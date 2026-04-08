El alza en los precios del combustible incrementaría los costos operativos de servicios de emergencia en El Salvador

La subida de los precios del combustible en El Salvador está poniendo a prueba la sostenibilidad económica del principal grupo de voluntarios en la región, incrementando la presión sobre su personal y limitando su capacidad de respuesta (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

En El Salvador, el alza en los precios del combustible ha comenzado a impactar de forma directa las labores de los rescatistas y voluntarios de organizaciones como los Comandos de Salvamento de San Miguel Tepezontes, en el municipio de La Paz Centro. Según la información difundida en sus redes sociales, el incremento en el costo de la gasolina ha obligado a parte del personal a utilizar fondos propios para asegurar la continuidad de los servicios de emergencia en la región.

Durante los últimos días, la demanda de atención ha crecido por el aumento de emergencias y la realización de actividades religiosas propias de la temporada. Los Comandos de Salvamento, uno de los principales grupos de voluntarios en la zona, alertó sobre las dificultades del abastecimiento de combustible para sus ambulancias y vehículos de auxilio: “El alza en los precios del combustible está afectando directamente nuestras operaciones, al punto que nuestro propio personal ha tenido que cubrir estos gastos con recursos personales para poder seguir brindando atención”.

Hasta marzo, Belice encabezó la lista con el costo más elevado de precios de combustibles de toda la región, donde el valor del galón de gasolina superior llegó a 6.88 USD. Mientras que El Salvador se posicionó en la media regional, con precios de 4.08 USD para la gasolina superior y 3.84 USD para la regular, además de uno de los valores más bajos para el diésel (3.77 USD).

Pero la organización enfatizó que los precios de los combustibles en el país representa un desafío para el sostenimiento de los servicios de emergencia. El incremento de los costos operativos reduce la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y pone presión adicional sobre los voluntarios, quienes ya afrontan una carga de trabajo elevada debido a la temporada.

La petición de ayuda a la comunidad

Comandos de Salvamento de San Miguel Tepezontes reiteró su llamado a la solidaridad de la comunidad para mantener las operaciones de rescate y atención médica. En su mensaje público, la entidad subrayó: “Si en su corazón está el deseo de ayudar al prójimo, les pedimos su colaboración voluntaria. Cada aporte, sin importar el monto, nos ayuda a seguir llevando atención oportuna a quienes más lo necesitan”.

Petición urgente a la sociedad para cooperar en mantener activos a socorristas que se esfuerzan por seguir brindando asistencia vital.

La organización puso a disposición el número +503 7645 5897 para quienes deseen colaborar, recalcando que cada donativo contribuye al funcionamiento de la institución y al bienestar de los pacientes y familias que dependen de su intervención en emergencias. Horas más tarde, anunciaron que un comercio les había hecho entrega de un donativo de 60 dólares.

Vale mencionar que el gobierno salvadoreño aprobó en diciembre de 2025 otorgar del presupuesto del Estado a la Asociación Comandos de Salvamento Guardavidas Independientes de El Salvador 600,000 dólares para apoyar sus operaciones de ayuda y rescate ante emergencias.

Trabajo vacacional 2026

Durante el cierre de la Semana Santa 2026, los Comandos de Salvamento de El Salvador reportaron la atención de 98 accidentes de tránsito en el país, cifras que superan el centenar de personas lesionadas en este período.

La organización expone cómo la escasez de recursos pone en riesgo las operaciones de rescate. Un llamado conmovedor resalta la importancia de cada aporte para salvar vidas en los momentos más críticos (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

El balance de la organización indica que la mayoría de los siniestros involucraron motociclistas, quienes resultaron impactados o colisionaron con otros vehículos. Entre estos incidentes, cuatro personas fallecieron, según el informe oficial. Los accidentes han estado vinculados principalmente a exceso de velocidad y distracciones, lo que ha provocado que varios conductores quedaran debajo de rastras en las principales carreteras.

Tras los percances, los socorristas voluntarios de la entidad mantendrán las labores de vigilancia en los puestos de socorro y en las playas y turicentros hasta el domingo de resurrección.

Dentro de los casos atendidos en las últimas horas, el equipo de Ciudad Arce respondió a un impacto de automóvil contra una rastra estacionada en el redondel Claudia Lars, hecho que solo ocasionó daños materiales. En la Playa de San Diego, un joven motociclista fue trasladado a un centro asistencial tras caer de su moto y sufrir traumas atendidos en el lugar. En Apulo, personal de la seccional Ilopango auxilió a otro motociclista, trasladándolo al Hospital de San Bartolo por lesiones considerables.