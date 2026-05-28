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Estados Unidos acusó a Irán de romper el alto el fuego: lanzó un misil contra Kuwait y cinco drones hacia el estrecho de Ormuz

La autoridad militar estadounidense comunicó que un misil balístico fue interceptado por fuerzas kuwaitíes y que cinco drones dirigidos a la zona marítima fueron detenidos por tropas norteamericanas y sus aliados

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El Comando Central de Estados Unidos acusó a Irán de romper el alto el fuego: lanzó un misil contra Kuwait y cinco drones hacia el estrecho de Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos acusó a Irán de romper el alto el fuego: lanzó un misil contra Kuwait y cinco drones hacia el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) acusó a Irán de romper el alto el fuego al lanzar un misil balístico contra Kuwait y enviar cinco drones de ataque hacia el estrecho de Ormuz. El incidente se produjo a las 22:17 (hora del Este) del 27 de mayo, según un mensaje publicado por la autoridad militar estadounidense en la red social X.

Las fuerzas kuwaitíes lograron interceptar con éxito el misil dirigido a su territorio. La ofensiva fue calificada como una “flagrante violación del alto el fuego por parte del régimen iraní”, según el comunicado difundido por CENTCOM. El mensaje agregó que, horas antes, fuerzas iraníes habían lanzado cinco drones de ataque de un solo sentido que representaban una amenaza directa en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Todos los drones fueron interceptados por fuerzas estadounidenses.

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El Comando Central de Estados Unidos informó que, además de neutralizar los cinco drones, sus fuerzas evitaron el lanzamiento de un sexto dron desde una base de control terrestre iraní en Bandar Abbas. De acuerdo con CENTCOM, “las fuerzas estadounidenses y sus socios regionales permanecen vigilantes y mesurados mientras continuamos defendiendo a nuestras fuerzas e intereses de la agresión iraní injustificada”.

El ataque con misiles y drones por parte de Irán supuso una ruptura del alto el fuego pactado en la región y generó una respuesta inmediata de las fuerzas estadounidenses y kuwaitíes, que lograron evitar daños mayores al interceptar los dispositivos hostiles antes de que alcanzaran sus objetivos.

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Estados Unidos informó sobre la interceptación y destrucción de cinco drones de ataque iraníes en el estrecho de Ormuz.
Estados Unidos informó sobre la interceptación y destrucción de cinco drones de ataque iraníes en el estrecho de Ormuz.

El miércoles por la noche, Estados Unidos lanzó nuevos ataques dentro de Irán contra una instalación militar en Bandar Abbas y derribó drones iraníes cerca del estrecho de Ormuz, según informaron funcionarios estadounidenses. Horas después, Irán respondió con un ataque contra una base aérea estadounidense en Kuwait, mientras Israel intensificó su ofensiva militar en el sur del Líbano y Donald Trump advirtió que podría “terminar el trabajo” si Teherán no acepta un acuerdo.

Funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a declarar públicamente, afirmaron que fuerzas del Comando Central de Estados Unidos derribaron cuatro drones de ataque iraníes unidireccionales en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Las autoridades estadounidenses señalaron que una estación de control terrestre ubicada en Bandar Abbas, desde donde se preparaba el lanzamiento de un quinto dron, fue alcanzada por los bombardeos.

“Estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas y tenían como objetivo mantener el alto el fuego”, declaró un funcionario a Reuters.

Un sexto dron lanzado desde Bandar Abbas fue evitado antes de su despliegue gracias a la vigilancia de fuerzas estadounidenses.
Un sexto dron lanzado desde Bandar Abbas fue evitado antes de su despliegue gracias a la vigilancia de fuerzas estadounidenses.

Dos horas después de los ataques estadounidenses, la emisora estatal iraní IRIB informó que la Guardia Revolucionaria lanzó un ataque contra una base estadounidense en Kuwait “que sirvió como origen del ataque”, en represalia por los bombardeos contra territorio iraní.

El ejército kuwaití confirmó posteriormente que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones hostiles poco antes de las 6 de la mañana en la ciudad de Kuwait.

Según IRIB, fuerzas iraníes también abrieron fuego contra cuatro embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz. “Cuatro embarcaciones intentaron cruzar el estrecho de Ormuz y entrar en el Golfo Pérsico sin coordinación con las fuerzas de seguridad”, publicó la emisora iraní en Telegram. El reporte indicó que el incidente ocurrió alrededor de las 00:35 hora local, aunque no identificó a los barcos involucrados.

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