismo describía como un complejo de entretenimiento personal.

La finca contaba con una mansión de estilo campestre francés de 1.300 metros cuadrados, un teatro con capacidad para 50 personas, un lago, una estación de tren, un parque de atracciones con una noria de 20 metros —que costó por sí sola 215.000 dólares, según The Denver Post— y un zoológico con 50 especies distintas de animales, entre ellos llamas y chimpancés.

El Rey del Pop convirtió Neverland en un complejo de entretenimiento privado con mansión, teatro, parque de atracciones y zoológico (EFE/Armando Aroriyo)
El Rey del Pop convirtió Neverland en un complejo de entretenimiento privado con mansión, teatro, parque de atracciones y zoológico (EFE/Armando Aroriyo)

La estación de tren y los jardines fueron diseñados siguiendo el modelo de la entrada al Magic Kingdom de Disneyland.

Su hermana La Toya Jackson explicó en su libro Starting Over, publicado en 2011, el significado que tenía la propiedad para el cantante: “Neverland era un cuento de hadas viviente, que Michael creó para finalmente tener una infancia y una vida normales para sí mismo”, escribió.

Según La Toya, el artista nunca habría podido ir al cine o al zoológico en el mundo real sin ser reconocido, por lo que construyó su propio universo privado.

Su hija, Paris Jackson, reveló en una entrevista con Rolling Stone en enero de 2017 que las atracciones de la finca eran un privilegio condicionado al buen comportamiento de los hijos.

Según La Toya Jackson, su hermano creó Neverland para revivir una infancia que no pudo tener debido a su fama desde joven (AP)
Según La Toya Jackson, su hermano creó Neverland para revivir una infancia que no pudo tener debido a su fama desde joven (AP)

“No podíamos ir a los juegos cuando quisiéramos. Teníamos que portarnos bien. Si nos portábamos bien, cada dos fines de semana más o menos, podíamos elegir si íbamos al teatro, a ver los animales o lo que fuera. Pero si te portabas mal, no podías hacer todas esas cosas”, relató.

El declive de la relación de Jackson con su propiedad comenzó en noviembre de 2003, cuando más de 40 agentes policiales allanaron el rancho en el marco de una investigación sobre la naturaleza de su amistad con Gavin Arvizo, un menor de 13 años que se recuperaba de un cáncer y con quien el artista había aparecido tomado de la mano en el documental Living with Michael Jackson, emitido ese mismo año.

El cantante fue imputado por diez cargos penales, entre ellos abuso sexual de menores, secuestro, encarcelamiento ilegal y extorsión, según NPR, aunque fue absuelto de todos los cargos en junio de 2005, de acuerdo con The New York Times.

Michael Jackson abuso
Gavin Arvizo tenía 13 años y se recuperaba de un cáncer cuando apareció tomado de la mano con Michael Jackson en el documental Living with Michael Jackson, lo que desencadenó una investigación policial (Captura de video)

Tras el juicio, Jackson abandonó la propiedad y, según relató La Toya en su libro, juró no volver jamás. “Odio este lugar. No lo soporto. No quiero volver a verlo nunca. Nunca. Nunca volveré aquí”, habría dicho el artista, según el testimonio de su hermana.

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, a los 50 años, sin haber regresado al rancho. En noviembre de 2008, Jackson incumplió el pago de un préstamo de 24,5 millones de dólares vinculado a la propiedad, de acuerdo a The New York Times.

La empresa gestora de fondos Colony Capital intervino entonces para incorporar el inmueble a una nueva sociedad conjunta que permitió que permaneciera en parte en manos del artista.

Tras su muerte, Colony Capital retiró los principales activos del rancho, incluidos el zoológico y las atracciones, según Rolling Stone.

Tras el escándalo judicial en 2003, Michael Jackson abandonó Neverland y nunca volvió antes de su muerte en 2009 (Captura de video)
Tras el escándalo judicial en 2003, Michael Jackson abandonó Neverland y nunca volvió antes de su muerte en 2009 (Captura de video)

En 2017, Billaboard reportó que la propiedad recuperó su nombre original: Sycamore Valley Ranch, que era la denominación que tenía cuando Paul McCartney —quien se alojaba allí— se la presentó a Jackson a finales de los años 80.

Ese mismo año fue listada en el mercado por 67 millones de dólares, precio que descendió a 31 millones en 2019, después de haber alcanzado los 100 millones en su primera oferta pública en 2015.

Finalmente, en 2020, Ron Burkle la adquirió por 22 millones de dólares. Según la agencia Associated Press, el empresario consideró la compra como una “oportunidad de acumulación de tierras”.

La propiedad volvió al centro de la conversación en abril de 2025 con el estreno de Michael, el biopic sobre la vida del artista protagonizado por su sobrino Jaafar Jackson.

En 2017, la finca recuperó el nombre original de Sycamore Valley Ranch y fue puesta a la venta con valores que variaron entre 100 y 22 millones de dólares (REUTERS/Phil Klein)
En 2017, la finca recuperó el nombre original de Sycamore Valley Ranch y fue puesta a la venta con valores que variaron entre 100 y 22 millones de dólares (REUTERS/Phil Klein)

Según SF Gate, parte del rodaje tuvo lugar en la misma finca entre el 15 de abril y el 1 de mayo de 2024.

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