El Parque Recreativo Apulo se convierte en vitrina para el emprendimiento de moda en El Salvador, estas son las imágenes

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La producción de caña de azúcar supera los 6.7 millones de toneladas, con 98% destinada a la elaboración de azúcar en El Salvador Según datos del Banco Central de Reserva, la mayor parte de la cosecha nacional se dirige exclusivamente a la producción de azúcar, mientras la panela y otros derivados mantienen una participación mínima en el sector