El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic clasifican a la final del Montecarlo 2026

La solidez en el servicio, reflejada en un 76% de puntos ganados con el primer saque y sin dobles faltas, fue clave para Arévalo y Pavic./(Redes sociales de Marcelo Arévalo)

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic lograron este sábado su clasificación a la final del Masters 1000 de Montecarlo 2026, uno de los torneos más tradicionales del circuito ATP sobre tierra batida y que reúne a las mejores parejas del circuito mundial, según informó el Instituto Nacional de los Deportes (Indes). La dupla avanzó tras imponerse con autoridad en las semifinales ante el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard por 6-3 y 7-5, consolidando una semana sobresaliente en uno de los escenarios más exigentes del tenis internacional.

Arévalo y Pavic, quienes han mostrado gran solidez durante todo el certamen, ofrecieron una actuación contundente para asegurar su boleto a la final. En el primer set, la pareja salvadoreño-croata fue superior desde el inicio, logrando un quiebre oportuno de servicio que les permitió tomar ventaja en el marcador. Con un tenis efectivo y sin fisuras, supieron mantener la diferencia hasta cerrar el parcial por 6-3. La seguridad al saque fue uno de los factores determinantes del duelo, como refleja el 76% de puntos ganados con el primer servicio y la ausencia total de dobles faltas, lo que les permitió administrar los intercambios y controlar el ritmo desde el fondo de la cancha.

El desarrollo del segundo set presentó mayores dificultades, ya que Andreozzi y Guinard elevaron su nivel y llevaron el marcador hasta un 5-5 que puso a prueba la concentración de Arévalo y Pavic. Sin embargo, la dupla logró quebrar el saque de sus rivales en el momento clave para adelantarse 6-5. Con una nueva muestra de solidez, cerraron el partido con su servicio para sellar el 7-5 definitivo, sin ceder nunca la iniciativa en los puntos decisivos.

Arévalo y Pavic aprovecharon dos de seis puntos de quiebre e impidieron que sus rivales capitalizaran sus oportunidades en Montecarlo./(Redes de Marcelo Arévalo)

A lo largo del encuentro, Arévalo y Pavic evidenciaron eficiencia en los puntos de quiebre, concretando dos de seis oportunidades, mientras sus rivales no lograron aprovechar ninguna de las cuatro que generaron. Además, defendieron impecablemente todos sus juegos de servicio, ganando 11 de 11, una estadística que inclinó la balanza a su favor y reflejó el control ejercido sobre la pista de Montecarlo. En los intercambios también marcaron diferencia: ganaron el 33% de los puntos y rompieron el saque rival en dos ocasiones. El dominio global se tradujo en un 54% de los puntos totales del partido, frente al 46% de Andreozzi y Guinard. La superioridad quedó sellada al ganar ocho de los últimos diez puntos del encuentro, dejando sin reacción a sus adversarios en la recta final.

El pase a la final representa un nuevo hito en la carrera de Marcelo Arévalo, que continúa consolidándose entre la élite de los dobles mundial. Junto a Pavic, ha mostrado una combinación de potencia, precisión y temple en los momentos cruciales, factores que serán decisivos en la definición del título. La pareja disputará la final este domingo ante el ganador de la segunda semifinal, que enfrenta a Hugo Nys (Mónaco) y Edouard Roger-Vasselin (Francia) contra los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz.

La campaña de Arévalo y Pavic en Montecarlo ha estado marcada por victorias sólidas y un rendimiento ascendente, destacando por la capacidad de sobreponerse en situaciones de presión y por una regularidad que les permite soñar con el título. El Masters de Montecarlo, que se juega en las instalaciones del afamado principado de Mónaco, representa uno de los desafíos más importantes del calendario y una oportunidad para que el tenis centroamericano vuelva a brillar en la máxima escena internacional.

La dupla salvadoreño-croata se impone en semifinales ante Guido Andreozzi y Manuel Guinard con parciales de 6-3 y 7-5 en Montecarlo./(Indes)

La final se disputará este domingo en horario aún por confirmar, en medio de grandes expectativas por la posibilidad de que Arévalo sume otro trofeo a su palmarés y le dé a El Salvador una nueva hazaña deportiva. Con una semana casi perfecta sobre la arcilla, la dupla salvadoreño-croata buscará coronar su esfuerzo ante las mejores parejas del mundo y escribir un nuevo capítulo en la historia del tenis latinoamericano.