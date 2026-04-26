Brenda Song revela cómo “Mario Kart” une su matrimonio con Macaulay Culkin

Brenda Song revela que Mario Kart se ha convertido en el ritual nocturno que fortalece la relación con Macaulay Culkin y rompe la rutina diaria (REUTERS/Daniel Cole)

Las competencias nocturnas y risas compartidas han transformado a Mario Kart en un eje fundamental para Brenda Song y Macaulay Culkin. Según detalló la actriz en una entrevista con la revista People, el videojuego se ha convertido en un ritual que les permite fortalecer su relación y escapar de la rutina diaria, integrando el entretenimiento digital como parte de su vida en común.

Song explicó que las partidas de Mario Kart en casa no solo son frecuentes, sino que han evolucionado en complejidad y expectativas a lo largo del tiempo. Ambos eligen personajes fijos y han desarrollado reglas internas, como celebrar con pequeñas apuestas simbólicas o establecer retos que deben cumplir fuera del juego.

Estas dinámicas, señaló Song, no solo incentivan la diversión, sino que contribuyen a mantener la creatividad en la pareja y a renovar el interés por la actividad.

Partidas frecuentes y reglas internas en Mario Kart ayudan a Brenda Song y Macaulay Culkin a mantener la creatividad y diversión en su matrimonio (REUTERS/Danny Moloshok)

Las competencias, lejos de ser una simple distracción, han dado lugar a anécdotas memorables. Song relató que, en una ocasión especial, organizaron un torneo con amigos y familiares, donde cada ganador debía elegir la película de la noche. Estas experiencias, marcadas por la espontaneidad, han consolidado la costumbre de buscar nuevas formas de disfrutar el tiempo juntos.

Beneficios emocionales y comunicación

Más allá del aspecto competitivo, el videojuego ha impactado en la comunicación y la gestión emocional dentro del matrimonio. Song destacó que las discusiones ligeras que surgen durante las partidas les han permitido practicar la tolerancia y la negociación en un entorno seguro. “Las risas siempre prevalecen, incluso cuando hay desacuerdos en el juego”, afirmó la actriz.

El videojuego Mario Kart contribuye a la comunicación de la pareja, permitiendo a Brenda Song y Macaulay Culkin practicar tolerancia y negociación mediante la competencia lúdica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este espacio lúdico contribuye a identificar y resolver pequeñas tensiones cotidianas, favoreciendo el diálogo abierto y la expresión de emociones. Según expertos en psicología de pareja citados por la revista Psychology Today, los juegos colaborativos o competitivos pueden fortalecer los lazos afectivos al crear recuerdos compartidos y establecer rutinas de conexión emocional, algo que Song y Culkin experimentan de primera mano.

El videojuego como herramienta de equilibrio

Song subrayó que Mario Kart cumple una función de equilibrio en la vida familiar. Al dedicar tiempo exclusivo a la pareja, logran desconectarse de las presiones laborales y rechazar la sobreexposición mediática, un aspecto relevante para dos figuras públicas. La actriz enfatizó que este hábito les ayuda a priorizar el bienestar común y a mantener una perspectiva saludable sobre el tiempo de ocio.

Mario Kart actúa como herramienta de equilibrio emocional para Brenda Song y Macaulay Culkin, facilitando el desconectarse de presiones laborales y mediáticas

En la entrevista con People, Song mencionó que los videojuegos representan una alternativa valiosa frente a otras opciones de entretenimiento, ya que requieren interacción activa y fomentan la participación mutua. Esta estrategia, de acuerdo con estudios publicados en la revista médica The Lancet Child & Adolescent Health, puede contribuir a mejorar la calidad de las relaciones familiares si se practica con moderación y en un contexto de respeto.

Tradiciones que se proyectan a futuro

La costumbre de jugar Mario Kart ha trascendido el espacio doméstico y se ha convertido en una tradición que la pareja espera mantener en el largo plazo.

Song indicó que, a medida que su familia crece, ya han comenzado a introducir a sus hijos pequeños en el mundo de los videojuegos, adaptando la dificultad de las partidas y fomentando la participación en actividades grupales.

Brenda Song y Macaulay Culkin transmiten a sus hijos el valor de la paciencia, el trabajo en equipo y las celebraciones familiares a través de las partidas de Mario Kart (REUTERS/Carlos Osorio)

La actriz considera que estas experiencias lúdicas son fundamentales para transmitir valores como la paciencia, el trabajo en equipo y la celebración de logros colectivos. “Queremos que nuestros hijos recuerden estos momentos como parte de su infancia”, expresó Song, quien confía en que las tradiciones familiares se mantendrán y evolucionarán con el tiempo.

El valor de las pequeñas tradiciones

Mario Kart se consolida como una tradición familiar para Brenda Song y Macaulay Culkin, impactando positivamente en la felicidad y la estabilidad de su hogar (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Brenda Song y Macaulay Culkin, Mario Kart es mucho más que un pasatiempo: es una herramienta que impulsa la creatividad, fortalece la comunicación y promueve valores positivos en el núcleo familiar.

El videojuego ha adquirido una dimensión simbólica en su vida diaria, transformándose en un espacio de encuentro, crecimiento y celebración compartida, y demostrando que las pequeñas tradiciones pueden tener un impacto significativo y duradero en la felicidad y estabilidad de la pareja.