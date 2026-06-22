Países Bajos busca opciones creativas para enfrentar el calor extremo

La estrategia incluye recomendaciones para afrontar veranos más intensos en un país cuyas viviendas fueron pensadas para conservar calor (Eline Coolen)

El aumento de las temperaturas en Países Bajos llevó a la activación de un plan nacional para combatir las olas de calor, según informó el diario británico The Guardian. El programa incluye recomendaciones dirigidas a la población para afrontar los veranos cada vez más calurosos, en un país donde la arquitectura tradicional priorizaba el aprovechamiento del sol y el aislamiento para el clima frío.

Especialistas como la coordinadora de la lucha contra el calor en el Instituto de Salud Pública de Ámsterdam, Eline Coolen advirtieron que las casas holandesas cuentan con grandes ventanales, diseñados originalmente para captar luz y calor durante el invierno.

PUBLICIDAD

“Siempre hemos construido pensando en el invierno, cuando se desea la mayor cantidad de sol y calor posible en la casa”, explicó Coolen, citada por The Guardian. La especialista impulsó en redes sociales una campaña viral que insta a la población a colgar cortinas o sábanas en el exterior de las ventanas, método que busca bloquear la radiación solar y reducir la transferencia de calor al interior.

“Si se puede evitar que el sol dé en las ventanas, habrá menos transferencia de calor en la casa”, sostuvo. La preocupación es respaldada por las cifras: solo en Ámsterdam, unas 110 personas mueren anualmente por causa del calor, y las proyecciones indican que la cifra podría llegar hasta 600 si no se adoptan medidas efectivas.

PUBLICIDAD

Nuevas ideas para el espacio urbano y alternativas al aire acondicionado

La ciudad registra alrededor de 110 fallecimientos cada año por altas temperaturas, y especialistas alertan que el impacto podría multiplicarse sin cambios de conducta (Investigadores en Utrecht)

Mientras el gobierno nacional difunde consejos sobre el cuidado de personas mayores y sectores vulnerables, investigadores y urbanistas ensayan soluciones más allá de los métodos tradicionales. Según The Guardian, las propuestas van desde la instalación de árboles artificiales y arte con sombras hasta la creación de “bloques de jungla” móviles que ofrecen frescura y sombra en espacios públicos.

El profesor de ingeniería mecánica en la Universidad Heriot-Watt, Bert Blocken, defendió las alternativas al aire acondicionado, señalando el alto consumo energético de estos dispositivos. “La mayor parte del tiempo la pasamos en interiores, incluso en días muy bonitos y soleados, porque estamos trabajando o durmiendo, y también es cuando nos recuperamos de las olas de calor”, afirmó Blocken.

PUBLICIDAD

El académico remarcó que la clave está en proteger los edificios del sol, recomendando persianas y toldos exteriores, incluso si no siempre cumplen criterios estéticos modernos.

Blocken recordó que civilizaciones como la egipcia, griega o romana ya empleaban técnicas similares para mantener frescos sus hogares. “Si yo fuera alcalde, mi primera orden ejecutiva sería instalar parasoles exteriores en todos los edificios”, sentenció.

PUBLICIDAD

Concienciación, prevención y respuestas ciudadanas

La coordinadora del instituto de salud pública de Ámsterdam difundió en redes un método para frenar la radiación solar en viviendas con grandes ventanales y reducir el calentamiento interior (Eline Coolen)

El RIVM (Instituto Nacional de Salud Pública de los Países Bajos) identificó tres niveles de acción para enfrentar las olas de calor: cambios en el comportamiento, adaptaciones en viviendas y diseño urbano. Werner Hagens, coordinador del plan neerlandés para la ola de calor, explicó al portal británico que campañas sencillas de concienciación lograron reducir la mortalidad durante estos episodios extremos.

Un estudio de la asociación de propietarios Vereniging Eigen Huis reveló que el 23% de los consultados considera que su vivienda se vuelve demasiado calurosa durante una ola de calor, aunque cuatro de cada cinco adoptaron medidas para refrescar sus hogares. Las iniciativas ciudadanas, como el uso de cortinas improvisadas y consejos compartidos en redes sociales, muestran la rápida adaptación de la población a las nuevas condiciones climáticas.

PUBLICIDAD

Vegetación urbana y rentabilidad económica

La vegetación y el diseño urbano aparecen como elementos centrales en la adaptación de las ciudades. Según Blocken, la instalación de tejados y fachadas verdes, así como la expansión de parques y árboles, contribuye a reducir la temperatura ambiente. El profesor Jeroen Kluck, especialista en ciudades resilientes al clima en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, propuso el uso de árboles artificiales, pérgolas cubiertas de plantas y estructuras móviles de sombra como alternativas viables para espacios urbanos limitados. Estas iniciativas benefician tanto a peatones como a la biodiversidad urbana.

El instituto nacional plantea cambios de comportamiento, adaptaciones en viviendas y rediseño urbano, mientras el coordinador Werner Hagens sostiene que campañas simples de concienciación ya lograron reducir la mortalidad (Eline Coolen)

Desde la perspectiva económica, la inversión en adaptación climática resulta rentable para municipios y empresas. Sandra Phlippen, economista y jefa de estrategia climática del banco ABN Amro, calculó que una noche sin dormir puede costar cerca de 200 euros (USD 229,26) por persona en términos de productividad perdida. “Imagínate una calle donde viven 100 personas, todos duermen mal durante tres noches por una ola de calor y al día siguiente son improductivos. Esa es tu inversión en árboles durante todo el año”, afirmó Phlippen, citada por el periódico británico.

PUBLICIDAD

Las autoridades de Países Bajos mantienen activas campañas de información y promueven la adaptación de infraestructuras, en un contexto de veranos cada vez más intensos. Los expertos coinciden en que la combinación de soluciones tradicionales e innovadoras, junto con la concienciación ciudadana, puede marcar la diferencia frente a los riesgos que plantea el calentamiento global.