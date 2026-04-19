Fotogalería |Allanamientos en bares de San Salvador: cuatro detenidos y decomiso de 116 porciones de presunta cocaína en operativos
Las autoridades intervinieron varios bares y restaurantes de la capital salvadoreña, donde descubrieron decenas de porciones de supuesta cocaína ocultas en distintos espacios y confiscaron dinero en efectivo y teléfonos celulares, como parte de una investigación iniciada por denuncias ciudadanas sobre la venta de estupefacientes.
Agentes de la Policía Nacional Civil participaron en los operativos coordinados con la Fiscalía General de la República en establecimientos de San Salvador donde se presume se comercializaba droga. (Foto: FGR)
Cuatro personas fueron capturadas durante los allanamientos realizados en bares y restaurantes de la capital, acusadas de tráfico ilícito y posesión de estupefacientes. (Foto: FGR)
Jennifer P. y Alirio R., propietarios de uno de los negocios intervenidos, fueron detenidos en flagrancia por tráfico ilícito de droga. (Foto: FGR)
Las investigaciones iniciaron tras recibir denuncias ciudadanas que alertaron sobre la venta de estupefacientes en estos comercios. (Foto: FGR)
La intervención en la colonia Miramonte permitió incautar 88 porciones de presunta cocaína, localizadas en distintos espacios del restaurante, incluidos baños y áreas de servicio. (Foto: FGR)
Jairo B. cliente del restaurante allanado, fue arrestado minutos después de adquirir una porción de supuesta cocaína, según la investigación fiscal. (Foto: FGR)
En el bulevar del Hipódromo, un club bar fue objeto de registro y su empleado, Diego R., quedó detenido por posesión y tenencia de droga. (Foto: FGR)
Las autoridades incautaron supuesta cocaína en el club bar tras realizar el procedimiento, quedando pendiente el valor final de la droga decomisada. (Foto: FGR)
Se realizaron allanamientos adicionales en un bar de la colonia Guatemala y otro restaurante de la colonia Miramonte, reforzando la ofensiva contra el tráfico local. (Foto: FGR)
El saldo de los operativos incluyó la incautación de 116 porciones de supuesta cocaína, además de dinero en efectivo y teléfonos móviles de los detenidos. (Foto: FGR)
Los dispositivos móviles confiscados serán sometidos a análisis para recabar más pruebas y profundizar en la red de comercialización de droga. (Foto: FGR)
La Fiscalía se mantiene vigilante en su labor de desarticular estructuras dedicadas a la venta de sustancias nocivas para la salud en San Salvador. (Foto: FGR)