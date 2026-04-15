Universidad de El Salvador amplía espacios de investigación contra el cáncer

La Universidad de El Salvador inaugura su Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica para fortalecer la seguridad radiológica en medicina e industria. Crédito: Michelle Bixby/Estado de Pennsylvania

El Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica en el Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN) de la Universidad de El Salvador (UES), dio inicio a la investigación contra el cáncer en el país con el que busca fortalecer la seguridad de la radiación utilizada en medicina, industria y ciencia.

Este espacio, localizado en la Facultad de Ingeniería, ofrece capacidades tecnológicas con estándares internacionales posicionando a la universidad como un referente regional en la aplicación de técnicas nucleares a problemas de salud pública, como el tratamiento oncológico, según información de la UES.

La relevancia del laboratorio trasciende su carácter técnico y se refleja en hitos recientes. Gracias a la cooperación internacional, la UES albergó el “Congreso sobre Metrología de las Radiaciones Ionizantes y su Impacto en la Medicina y la Industria en El Salvador”, un evento que reunió a expertos nacionales y extranjeros para discutir avances en la medición y aplicación segura de la radiación.

La UES destacó que la creación del laboratorio se logró mediante el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), lo cual evidencia la vinculación entre la universidad y organismos especializados en el desarrollo de capacidades científicas avanzadas.

El nuevo laboratorio del CIAN permite calibrar y verificar equipos de radioterapia, asegurando estándares internacionales en el tratamiento del cáncer en El Salvador. (Foto cortesía UES)

El laboratorio refuerza la precisión en los tratamientos oncológicos

Este 2026 el laboratorio secundario de calibración dosimétrica está desarrollando una nueva área de estudio que permitirá la verificación periódica y el ajuste de los equipos que usan radiación ionizante en hospitales y clínicas del país.

Según explicó previamente, Héctor Chávez, director del CIAN: “Queremos asegurar que los equipos utilizados en tratamientos de cáncer y en otras áreas críticas cumplan con los estándares internacionales”.

Este objetivo técnico es clave: la exactitud en la dosis aplicada en radioterapia determina no solo la eficacia sino la seguridad para los pacientes, al maximizar la destrucción de células malignas y minimizar el daño en tejido sano.

El laboratorio ofrece servicios de calibración, pero también espacios de capacitación para el personal que trabaja en áreas relacionadas. Para asegurar la trazabilidad y cumplimiento normativo, los Laboratorios Secundarios de Calibración Dosimétrica (SSDL, por sus siglas en inglés) establecen el nexo entre las mediciones locales y las normas internacionales del Sistema Internacional de Unidades.

Esta conexión garantiza que un tratamiento contra el cáncer en El Salvador alcance el mismo nivel de medida y seguridad que cualquier centro oncológico de referencia internacional.

La colaboración con el OIEA fue fundamental para la creación del laboratorio, destacando la vinculación de la UES con organismos internacionales de energía nuclear. (Foto cortesía UES)

Infraestructura científica y formación de nuevos especialistas

La Universidad de El Salvador, a través del CIAN, ha desarrollado investigaciones aplicadas en técnicas nucleares con fines exclusivamente pacíficos.

La labor del CIAN abarca no solo la salud, sino también el monitoreo ambiental y servicios técnicos a la industria.

El personal del centro ha dado inicio a las capacitaciones para uso seguro de equipos de rayos X, radioterapia o medicina nuclear, así como el asesoramiento y la calibración de instrumentos que emiten radiación, tanto en centros hospitalarios como en el sector industrial, como enfatizó el testimonio institucional reproducido por la UES.

El establecimiento del laboratorio responde a un proceso normado por el OIEA, como se menciona en la publicación Establishing a Secondary Standards Dosimetry Laboratory, que detalla requisitos de infraestructura y conocimiento especializado.

Esto implica la formación de profesionales altamente calificados desde el entorno académico salvadoreño, quienes serán capaces de asegurar la calidad del trabajo.

La inauguración del laboratorio coincidió con el primer congreso sobre metrología de radiaciones ionizantes y su impacto en la medicina y la industria salvadoreña. (Foto cortesía UES)

A lo largo del tiempo, el CIAN se ha constituido en un espacio de investigación de alto nivel para estudiantes, docentes y técnicos, con participación regular en programas de cooperación científica impulsados por organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el OIEA.

Estas alianzas internacionales reafirman el compromiso de la UES en la formación de científicos y expertos dedicados tanto a investigación aplicada como a la innovación tecnológica al servicio de la salud pública.