De las procesiones al campamento: Así viven los salvadoreños la Semana Santa, según su religión

Aunque las formas varían entre procesiones, cultos y retiros, la Semana Santa en El Salvador se celebra para conmemorar el Triduo Pascual: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo (Foto cortesía Fundación CARF).

Lejos de ser un evento monolítico, la Semana Santa en El Salvador se manifiesta como un complejo mosaico de fe. Si bien las icónicas procesiones católicas y las coloridas alfombras de aserrín suelen acaparar la mirada pública en las principales arterias del país, bajo esa superficie late una actividad religiosa diversa y vibrante

1. La Iglesia Católica: El memorial de la pasión

Para el catolicismo salvadoreño, esta es la “Semana Mayor”. Su celebración se basa en la presencialidad y el símbolo. La Iglesia utiliza las calles como una extensión del templo. El “Triduo Pascual” (Jueves, Viernes y Sábado Santo) es el eje central.

El Jueves Santo se enfoca en la institución de la Eucaristía y el lavatorio de pies, pero es el Viernes Santo donde la devoción alcanza su punto máximo. Las procesiones del Santo Entierro en ciudades como Sonsonate o San Salvador son actos de luto colectivo.

El silencio solo se rompe por marchas fúnebres y el olor a incienso. Para el católico practicante, el ayuno y la abstinencia de carne no son solo reglas dietéticas, sino actos de solidaridad con el sufrimiento de Cristo. La semana culmina con la Vigilia Pascual, la celebración más importante del año, donde el fuego y el agua simbolizan la resurrección.

Fieles católicos recorren el Vía Crucis desde el predio San Esteban hacia la iglesia El Calvario en San Salvador. La tradición del Viernes Santo incluye actos de penitencia y oración en las 14 estaciones (Foto cortesía XPOT).

2. El mundo Evangélico: Retiro y avivamiento

Las iglesias evangélicas (Bautistas, Asambleas de Dios, Iglesia Elim, Tabernáculo Bíblico Bautista, entre otras) representan una parte masiva de la población. Su enfoque es radicalmente distinto: la Palabra sobre la imagen.

Durante estos días, el fenómeno más grande es el de los campamentos, vigilias y retiros. Mientras las playas se llenan de turistas, miles de jóvenes y familias salvadoreñas se movilizan a quintas, colegios o centros recreativos privados.

El objetivo es “apartarse del ruido del mundo” para recibir estudios bíblicos intensivos. No hay luto por la muerte de Jesús, ya que su teología se centra en que Él ya resucitó. Por ello, el Domingo de Resurrección es su día de mayor alegría, celebrado con conciertos de música cristiana contemporánea y servicios de “avivamiento” donde se enfatiza la victoria sobre el pecado.

Tabernáculo Bíblico Bautista "Amigos de Israel" Central transforma la Semana Santa en una jornada de actividad espiritual y familiar. Desde intensas vigilias de oración y jornadas de evangelismo en las calles, hasta tardes dedicadas a la unidad familiar (Foto cortesía Tabernáculo central).

3. Pentecostales: La intensidad del espíritu

Las iglesias pentecostales llevan la experiencia evangélica un paso más allá a través de la emocionalidad y la “guerra espiritual”. En El Salvador, muchas de estas congregaciones aprovechan el feriado para realizar “Vigilias de Poder” o jornadas de ayuno congregacional que pueden durar 24 o 48 horas.

Para un pentecostal, la Semana Santa es una oportunidad de interceder por los problemas del país (violencia, economía, familia). Sus cultos se caracterizan por la oración, el uso de lenguas espirituales y la búsqueda de milagros.

No ven la semana como un recordatorio histórico, sino como un momento de “cosecha de almas”, intensificando sus esfuerzos de evangelización en parques y plazas públicas aprovechando que la gente está fuera de sus rutinas laborales.

Las iglesias pentecostales se sumergen en jornadas de oración de 24 horas y ayunos prolongados.

4. Testigos de Jehová: La conmemoración única

Para los Testigos de Jehová en El Salvador, casi todas las tradiciones de Semana Santa son evitadas por considerarlas de origen no bíblico. Sin embargo, este es el momento más sagrado de su calendario por una sola razón: la Conmemoración de la muerte de Cristo.

Ellos se basan estrictamente en el calendario lunar judío (el 14 de Nisán). En sus “Salones del Reino”, realizan una reunión solemne donde se pronuncia un discurso que explica la importancia del sacrificio de Jesús.

5. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones)

Los miembros de esta iglesia viven la semana con un enfoque familiar y educativo. En sus centros de estaca (templos locales), no hay rituales especiales de luto. Se centran en el estudio del Nuevo Testamento y el Libro de Mormón para reflexionar sobre la Expiación de Jesucristo.

Su celebración es sobria. El Domingo de Resurrección es el punto focal, donde se centran en la esperanza de que, gracias a Cristo, las familias pueden ser eternas. A menudo, aprovechan estos días para realizar trabajos de historia familiar (genealogía) o ver transmisiones de sus líderes mundiales que refuerzan el mensaje de Jesucristo como la “Luz del Mundo”.

Conclusión

La Semana Santa salvadoreña es un espejo de su sociedad: una mezcla de tradición colonial española, fervor pentecostal moderno y una búsqueda constante de sentido espiritual. Mientras unos cargan andas pesadas en las calles, otros oran en silencio en retiros rurales o se reúnen en salones sobrios para pasar desde sus distintas trincheras de fe, buscan lo mismo: una conexión con lo sagrado.