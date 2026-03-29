¡Parque Recreativo Apulo renace! El Salvador inaugura una nueva era de turismo en el Lago de Ilopango

El Parque Apulo, tras su reciente renovación, ofrece áreas recreativas modernas integradas en un entorno natural junto al lago (Foto: Secretaria de prensa).

El Salvador ha dado un paso relevante en la transformación de sus espacios públicos, y el Parque Recreativo Apulo, ubicado en el municipio de Ilopango, es el más reciente ejemplo de esta apuesta por la modernización.

Tras un proceso integral de renovación impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), el parque ha reabierto sus puertas con una imagen completamente renovada, convirtiéndose en un referente regional de infraestructura y recreación.

El visitante que cruza los portones del nuevo Apulo encuentra un ambiente ordenado y moderno. Entre las principales mejoras destacan las áreas de piscinas y toboganes, reconstruidas para ofrecer experiencias seguras y de alta calidad.

Además, el parque cuenta ahora con un estadio de fútbol playa que cumple los estándares del deporte profesional. Este espacio permite la organización de torneos nacionales e internacionales, favoreciendo la proyección de atletas locales y atrayendo a visitantes interesados en el deporte.

Desde los más pequeños hasta los abuelitos, el Parque Apulo ofrece una experiencia única. Con juegos para todas las edades, deliciosa comida y mejoras en seguridad y accesibilidad, es el destino ideal para crear recuerdos en familia.

Uno de los cambios técnicos más relevantes es la instalación de un sistema eléctrico subterráneo. La eliminación de cables aéreos aporta a la seguridad y mejora la apariencia, además de posibilitar una iluminación nocturna que prolonga el disfrute del espacio hasta la noche.

En el área comercial, los antiguos puestos de comida han sido reemplazados por quioscos modernos y uniformes. Comerciantes locales ofrecen aquí opciones de gastronomía típica, como las tradicionales “pescaditas”, en un ambiente más limpio y seguro.

Comparativa del área de restaurantes del Parque Recreativo Apulo antes y después de la remodelación, con nuevos espacios modernos y accesibles para los visitantes (Foto cortesía MOP).

Impacto digital y redes sociales

La transformación del parque ha tenido un eco inmediato en redes sociales. Influencers y creadores de contenido, tanto nacionales como extranjeros, han visitado el lugar para mostrar la nueva cara de Apulo.

Imágenes capturadas con drones y cámaras de alta definición han exhibido instalaciones comparables con las de grandes resorts, lo que ha sorprendido a los usuarios y aumentado el interés por visitar el parque. El contenido viral ha posicionado a Apulo como un destino turístico de clase mundial, sin perder su esencia de espacio público.

Apulo, cuyo nombre significa “lugar de descanso” en náhuat, ha sido desde mediados del siglo XX un punto de encuentro para las familias salvadoreñas. Su proximidad con la capital y su ubicación junto a las aguas del Lago de Ilopango le otorgaron fama como balneario popular y accesible

Después de meses cerrado por remodelación, el icónico Parque Recreativo Apulo vuelve a abrir sus puertas. Descubre sus nuevas instalaciones, piscinas con toboganes, el faro y toda la diversión a orillas del Lago de Ilopango.

Horarios extendidos y tarifas accesibles

El parque ha implementado un horario extendido, abriendo sus puertas desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Esto ha permitido el desarrollo del turismo nocturno, algo inédito en la zona.

Los visitantes pueden disfrutar del atardecer sobre el lago y permanecer en el parque para cenar bajo la nueva iluminación, lo que amplía las oportunidades para el comercio local y ofrece nuevas experiencias a los usuarios.

Las tarifas se han ajustado para reflejar la calidad de las nuevas instalaciones, pero conservan un enfoque social. El costo de entrada para salvadoreños es de $2.50 y para extranjeros de $5.00. Los niños menores de seis años y los adultos mayores de sesenta años pueden ingresar de manera gratuita, promoviendo la inclusión y el acceso para todos los sectores de la población.

La reapertura de Apulo no solo representa una mejora en infraestructura, sino también un avance en la recuperación de los espacios públicos como lugares dignos y seguros. El parque cuenta con accesos inclusivos para personas con discapacidad y mayores controles de seguridad.