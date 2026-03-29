El Salvador: MARN hace un llamado a los bañistas durante vacación por Semana Santa

MARN realiza un llamado a la precaución y a la responsabilidad de los bañistas, alertando sobre el riesgo que representan las corrientes de retorno en las playas. (Cortesía: Secretaría de Prensa )

Las corrientes de retorno en playas de El Salvador pueden suponer un riesgo para los bañistas, según advirtió el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) este sábado.

La entidad comunicó que el fenómeno puede arrastrar mar adentro “en cuestión de segundos” y recomendó extremar la precaución en áreas cercanas a muelles, bocanas, esteros, ríos y entradas de bahía.

Por ende, la entidad estatal destaca la importancia de “seguir en todo momento las indicaciones de los guardavidas y consulta el pronóstico de corrientes de retorno

La advertencia del MARN responde a condiciones oceanográficas específicas para los próximos días: la presencia de oleaje de baja altura, con valores previstos entre 1.1 y 1.4 metros, dirección perpendicular a la costa. Niveles que se consideran normales, pero no deben ser minimizados por parte de la población.

(Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Las corrientes de retorno, según la MARN, se originan principalmente en la zona de espuma y pueden transportar a los nadadores hacia la rompiente, incrementando significativamente el peligro de accidentes y rescates fatales.

En años anteriores, el fenómeno se ha visto agravado por morfologías costeras, como presencia de montículos de rocas, canales en barras de arena, conexiones de lagunas costeras y la existencia de infraestructura marítima, incluyendo muelles y espigones.

El oleaje y la marea se intensificarán por el Perigeo lunar este fin de semana

El MARN previó un oleaje moderado acompañado de mareas en rango neutro, influidas directamente por la proximidad del Perigeo lunar y el inicio del cuarto creciente.

El análisis señala que vientos sostenidos de hasta 28 km/h y alturas de marea que podrían alcanzar los 3.2 metros crearán condiciones propicias para la formación de corrientes de retorno en toda la franja costera nacional.

Las autoridades han instado a la población a no confiarse en playas aparentemente tranquilas, ya que el fenómeno puede no ser visible a simple vista. El MARN enfatizó que estas corrientes “son permanentes y pueden presentarse en cualquier playa”.

(Cortesía: Protección Civil)

El ministerio recomendó a turistas y habitantes de zonas costeras mantener vigilancia constante en tramos próximos a muelles, bocanas y desembocaduras de ríos, donde la incidencia del fenómeno suele incrementarse.

El fenómeno de las corrientes de retorno alcanzó especial relevancia ante la afluencia turística derivada del asueto de Semana Santa. Este escenario llevó a las autoridades a intensificar las referencias a la peligrosidad del evento y la importancia de consultar el pronóstico actualizado en los canales oficiales antes de ingresar al mar.

Recomendaciones para turistas

Entre las principales medidas, se aconseja evitar nadar en zonas donde se observen movimientos inusuales en el agua o la presencia de corrientes de retorno, así como respetar las señalizaciones y advertencias emitidas por socorristas y personal de Protección Civil.

Se recomienda no ingresar al mar durante condiciones de viento fuerte o mareas altas y mantenerse alejado de muelles, espigones y áreas rocosas, donde el riesgo de ser arrastrado aumenta considerablemente.

Las autoridades también sugieren nadar en grupos y elegir playas con vigilancia, además de informar a familiares o acompañantes sobre el lugar y horario previsto para ingresar al mar.