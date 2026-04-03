El Salvador

Solo tres de cada diez salvadoreños cuentan con seguro médico estatal, según encuesta del BCR

La más reciente encuesta del Banco Central de Reserva revela profundas diferencias en la protección sanitaria según ingresos y género, con mayor vulnerabilidad para mujeres y grupos de menores recursos

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Según los datos de la encuesta, entre quienes enfermaron solo seis pasaron consulta en un centro de atención hospitalaria, mayoritariamente público.
Según los datos de la encuesta, entre quienes enfermaron solo seis pasaron consulta en un centro de atención hospitalaria, mayoritariamente público.

Solo tres de cada diez salvadoreños cuentan con seguro médico estatal, según los resultados más recientes de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025, publicados por el Banco Central de Reserva de El Salvador el pasado 27 de marzo y a la que Infobae tuvo acceso.

Este dato revela una brecha profunda en el acceso a la protección sanitaria, que afecta especialmente a los sectores de menores ingresos y a las mujeres.

La encuesta señala que el 15.9% de la población experimentó algún síntoma o enfermedad en el último mes. Las mujeres presentan una prevalencia mayor, con casi tres puntos porcentuales por encima de los hombres; la distancia se amplía a nueve puntos porcentuales entre la población de menores ingresos frente al quintil más alto, lo que implica que la enfermedad impacta con mayor fuerza a quienes tienen menos recursos.

Un pasillo de hospital iluminado con paredes claras, mostrando camillas con mantas, soportes para sueros, sillas de ruedas y equipos médicos alineados.
Para casi un tercio de las personas enfermas, la primera opción de atención han sido las Unidades de Salud del Ministerio de Salud (MINSAL) y los hospitales públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre quienes presentaron síntomas o enfermedades, el 69.6% acudió a consulta médica. Cerca del 30% no solicitó atención, lo que los deja en mayor riesgo ante la falta de tratamiento a tiempo. Un grupo reducido optó por recurrir a farmacéuticos, promotores de salud o enfermeras.

Distribución y acceso a la atención médica

Para casi un tercio de las personas enfermas, la primera opción de atención han sido las Unidades de Salud del Ministerio de Salud (MINSAL).

Los siguientes recursos utilizados, en menor proporción, son las clínicas y hospitales privados, los hospitales del MINSAL y los del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Un porcentaje menor se dirige a instituciones como el Hospital Militar o Bienestar Magisterial.

En materia de aseguramiento, solo el 29.9% de los salvadoreños tiene algún tipo de seguro médico. La diferencia por nivel de ingresos es notoria: en el segmento más pobre, solo el 2.7% cuenta con cobertura, mientras que esta cifra alcanza el 52.9% en el quintil de mayor ingreso. Entre hombres y mujeres también se observa una brecha de 4.1 puntos porcentuales a favor de los varones.

Proveedores de seguro y dependencia del sector público

Médico y paciente en consulta. Sobre la mesa, viales, jeringas y geles de testosterona. Una tableta muestra iconos de posibles efectos secundarios.
Nueve de cada diez salvadoreños que tienen un seguro, lo poseen de manera estatal, solo un 1% pagan asistencia privada en salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ISSS es el principal proveedor de cobertura médica en el país, ya que agrupa al 92.9% de quienes poseen seguro.

En menor medida le siguen el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), con un 4.6%, el IPSFA con un 2%, y los seguros privados o colectivos, que no superan el 1%.

Este escenario evidencia una dependencia mayoritaria del sector público y una participación privada limitada dentro del aseguramiento médico.

Desafíos para la cobertura universal

Actualmente, menos de un tercio de la población en El Salvador accede a seguro médico. Esta cobertura limitada, con distribuciones desiguales por ingreso y género, deja fuera de protección a la mayoría de los habitantes, en particular a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La encuesta del BCR marca una amplia dependencia del sector público y una participación privada limitada dentro del aseguramiento médico.. EFE/ Bienvenido Velasco
La encuesta del BCR marca una amplia dependencia del sector público y una participación privada limitada dentro del aseguramiento médico.. EFE/ Bienvenido Velasco

La EHPM 2025 expone la urgencia de avanzar hacia una cobertura médica de mayor alcance.

Según el informe: “Los resultados servirán como base para la formulación de políticas públicas que busquen garantizar el derecho a la salud, reducir las brechas existentes y cumplir con los compromisos internacionales de protección social”.

El reto se mantiene vigente para acercar el acceso a servicios médicos de calidad y en tiempo oportuno a toda la población salvadoreña.

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