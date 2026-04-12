Así comenzó la ofensiva sanitaria contra el sarampión en El Salvador

La campaña, dirigida a menores de seis a once meses, busca prevenir la transmisión local ante la detección de once casos importados. (Cortesía: EFE)

El Salvador lanzó el viernes una campaña de vacunación especial contra el sarampión dirigida a menores de seis a once meses, tras registrar 11 casos importados en el país y en medio de una ola de brotes recientes en la región de las Américas, según informó EFE.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó 14,891 casos de sarampión en el continente durante el año 2025, incluyendo 29 muertes. En Guatemala, país vecino, los contagios superan los 4,000 casos en el mismo periodo. Estos datos confirmaron el alcance regional de la reemergencia del virus y explicaron la urgencia de la nueva estrategia salvadoreña.

10 de los 11 contagios confirmados por el Ministerio de Salud (Minsal) ocurrieron en Guatemala y uno en México. Ocho pacientes ya recibieron el alta médica, mientras que tres permanecen hospitalizados en condición estable.

El ministro de la cartera, Francisco Alabi, detalló que los casos detectados fueron clasificados como “importados”, es decir, asociados a infecciones fuera del territorio nacional y sin transmisión local confirmada.

Una enfermera vacuna contra el sarampión a un niño este viernes, en un centro de salud público en Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador (El Salvador). EFE/ Javier Aparicio

La jornada comenzó en el municipio de Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador, donde madres acudieron a vacunar a sus hijos en centros de salud públicos.

La campaña sanitaria incluye brigadas móviles que visitan domicilios a escala nacional para facilitar el acceso a la vacuna y evitar posibles brotes en la infancia temprana.

“La vacuna nos servirá para proteger a los menores de las enfermedades. A veces no encontramos ni qué hacer cuando se enferman”, expresó Flor Juárez, madre de un niño vacunado, a EFE.

Personal sanitario recibió una jornada de inmunización prioritaria

El jueves, el Minsal desarrolló una jornada de vacunación adicional destinada a médicos, enfermeros, personal técnico y administrativo de hospitales y unidades de salud, de acuerdo con medios oficiales.

Una enfermera habla con una mujer durante una jornada de vacunación contra el sarampión este viernes, en un centro de salud público en Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador (El Salvador). EFE/ Javier Aparicio

La medida apuntó a reducir el riesgo de transmisión entre quienes atienden la primera línea, considerados un posible vector de propagación en caso de no estar protegidos.

El sarampión se caracteriza por su alta contagiosidad, transmitiéndose por el aire mediante gotitas expulsadas al toser, estornudar o hablar. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor corporal y una típica erupción cutánea rojiza.

Ofensiva contra el sarampión

El Minsal informó sobre la campaña de vacunación contra el sarampión, dirigida a bebés de entre 6 y 11 meses de vida. Según el instituto, esta medida busca ofrecer protección temprana contra el sarampión, la rubéola y las paperas, y la vacuna está respaldada por evidencia científica.

Las familias deben acudir a la unidad de salud más cercana para vacunar a sus bebés.

Una persona alista una vacuna contra el sarampión este viernes, en un centro de salud público en Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador (El Salvador). EFE/ Javier Aparicio

Posteriormente, los niños podrán acceder al esquema regular de vacunación contra el sarampión, con la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses.

Las autoridades solicitaron a la población mantenerse alerta ante la aparición de síntomas y acudir a los centros de atención en caso de presentar sospechas, con el objetivo de recibir atención lo más pronto posible. El llamado enfatiza la importancia de actuar con rapidez para facilitar la detección y el tratamiento oportuno de los casos.