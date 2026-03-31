El Salvador

El Parque Recreativo Apulo se convierte en vitrina para el emprendimiento de moda en El Salvador, estas son las imágenes

La actividad, marcada por el estilo y la creatividad, acompaña la apertura de una infraestructura que fortalece la presencia de los emprendedores en el sector moda de El Salvador

Guardar
El Parque recreativo Apulo, en Ilopango, se convirtió en el punto de encuentro del diseño y la creatividad.
El Parque recreativo Apulo, en Ilopango, se convirtió en el punto de encuentro del diseño y la creatividad.
Se llevo acabo la pasarela SMODA Verano 2026.
Se llevo acabo la pasarela SMODA Verano 2026.
La actividad fue organizada por CONAMYPE y el clúster oficial de moda.
La actividad fue organizada por CONAMYPE y el clúster oficial de moda.
Fueron más de 50 prendas y accesorios los elaborados por 15 micros y pequeñas empresas los que se presentaron.
Fueron más de 50 prendas y accesorios los elaborados por 15 micros y pequeñas empresas los que se presentaron.
El evento busca proyectar el talento salvadoreño.
El evento busca proyectar el talento salvadoreño.
La pasarela representa una oportunidad para dinamizar la economía de las MYPE.
La pasarela representa una oportunidad para dinamizar la economía de las MYPE.
El objetivo es que productos como estos lleguen a más sectores y contribuyan al dinamismo de productos en el país.
El objetivo es que productos como estos lleguen a más sectores y contribuyan al dinamismo de productos en el país.
La presentación de la pasarela en un espacio recién renovado, también representa una integración entre las MYPES con destinos de alta circulación de visitantes.
La presentación de la pasarela en un espacio recién renovado, también representa una integración entre las MYPES con destinos de alta circulación de visitantes.
Los diseñadores presentaron prendas elaboradas con materiales ligeros y versátiles.
Los diseñadores presentaron prendas elaboradas con materiales ligeros y versátiles.
58,000 micros y pequeñas empresas fueron registradas por CONAMYPE al cierre de 2025.
58,000 micros y pequeñas empresas fueron registradas por CONAMYPE al cierre de 2025.
Emprendedores salvadoreños también pudieron exhibir sus productos.
Emprendedores salvadoreños también pudieron exhibir sus productos.
Cada stand fue una representación de su esfuerzo, la creatividad y la lucha por avanzar.
Cada stand fue una representación de su esfuerzo, la creatividad y la lucha por avanzar.
Estos espacios también permitieron el acercamiento con el público, para impulsar la comercialización.
Estos espacios también permitieron el acercamiento con el público, para impulsar la comercialización.

(Fotografías: CONAMYPE)

Temas Relacionados

PasarelaEL SalvadorVerano 2026Apulo

Últimas Noticias

Familia del salvadoreño Fernando Gutiérrez solicita apoyo para repatriar su cuerpo desde Colombia a Texas

Fernando Gutiérrez, un joven que emigró de El Salvador con el sueño de conquistar los cielos en la industria de la aviación, ha dejado un vacío irreparable tras fallecer inesperadamente en Colombia

Familia del salvadoreño Fernando Gutiérrez solicita apoyo para repatriar su cuerpo desde Colombia a Texas

Honduras promueve beneficios del carnet de discapacidad, pero la información no llega a todos

Los ciudadanos con diversos tipos de discapacidad pueden obtener un documento oficial que certifica su condición y les permite acceder a descuentos en transporte, salud y alimentación, aunque persisten desafíos en la difusión en áreas rurales

Honduras promueve beneficios del carnet de discapacidad, pero la información no llega a todos

La Semana Santa en Antigua Guatemala: devoción, arte y mucho color lila

El tradicional evento religioso convierte a Antigua Guatemala en un escenario de fervor colectivo, donde las procesiones y las alfombras artesanales marcan el ritmo y el paisaje de la ciudad durante toda la Semana Mayor

La Semana Santa en Antigua Guatemala: devoción, arte y mucho color lila

La producción de caña de azúcar supera los 6.7 millones de toneladas, con 98% destinada a la elaboración de azúcar en El Salvador

Según datos del Banco Central de Reserva, la mayor parte de la cosecha nacional se dirige exclusivamente a la producción de azúcar, mientras la panela y otros derivados mantienen una participación mínima en el sector

La producción de caña de azúcar supera los 6.7 millones de toneladas, con 98% destinada a la elaboración de azúcar en El Salvador

El Conadur extiende plazo para presentación de proyectos municipales en Guatemala

La decisión adoptada busca que las municipalidades dispongan de un periodo adicional para ajustar sus propuestas de inversión, considerando factores actualizados de necesidades locales y distribución equitativa de fondos entre regiones

El Conadur extiende plazo para presentación de proyectos municipales en Guatemala

TECNO

El truco del puerto USB en tu router Wi-Fi: convierte tu disco duro en almacenamiento en red

El truco del puerto USB en tu router Wi-Fi: convierte tu disco duro en almacenamiento en red

Microsoft actualiza su agente de investigación para trabajar con múltiples modelos de IA en paralelo

Estudiantes utilizan gafas con inteligencia artificial para copiar en exámenes: las alquilan por hora

Microsoft sufre la mayor caída bursátil desde 2008 y enfrenta dudas sobre su liderazgo en inteligencia artificial

La tienda de apps de ChatGPT no logra su éxito pese a sus cientos de alianzas: aún no convence

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionaron los amigos de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette a ‘Love Story’

Así reaccionaron los amigos de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette a ‘Love Story’

Cuando Van Damme le dijo no a Stallone: la historia de una oportunidad casi perdida

The Cranberries: a ocho años sin Dolores O’Riordan, la banda irlandesa lanza temas en español con estas mexicanas

‘XO, Kitty’: todo lo que se sabe de la tercera temporada

Regresa “Malcolm el de en medio”: nuevos episodios y una historia renovada que promete sorprender a los fans

MUNDO

Zelensky denunció que Rusia presiona a Washington con un ultimátum de dos meses para tomar el Donbás

Zelensky denunció que Rusia presiona a Washington con un ultimátum de dos meses para tomar el Donbás

El precio del petróleo Brent se disparó un 63% en marzo y alcanzó los USD 118 por la escalada militar en Medio Oriente

Wall Street terminó con fuertes ganancias por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente

Netanyahu advirtió que Israel continuará “aplastando al régimen terrorista de Irán”

Desde la Antártida hasta el Sahara: el ranking de los 10 desiertos más grandes del mundo sorprende por su diversidad