El Salvador

Fotogalería |Allanamientos en bares de San Salvador: cuatro detenidos y decomiso de 116 porciones de presunta cocaína en operativos

Las autoridades intervinieron varios bares y restaurantes de la capital salvadoreña, donde descubrieron decenas de porciones de supuesta cocaína ocultas en distintos espacios y confiscaron dinero en efectivo y teléfonos celulares, como parte de una investigación iniciada por denuncias ciudadanas sobre la venta de estupefacientes.

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Agentes de la Policía Nacional Civil participaron en los operativos coordinados con la Fiscalía General de la República en establecimientos de San Salvador donde se presume se comercializaba droga. (Foto: FGR)
Agentes de la Policía Nacional Civil participaron en los operativos coordinados con la Fiscalía General de la República en establecimientos de San Salvador donde se presume se comercializaba droga. (Foto: FGR)
Cuatro personas fueron capturadas durante los allanamientos realizados en bares y restaurantes de la capital, acusadas de tráfico ilícito y posesión de estupefacientes. (Foto: FGR)
Cuatro personas fueron capturadas durante los allanamientos realizados en bares y restaurantes de la capital, acusadas de tráfico ilícito y posesión de estupefacientes. (Foto: FGR)
Jennifer P. y Alirio R., propietarios de uno de los negocios intervenidos, fueron detenidos en flagrancia por tráfico ilícito de droga. (Foto: FGR)
Jennifer P. y Alirio R., propietarios de uno de los negocios intervenidos, fueron detenidos en flagrancia por tráfico ilícito de droga. (Foto: FGR)
Las investigaciones iniciaron tras recibir denuncias ciudadanas que alertaron sobre la venta de estupefacientes en estos comercios. (Foto: FGR)
Las investigaciones iniciaron tras recibir denuncias ciudadanas que alertaron sobre la venta de estupefacientes en estos comercios. (Foto: FGR)
La intervención en la colonia Miramonte permitió incautar 88 porciones de presunta cocaína, localizadas en distintos espacios del restaurante, incluidos baños y áreas de servicio. (Foto: FGR)
La intervención en la colonia Miramonte permitió incautar 88 porciones de presunta cocaína, localizadas en distintos espacios del restaurante, incluidos baños y áreas de servicio. (Foto: FGR)
Jairo B. cliente del restaurante allanado, fue arrestado minutos después de adquirir una porción de supuesta cocaína, según la investigación fiscal. (Foto: FGR)
Jairo B. cliente del restaurante allanado, fue arrestado minutos después de adquirir una porción de supuesta cocaína, según la investigación fiscal. (Foto: FGR)
En el bulevar del Hipódromo, un club bar fue objeto de registro y su empleado, Diego R., quedó detenido por posesión y tenencia de droga. (Foto: FGR)
En el bulevar del Hipódromo, un club bar fue objeto de registro y su empleado, Diego R., quedó detenido por posesión y tenencia de droga. (Foto: FGR)
Las autoridades incautaron supuesta cocaína en el club bar tras realizar el procedimiento, quedando pendiente el valor final de la droga decomisada. (Foto: FGR)
Las autoridades incautaron supuesta cocaína en el club bar tras realizar el procedimiento, quedando pendiente el valor final de la droga decomisada. (Foto: FGR)
Se realizaron allanamientos adicionales en un bar de la colonia Guatemala y otro restaurante de la colonia Miramonte, reforzando la ofensiva contra el tráfico local. (Foto: FGR)
Se realizaron allanamientos adicionales en un bar de la colonia Guatemala y otro restaurante de la colonia Miramonte, reforzando la ofensiva contra el tráfico local. (Foto: FGR)
El saldo de los operativos incluyó la incautación de 116 porciones de supuesta cocaína, además de dinero en efectivo y teléfonos móviles de los detenidos. (Foto: FGR)
El saldo de los operativos incluyó la incautación de 116 porciones de supuesta cocaína, además de dinero en efectivo y teléfonos móviles de los detenidos. (Foto: FGR)
Los dispositivos móviles confiscados serán sometidos a análisis para recabar más pruebas y profundizar en la red de comercialización de droga. (Foto: FGR)
Los dispositivos móviles confiscados serán sometidos a análisis para recabar más pruebas y profundizar en la red de comercialización de droga. (Foto: FGR)
La Fiscalía se mantiene vigilante en su labor de desarticular estructuras dedicadas a la venta de sustancias nocivas para la salud en San Salvador. (Foto: FGR)
La Fiscalía se mantiene vigilante en su labor de desarticular estructuras dedicadas a la venta de sustancias nocivas para la salud en San Salvador. (Foto: FGR)

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