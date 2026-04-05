La producción acuícola de tilapia y camarón supera los 13 millones de libras en El Salvador

La producción de tilapia en El Salvador supera los ocho millones de libras anuales, consolidando su liderazgo en la acuicultura nacional. (Foto: MAG)

La producción de tilapia en El Salvador superó las ocho millones de libras entre mayo de 2024 y abril de 2025, consolidando a este pez como uno de los principales productos acuícolas del país.

El total registrado fue de 8.192.060 libras. De este volumen, el 99.3% tuvo como destino la venta, mientras que solo el 0.4% se destinó al autoconsumo y el 0.3% al autoinsumo, lo que confirma el enfoque comercial del sector, según la segunda entrega del Censo Agropecuario y de Pesca del Banco Central de Reserva.

La mayor concentración de producción de tilapia se ubica en el departamento de La Libertad, que aporta el 28.8% del total nacional, seguido por Cuscatlán con el 22.3% y Chalatenango con el 20.7%. La Unión tiene la participación más baja, con apenas el 0.3% de la producción.

En cuanto a la comercialización, la mayoría de los productores vende directamente al consumidor final, aunque este canal representa solo una parte menor del volumen total.

Los comerciantes mayoristas, aunque son menos, compran más de la mitad de toda la tilapia producida y la distribuyen a diferentes mercados, lo que significa que la mayor parte de la producción pasa primero por los mayoristas antes de llegar a los consumidores. Los comerciantes minoristas compran a casi una quinta parte de los productores, mientras que las ventas mediante convenios y las exportaciones representan una proporción muy pequeña.

El 99,3% de la tilapia salvadoreña se destina a la venta, reflejando la alta orientación comercial del sector acuícola. (Foto: MAG)

Respecto a las fuentes de agua utilizadas para la producción de tilapia, los nacimientos proveen el recurso principal en el 24.8% de las parcelas, seguidos por los ríos (21.7%), pozos (17.3%) y la captación de agua de lluvia (16%). Los lagos representan el 11.2% y el uso de agua marina es marginal, con solo el 0.8%. El sector está conformado mayoritariamente por personas naturales, que representan el 92.7% de los productores y el 84.9% del volumen total. Las personas jurídicas agrupan el 7.3% de los productores y el 15.1% de la producción. Más de la mitad de los productores naturales tiene más de 50 años, y la participación masculina alcanza el 85.4%, frente al 14.6% de mujeres.

La Libertad, Cuscatlán y Chalatenango concentran más del 70% de la producción de tilapia en El Salvador, según cifras oficiales. (Foto: MAG)

La producción de camarón supera los cinco millones de libras en El Salvador

En el caso del camarón, la producción nacional alcanzó 5.242.356 libras en el mismo periodo. La mayor parte de este volumen, el 84.9%, se destinó a la venta, mientras que el 15.1% fue para autoinsumo y solo el 0.02% para autoconsumo.

La actividad camaronera se concentra en tres departamentos: La Paz, que lidera con el 68.4% de la producción nacional, seguida por Usulután con el 25,2% y Sonsonate con el 6.1%.

La mayor parte del camarón producido (88.3%) se vende a comerciantes mayoristas, quienes adquieren grandes volúmenes y los distribuyen a diferentes mercados. El 43% de los productores prefiere vender a comerciantes minoristas y el 22% vende directamente al consumidor final, aunque estos canales representan una proporción mucho menor del volumen total comercializado. La mayoría de las parcelas destinadas a la cría de camarón utiliza agua marina como fuente principal, con un 86.3%, y una pequeña parte emplea agua de lluvia, ríos, nacimientos y pozos.

La producción de camarón en El Salvador superó los cinco millones de libras, con La Paz aportando más del 68% del total. (EFE/Antonio Lacerda)

El sector del camarón está compuesto principalmente por personas naturales, que constituyen el 81% de los productores, pero las personas jurídicas concentran el 91.1% del volumen producido, lo que evidencia una diferencia en la escala de operación. Más de la mitad de los productores naturales de camarón tiene más de 50 años y el 86.2% son hombres.

Estos datos ofrecen una visión actualizada de la acuicultura en El Salvador, destacando el peso de la tilapia y el camarón en la economía rural, la orientación mayoritaria hacia el mercado y la estructura demográfica de quienes impulsan estas actividades.