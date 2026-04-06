El Salvador recibió 50% más turistas extranjeros una cifra histórica en Semana Santa

El Salvador alcanzó un récord histórico de 208 mil turistas extranjeros durante la Semana Santa de 2026, según el Ministerio de Turismo. /(Ministerio de Turismo)

La afluencia de turistas extranjeros en El Salvador alcanzó un máximo histórico durante la última Semana Santa, con 208 mil visitantes registrados entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026. Este volumen significa un incremento del 50% respecto al mismo período del año anterior, consolidando al país como uno de los destinos preferidos en la región centroamericana, según informó el Ministerio de Turismo en conferencia de prensa.

El aumento en la llegada de turistas extranjeros impactó en la ocupación de los principales atractivos de El Salvador. De acuerdo con las cifras presentadas por Morena Valdez, durante la conferencia, “en cuanto a visitantes internacionales, obtuvimos 208 mil, un 50% más que el año pasado, es decir, versus los 139 mil visitantes que tuvimos en 2025”, detalló la ministra de Turismo.

El 54% de estos visitantes provino de Guatemala, seguido por Honduras con un 19% y Estados Unidos con un 17%. El 10% restante arribó de otros países fuera de la región.

Guatemala aportó el 54% de los turistas internacionales, seguido por Honduras con el 19% y Estados Unidos con el 17% de las llegadas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El 28% de incremento en visitas a destinos turísticos y culturales durante la Semana Santa

Durante el mismo período vacacional se contabilizaron 2.2 millones de visitantes en sitios turísticos, culturales y naturales, lo que representa un aumento del 28% con respecto al año pasado, según indicó la funcionaria. El principal foco de atracción fue el Centro Histórico de San Salvador, que recibió 760 mil visitantes, situándose como el sitio público más concurrido del país. Surf City I y sus playas de La Libertad, como El Tunco y El Zonte, concentraron 157 mil visitantes, consolidándose como destinos predilectos para los turistas provenientes de Guatemala, Honduras y Estados Unidos. Mientras que la zona occidental atrajo aproximadamente 145 mil visitantes.

En una respuesta directa sobre la composición y preferencia de los viajeros, el Ministerio de Turismo especificó que El Salvador se ha posicionado como el destino principal para turistas centroamericanos, con especial interés por las zonas costeras. Además, los salvadoreños residentes en Estados Unidos optaron por volver al país, viajando mayoritariamente en grupos familiares que incluyen a la tercera generación, indicaron las autoridades.

Parques recreativos y balnearios registraron la asistencia de 308.000 personas, fortaleciendo el turismo interno durante Semana Santa. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Surf City y la Ruta de las Flores entre los favoritos

Los destinos más elegidos por los visitantes centroamericanos se concentran en las playas de La Libertad, seguidos por la ciudad de San Salvador, que cuenta con la mayor oferta hotelera. La capital funciona como centro de estadía desde el cual los viajeros acceden a otros puntos turísticos del país.

El Centro Histórico de San Salvador y la Ruta de las Flores se ubicaron entre los sitios más buscados por el turismo regional para hospedarse, especialmente por guatemaltecos. La ciudad de San Miguel sobresale entre los turistas hondureños y sirve como base para la exploración de playas en el oriente del país.

La ministra Morena Valdez subrayó que “la Biblioteca Nacional se ha convertido en un destino imperdible”, destacando su creciente popularidad tanto entre visitantes nacionales como internacionales.

Las playas públicas de El Salvador recibieron 527,000 turistas, consolidándose como el segundo destino favorito en el periodo vacacional. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El reto de la sostenibilidad en la infraestructura turística

Valdez enfatizó que, junto con las cifras récord, el objetivo inmediato es hacer que este crecimiento sea constante y sostenible. La ministra agradeció la labor ininterrumpida del personal del gobierno, las municipalidades, el sector privado y las comunidades locales, quienes han mantenido “veinticuatro horas, siete días a la semana, siendo los mejores anfitriones” para los visitantes.

Añadió que uno de los principales requerimientos de los turistas es la existencia de sitios públicos cuidados y limpios, un compromiso que, según sus palabras, deberá sostenerse a largo plazo.