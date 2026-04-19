Fotogalería |Allanamientos en bares de San Salvador: cuatro detenidos y decomiso de 116 porciones de presunta cocaína en operativos

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El Salvador registra 229 casos nuevos de VIH en el primer trimestre de 2026: el 85 % afecta a hombres La vigilancia epidemiológica en El Salvador muestra un aumento sostenido de diagnósticos, con la mayoría de los nuevos casos concentrados en hombres jóvenes y en áreas urbanas como la capital. Los grupos de 20 a 34 años lideran las cifras de contagios recientes.

Organizaciones nicaragüenses anuncian acciones para “aislar a la dictadura” en el aniversario de las protestas Un grupo de colectivos, tanto en el exilio como en el territorio nacional, informa sobre iniciativas conjuntas centradas en la presión internacional y la defensa de los derechos humanos en el contexto del aniversario de las protestas

Iniciativa Mipymes Verdes II: diez años de financiamiento y desarrollo empresarial en El Salvador Un financiamiento superior a 28 millones de dólares permitió a pequeños negocios acceder a créditos e impulsó la modernización de procesos productivos en el país, fomentando la generación de puestos de trabajo y prácticas sostenibles

¡Al ritmo de “Salvadoreñas”! Snoop Dogg baila cumbia junto a “Nory” Flores en Coachella La inesperada aparición del rapero Snoop Dogg al lado del líder de los Hermanos Flores encendió el escenario y desató una ovación histórica entre miles de asistentes al festival más famoso de California