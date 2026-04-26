República Dominicana

República Dominicana intercepta cargamento de marihuana sintética oculto en electrodomésticos procedentes de Miami

Una operación coordinada permitió descubrir más de un millar de paquetes de presunta droga sintética en un contenedor que arribó desde Miami, evidenciando los nuevos métodos del narcotráfico internacional para evadir controles aduaneros y portuarios

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La operación fue llevada a cabo por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Foto cortesía DNCD
La operación fue llevada a cabo por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Foto cortesía DNCD

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas(DNCD) incautaron 1,163 paquetes de presunta marihuana sintética ocultos en electrodomésticos en el puerto de Puerto Plata, al norte de República Dominicana, en el marco de una operación conjunta para frenar el tráfico internacional de estupefacientes. La droga llegó en un contenedor procedente de Miami, Estados Unidos, y fue descubierta durante inspecciones intensificadas que apuntan a fortalecer la seguridad en los principales puntos de entrada del país.

La operación, desarrollada junto con la Dirección General de Aduanas(DGA) y el Ministerio Público, responde a una estrategia del Estado dominicano orientada a reforzar los mecanismos de interceptación de cargamentos ilícitos y combatir el crimen organizado transnacional. El operativo detectó los paquetes dentro de una carga consolidada compuesta por televisores, neveras y muebles, evidencia de las nuevas tácticas empleadas por las redes de narcotráfico para eludir los controles portuarios, según informó la DNCD.

Fotografía de archivo fechada el 29 de junio de 2006 de un guardia de seguridad mientras vigila algunos contenedores de mercancía en el Puerto de Caucedo, en el municipio de Boca Chica, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Fotografía de archivo fechada el 29 de junio de 2006 de un guardia de seguridad mientras vigila algunos contenedores de mercancía en el Puerto de Caucedo, en el municipio de Boca Chica, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

El hallazgo fue posible gracias al análisis previo de inteligencia, que permitió identificar irregularidades en el contenedor que había partido desde Miami. El contenido fue sometido a una inspección minuciosa una vez en República Dominicana, confirmando la presencia de las drogas entre los electrodomésticos. El organismo antidrogas destacó el nivel de coordinación interinstitucional y la cooperación internacional como factores fundamentales en este resultado operativo, detalló la DNCD.

Tras el decomiso, los 1,163 paquetes fueron trasladados con estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se determinará el peso exacto y el tipo de sustancia transportada. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para identificar y localizar a todos los involucrados en la maniobra ilícita, con la intención de ponerlos a disposición de la justicia dominicana bajo la política de “cero tolerancia” frente al narcotráfico.

El operativo fue respaldado por las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República y otros órganos de inteligencia estatales. Con ello, República Dominicana subraya su compromiso activo en la defensa de sus puertos y fronteras, consolidándose como un actor regional en la lucha contra el tráfico de drogas.

El operativo contó con el apoyo de la DEA y agencias de inteligencia dominicanas bajo la supervisión del Ministerio Público. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
El operativo contó con el apoyo de la DEA y agencias de inteligencia dominicanas bajo la supervisión del Ministerio Público. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Cuatro venezolanos detenidos tras incautación de 450 paquetes de presunta cocaína en el Mar Caribe

Previamente se realizo otro despliegue de seguridad, agentes de la DNCD y efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD) junto con la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público y con apoyo de la Administración de Drogas de Estados Unidos (DEA), interceptaron una narcolancha que transportaba 450 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína.

La embarcación, identificada por su perfil sospechoso, fue localizada tras una operación de vigilancia que se extendió durante más de 12 horas. Al sur de Punta Salinas, unidades aéreas, navales y terrestres lograron interceptar a varias millas náuticas la lancha rápida, cuyos ocupantes intentaron deshacerse del cargamento arrojando pacas al mar y ejecutando maniobras evasivas. La acción culminó con la detención de cuatro ciudadanos venezolanos y la recuperación de 15 pacas conteniendo los 450 paquetes en fundas plásticas con distintos logotipos.

Los venezolanos detenidos enfrentarán cargos por violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas en República Dominicana. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
Los venezolanos detenidos enfrentarán cargos por violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas en República Dominicana. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La DNCD y el Ministerio Público han abierto una investigación sobre este intento de tráfico internacional. Los detenidos se encuentran bajo custodia y serán procesados conforme a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Los paquetes fueron enviados al INACIF para su análisis forense y confirmación de tipo y cantidad de droga.

Este resultado refuerza el liderazgo operativo de las fuerzas dominicanas en el combate al tráfico de drogas en la región del Caribe. Según las cifras aportadas por la DNCD, durante 2026 se han confiscado más de 11 toneladas de drogas diversas como parte de las acciones conjuntas ejecutadas.

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