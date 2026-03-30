El Salvador

El centro histórico de San Salvador recibe 119,000 visitantes en el inicio de Semana Santa

La primera jornada del periodo vacacional registró una asistencia masiva, impulsada por actividades culturales y religiosas, según los datos de la Autoridad del Centro Histórico, que destaca la amplia programación y el interés creciente de la población

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Hermanos Flores
La orquesta de los Hermanos Flores ofreció un concierto gratuito en el centro histórico capitalino que tuvo un lleno total. (Cortesía: Coachella)

El primer día de las vacaciones de Semana Santa, el centro histórico de San Salvador registró una cifra que sorprendió a organizadores y autoridades: 119.000 visitantes disfrutaron de sus espacios y actividades, según datos oficiales de la Autoridad del Centro Histórico (APLAN).

Este número refleja la capacidad de convocatoria de la agenda cultural, artística y religiosa que marca el inicio del asueto.

Durante esa jornada inaugural, la programación incluyó la presentación de la Orquesta Hermanos Flores, que atrajo una multitud a la zona. Al día siguiente, la procesión del Domingo de Ramos congregó a aproximadamente 90,000 personas, según la misma entidad. La directora de APLAN, Adriana Larín, enfatizó que la afluencia fue notable desde el sábado, día en que comenzaron las festividades.

El Centro Histórico se prepara para vivir una celebración especial. La banda busca el calor de su gente antes de representar la música salvadoreña ante miles en Estados Unidos (Foto cortesía Hermanos Flores)
El Centro Histórico se prepara para vivir una celebración especial. La banda busca el calor de su gente antes de representar la música salvadoreña ante miles en Estados Unidos (Foto cortesía Hermanos Flores)

Actividades y expectativas para Semana Santa

Las autoridades han dispuesto que la Biblioteca Nacional, el Teatro y el Palacio permanezcan abiertos durante toda la Semana Santa, con recorridos guiados para quienes deseen conocer más sobre el patrimonio del centro. Además, cada día se desarrollan eventos en la Iglesia El Calvario, donde se realizan procesiones y el tradicional viacrucis.

Uno de los puntos destacados de la agenda es la elaboración de una mega alfombra que se extenderá a lo largo de tres kilómetros.

La mega alfombra de 1.700 metros, se extenderá sobre la calle de la Amargura, entre la Plaza Libertad y la Plaza Oliva, los días 1, 2 y 3 de abril. Más de 1.000 personas se inscribirán sin costo para participar en esta actividad, cuyo objetivo es superar la extensión lograda en años anteriores.

El proyecto artístico utilizará 700 quintales de sal pigmentada. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
El proyecto artístico utilizará 700 quintales de sal pigmentada. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Este proyecto busca ampliar el área por la que pasa el santo entierro, sumando atractivo al evento religioso.

Respecto a la afluencia esperada durante toda la Semana Santa, las autoridades turísticas proyectan la visita de 1.7 millones de personas a parques recreativos, el centro histórico y las playas. Además, estiman la llegada de 145,000 visitantes internacionales en el mismo periodo.

La organización del evento contempla un operativo especial de seguridad y limpieza. La Alcaldía de San Salvador Centro desplegará más de 500 colaboradores, entre ellos el Cuerpo de Agentes Metropolitanos y 300 trabajadores de limpieza, conforme a lo reportado por infobae.com.

Además, el Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) prestará servicio telefónico las 24 horas, disponible en el número 7803-2260 durante toda la Semana Santa.

La convocatoria está dirigida tanto a residentes como a visitantes nacionales y extranjeros, quienes podrán sumarse a las celebraciones para compartir tradiciones en el centro de San Salvador.

Crecimiento y alcance del centro histórico

El cierre de 2025 dejó un saldo de 4.5 millones de visitantes en el centro histórico, lo que representa un crecimiento del 80 % respecto a años anteriores, de acuerdo con datos de APLAN.

En la Semana Santa del año anterior, la afluencia experimentó un incremento del 15 %, mientras que en las vacaciones de agosto el aumento fue del 35 % en comparación con el desempeño de 2024.

La planificación estratégica y ordenada de las actividades, según explicó Larín, tiene como objetivo garantizar que tanto los visitantes locales como internacionales disfruten de una experiencia segura en el corazón de San Salvador. Con el impulso de la agenda cultural y religiosa, el centro histórico se consolida como uno de los principales destinos turísticos del país durante el asueto.

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