El Salvador

El sector exportador de El Salvador muestra optimismo tras el aumento en las ventas externas en lo que va de 2026

Las ventas externas de El Salvador totalizaron 1,080 millones de dólares y 689 millones de kilogramos entre enero y febrero, reflejando el dinamismo productivo nacional y el impacto de la inversión pública y la modernización logística

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Las exportaciones acumularon 3.846,3 millones de dólares entre enero y julio, un 44,5 % más que los 2.661,4 millones exportados en el mismo lapso de 2020. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo
Las exportaciones acumularon 3.846,3 millones de dólares entre enero y julio, un 44,5 % más que los 2.661,4 millones exportados en el mismo lapso de 2020. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

El país ha experimentado un alza significativa en sus exportaciones, con un crecimiento del 3.3 % en el inicio de 2026, en línea con la actividad productiva nacional.

La presidenta de La Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport, Silvia Cuéllar, explicó en entrevista con el medio estatal, Canal 10, que la combinación de inversión pública y el posicionamiento internacional de El Salvador han sido factores determinantes en este resultado.

Durante los primeros meses de 2026, las exportaciones salvadoreñas totalizaron 689 millones de kilogramos, con un valor de USD 1,080 millones. Cuéllar precisó: “Eso quiere decir un crecimiento en valores del 3.3 % y en volumen del 6,5 %”. La dirigente gremial también proyecta un crecimiento anual sostenido del 10 % para el sector exportador, al término de 2026.

El área de servicios, especialmente el turismo, ha mostrado un desempeño destacable, dijo la empresaria.

Silvia Cuéllar, presidenta de Coexport, El Salvador
Silvia Cuéllar, presidenta de Coexport, El Salvador

Según Cuéllar, el auge alcanza la logística, los viajes y la tecnología de la información, consolidando la diversificación de la economía nacional.

A esto hay que sumar que el índice de producción industrial de El Salvador mostró un avance del 6.4 % interanual en enero de 2026, ubicándose entre los aumentos más pronunciados de los últimos años según el Banco Central de Reserva. Este comportamiento se vincula al dinamismo en sectores como la minería, la manufactura, la energía y el suministro de agua, que atraviesan una etapa de expansión.

Inversión pública y percepción empresarial

Uno de los motores clave de este ciclo de crecimiento ha sido la inversión pública, que aumentó un 179.2 % respecto a los registros previos.

Para 2026, se prevé una inversión superior a USD 1,000 millones en infraestructura y proyectos estratégicos. Cuéllar opinó que este dato “refleja el compromiso que tiene el Gobierno por mejorar las condiciones de nuestro país y, sobre todo, por garantizar el crecimiento económico que el país requiere”.

La actual coyuntura económica salvadoreña supera los promedios de las últimas tres décadas. Los exportadores atribuyen estos resultados a las estrategias del Ejecutivo para fortalecer la competitividad, entre ellas la agilización de trámites, la modernización de la infraestructura y las mejoras logísticas.

Perspectivas y retos

La directora de Coexport señaló que existe una percepción positiva respecto al compromiso gubernamental con la manufactura, los servicios, la inversión y la construcción.

Las exportaciones de Centroamérica crecieron un 11.5% en 2025, superando ampliamente el promedio de América Latina y el Caribe. (Cortesía: Aduana El Salvador)
Las exportaciones de Centroamérica crecieron un 11.5% en 2025, superando ampliamente el promedio de América Latina y el Caribe. (Cortesía: Aduana El Salvador)

En su opinión, la colaboración público-privada es esencial para mantener la tendencia al alza observada en los principales indicadores.

Los resultados económicos y el impulso de la inversión pública confirman la transformación que vive El Salvador. Las proyecciones del sector exportador, lideradas por Cuéllar, anticipan un crecimiento anual de las exportaciones del 10 %, cimentado en la confianza y la estabilidad que actualmente acompañan al desarrollo nacional.

El Banco Mundial, en su más reciente informe sobre Perspectivas Económicas publicado esta semana proyectó un crecimiento en El Salvador del 3.2%.

El Puerto de Acajutla se posiciona como uno de los principales puntos de importaciones y exportaciones salvadoreñas. Foto cortesía CEPA
El Puerto de Acajutla se posiciona como uno de los principales puntos de importaciones y exportaciones salvadoreñas. Foto cortesía CEPA

El Salvador, Guatemala y Honduras mantienen un crecimiento relativamente sólido, respaldado por flujos de remesas, exportaciones de servicios y una mayor integración en las cadenas de valor regionales. En El Salvador, mejoras en el entorno de seguridad han coincidido con una mayor actividad en el turismo, el comercio minorista y la inversión en sectores transables, así como con robustas entradas de remesas que han impulsado la liquidez interna, aliviando algunas limitaciones de larga data sobre la actividad económica”, cita el documento.

La presidenta de Coexport reiteró su optimismo respecto a que la economía salvadoreña mantenga un ritmo de crecimiento sostenido que le permita al país un mayor desarrollo a corto plazo.

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