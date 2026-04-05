Las inversiones superiores a mil millones de dólares transforman el oriente de El Salvador con megaproyectos turísticos y de infraestructura

Las obras más representativas incluyen el corredor vial Surf City 2, el Aeropuerto Internacional del Pacífico en La Unión y la llegada de cadenas hoteleras globales como Holiday Inn y JW Marriott.

Un flujo de más de mil millones de USD en inversiones ha comenzado a transformar el oriente de El Salvador, con proyectos que conectan la región con el resto del país y del mundo, e impulsan tanto la infraestructura turística como el desarrollo económico.

La zona, que comprende los departamentos de La Unión, Usulután, Morazán y San Miguel, está experimentando una reconfiguración sustancial gracias a megaproyectos viales, aeroportuarios y hoteleros inaugurados entre febrero de 2025 y marzo de 2026.

Las obras más representativas incluyen el corredor vial Surf City 2, el Aeropuerto Internacional del Pacífico en La Unión y la llegada de cadenas hoteleras globales como Holiday Inn y JW Marriott. Estas inversiones buscan dinamizar sectores históricamente marginados y convertir al oriente en un polo turístico y logístico.

Una vista panorámica muestra la arquitectura colonial de un pueblo del oriente de El Salvador, destacando su iglesia blanca, tejados de barro y una plaza central, enmarcado por exuberante vegetación y un cuerpo de agua al fondo.

La primera fase de Surf City 2, inaugurada en abril de 2025, abrió una carretera de 13.6 kilómetros entre las playas El Cuco (San Miguel) y Punta Mango (Usulután).

La nueva vía, dotada de doble carril, puentes, ciclovías y cableado subterráneo, facilita el acceso a once playas antes aisladas y atraviesa múltiples comunidades costeras. Analistas estiman que esta conectividad vial es el motor de la expansión turística de la región.

La iniciativa ha generado ya 600 empleos directos durante su construcción y se estima que su operación y mantenimiento impulsarán alrededor de 1,200 empleos indirectos en sectores de transporte, comercio y servicios, según datos publicados por el gobierno.

El atardecer pinta de oro y naranja el cielo y la superficie de un lago salpicado de islas y montañas silueteadas.

El proyecto incluye una segunda etapa en licitación, que sumará otros 15 kilómetros de carretera y elevará la inversión total a más de USD 96 millones.

El avance en infraestructura vial ha incentivado el desarrollo de nuevos resorts y complejos turísticos. De forma paralela, la designación de la costa oriental como Reserva Mundial del Surf en noviembre de 2024 ha proyectado internacionalmente a playas como Las Flores y Punta Mango, reconocidas por la calidad de sus olas y su entorno natural preservado.

Aeropuerto Internacional del Pacífico: nueva puerta de entrada al oriente salvadoreño

En el municipio de La Unión, la colocación simbólica de la primera piedra del Aeropuerto Internacional del Pacífico en febrero de 2025 marcó el inicio de la obra de mayor escala para la zona. El proyecto, con una inversión inicial de más de USD 380 millones, prevé una terminal de pasajeros moderna y una pista con estándares internacionales.

El gobierno y organismos multilaterales, como la Corporación Andina de Fomento, han aportado financiamiento que garantiza la ejecución de la obra. Con una capacidad proyectada de hasta dos millones de pasajeros al año, el aeropuerto busca descentralizar el tráfico aéreo nacional y facilitar la llegada de turistas y empresarios al oriente, reduciendo los tiempos de desplazamiento desde la capital.

La vista panorámica muestra un tranquilo lago de aguas verdes de la laguna de Alegría en el oriente del país.

Datos oficiales prevén que la construcción y futura operación del aeropuerto generaría más de 23,000 empleos directos e indirectos, abarcando desde obreros y técnicos hasta personal de servicios y logística aeroportuaria. Este impulso laboral es observado como clave para combatir el desempleo y la migración en la región.

Expansión hotelera y diversificación de la oferta turística

El crecimiento de la infraestructura ha ido acompañado por una expansión hotelera marcada. El Holiday Inn Express San Miguel abrirá sus puertas en 2027 con 96 habitaciones y una inversión de USD 12 millones, enfocado en viajeros de negocios y familias. En paralelo, el Holiday Inn Express & Suites Comalapa, cercano al aeropuerto principal actual, se prepara para servir a pasajeros y ejecutivos en tránsito.

Una vista aérea impresionante captura el atardecer dorado sobre una pintoresca costa del oriente del territorio salvadoreño.

La llegada de cadenas internacionales se suma a iniciativas de la diáspora salvadoreña, como el Mariposa Beach Club en Playa Maculis, emprendimiento liderado por María José Solís y su esposo tras emigrar a Estados Unidos. La embajadora Milena Mallorga ha señalado el papel de estos inversionistas retornados en la dinamización económica local.

la designación de la costa oriental como Reserva Mundial del Surf en noviembre de 2024 ha proyectado internacionalmente a playas como Las Flores y Punta Mango, reconocidas por la calidad de sus olas y su entorno natural preservado.

También han surgido alternativas de hospedaje para distintos segmentos, desde resorts de lujo hasta alojamientos para mochileros o familias. Tripadvisor, por ejemplo, registra una decena de hoteles principales en La Unión, con tarifas desde 19 euros la noche.

Turismo de naturaleza, cultura e islas: una oferta integral

El oriente salvadoreño ofrece más que surf. Playas como Las Flores y La Ventana proporcionan experiencias diferenciadas tanto para practicantes avanzados como principiantes.

Playas Negras y Playas Blancas destacan por sus paisajes particulares, mientras que destinos como El Jagüey y el Volcán de Conchagua atraen a quienes buscan naturaleza, senderismo y vistas amplias.

El departamento de Morazán, colmado de historia, cuenta con varios atractivos, en la foto la zona de Perquín.

Las islas del Golfo de Fonseca, como Zacatillo y Meanguera, brindan opciones para turismo familiar, pesca y contacto con la vida insular. El patrimonio histórico y cultural de la región se refleja en museos en Perquín y monumentos relacionados con el pasado reciente, así como en la ciudad de Intipucá, reconocida por su arquitectura inspirada en Estados Unidos.

Empleo y dinamismo económico: datos que evidencian la transformación

El impacto de los megaproyectos ya se refleja en los datos de empleo y actividad económica. Desde la construcción de Surf City 2 hasta la operación de nuevos hoteles y centros comerciales, se estima que la creación de puestos de trabajo directos e indirectos superará los 25.000 en la región durante las fases de desarrollo y operación entre 2025 y 2027, según datos divulgados por medios locales.

El departamento de Morazán está ofreciendo nuevos destinos que combinan la aventura con la naturaleza.

En 2025, El Salvador superó los 4 millones de visitantes internacionales y los USD 3,500 millones en ingresos turísticos, con la región oriental incrementando su participación en estos resultados. El alza de empresas turísticas y el crecimiento del empleo formal en hotelería y servicios refuerzan la tendencia de dinamización local.

Sostenibilidad y participación comunitaria en el desarrollo turístico

Las autoridades subrayan la relevancia de la sostenibilidad ambiental y la inclusión comunitaria. El Ministerio de Turismo y la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) implementan programas de capacitación para integrar a la población local en la cadena de valor turística.

Una vista aérea de uno de los numerosos ríos que recorren el departamento de Morazán.

Iniciativas financiadas con apoyo internacional fomentan la reducción de emisiones y el manejo responsable de recursos en microempresas turísticas.

La certificación de la costa oriental como Reserva Mundial del Surf exige lineamientos para la protección de ecosistemas y la participación de las comunidades en la toma de decisiones.