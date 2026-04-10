Nory Flores, la voz de Los Hermanos Flores, sorprendió en pleno vuelo rumbo a Coachella 2026

Nory Flores, vocalista de la orquesta Los Hermanos Flores, deleitó a todos con una hermosa canción en el vuelo de El Salvador a Los Ángeles, donde participarán en el festival de Coachella 2026./ Cortesía: Solo en Sivar

El viaje de Los Hermanos Flores hacia Estados Unidos, donde la histórica orquesta salvadoreña representa al país en el festival Coachella 2026, estuvo marcado por la emoción y un momento inesperado a bordo del avión. Nory Flores, vocalista emblemática de la agrupación y figura clave en sus 65 años de trayectoria, fue invitada por el piloto a cantar en la cabina durante el trayecto de El Salvador a Los Ángeles.

La artista interpretó “Mi País”, uno de los temas más reconocidos del repertorio de la orquesta, y animó a los pasajeros a unirse en coro, creando un ambiente festivo que anticipó el carácter especial de la gira, según consta en las redes de Solo en Sivar.

“Sentada en mi ranchito una mañana linda de verano tocaba mi guitarra, sonaba a notas sueltas y componía”, interpretó Nory Flores, quien fue invitada por el piloto a la cabina. Muchos viajeros sacaron sus teléfonos y capturaron el entretenido momento.

Previamente, integrantes de la orquesta habían posado con muchos salvadoreños en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arturo Romero y Galdámez. Algunos viajeros compartieron las postales en sus redes sociales.

El gesto espontáneo de Nory Flores refleja el espíritu con el que la orquesta ha encarado su participación en el festival de música más influyente del planeta.

Los Hermanos Flores, fundados en San Vicente en 1962, viajaron a California para presentarse en el escenario Sonora del Empire Polo Club los días 11 y 18 de abril, dos fechas en las que compartirán cartel con figuras internacionales como Justin Bieber y Karol G.

La presencia de la agrupación salvadoreña en Coachella no solo representa un hito para la música centroamericana, sino también para la proyección de la cultura y la identidad nacional en un espacio global.

La orquesta compartió en sus redes sociales imágenes que han sido publicadas en distintos medios y por viajeros que se encontraban en el avión rumbo a Los Ángeles./(Los Hermanos Flores)

La preparación para esta cita histórica fue meticulosa. La orquesta llevó consigo una propuesta que combina música en vivo, identidad nacional en el vestuario—con trajes inspirados en el torogoz, ave nacional, y en los colores de la bandera—y un repertorio que resume generaciones de cumbia salvadoreña.

Además, la gira está siendo documentada en formato cinematográfico, con registros de ensayos, el diseño de vestuario a cargo del diseñador Rosenberg Rivas y la colaboración de estudiantes de la Universidad Dr. José Matías Delgado, así como las reuniones técnicas en el propio festival. Este proceso será parte de un documental producido por The Cam House, para dejar constancia del significado histórico de la hazaña.

La selección musical que presentarán en Coachella incluye éxitos como “La Bala”, “Mi País”, “El Papaturro”, “Linda Muchachita”, “Enfermera”, “Salvadoreñas” y “Arriba El Salvador”, distribuidos en dos bloques de 40 minutos cada uno.

Estos temas, que han acompañado a varias generaciones en fiestas, celebraciones y momentos significativos tanto en El Salvador como en su diáspora, ahora resonarán ante una audiencia internacional.

El compromiso de la orquesta es mantener su esencia: todos los instrumentos y voces serán ejecutados en vivo, sin pistas pregrabadas, en una apuesta por la autenticidad artística en una era dominada por la tecnología.

La emoción que recorre a la agrupación y a su vocalista principal es palpable. Nory Flores, con más de cinco décadas sobre los escenarios, expresó su orgullo y gratitud por este logro: “Es una emoción demasiado grande, es un regalo que Dios nos ha mandado, después de 65 años como orquesta y de 57 como Nory Flores. Vamos a tener una presentación digna de que los salvadoreños se sientan muy orgullosos”, declaró la cantante ante la prensa salvadoreña días antes del viaje.

El respaldo del público salvadoreño ha sido fundamental. Antes de partir, Los Hermanos Flores ofrecieron un concierto gratuito en el Centro Histórico de San Salvador como despedida oficial, compartiendo escenario con artistas nacionales y convocando a la comunidad en torno a la celebración de la música nacional.

Se estima que más de 10,000 salvadoreños asisten anualmente a Coachella, cifra que podría aumentar en 2026 ante la expectativa generada por la participación de la orquesta.

Los Hermanos Flores se presentarán en el festival más importante del mundo el 11 y el 18 de abril./(Los Hermanos Flores)

La proyección internacional de Los Hermanos Flores no termina en Coachella. La agrupación ya ha recibido invitaciones para festivales en Alemania y propuestas de colaboración internacional, y recientemente fue nominada en un proceso relacionado con el Grammy. La representación salvadoreña en el festival estadounidense marca un precedente para los artistas centroamericanos, abriendo puertas y consolidando la cumbia salvadoreña como parte del patrimonio musical global.

La imagen de Nory Flores cantando en el vuelo hacia Los Ángeles es ahora parte de la memoria colectiva de los salvadoreños, símbolo de una trayectoria que trasciende fronteras y de un momento en que la música nacional se proyecta ante el mundo con autenticidad, orgullo y esperanza.