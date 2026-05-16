América Latina

Lula y Flávio Bolsonaro empatan en una nueva encuesta a cinco meses de las elecciones presidenciales en Brasil

Ambos candidatos obtuvieron el 45% de la intención de voto del último sondeo de Datafolha, en el que además el 9% de los consultados eligió voto nulo o en blanco

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Composición de dos retratos: a la izquierda, Flávio Bolsonaro sonríe en traje oscuro y corbata roja; a la derecha, Lula da Silva sonríe en traje y corbata rosa
El senador Flávio Bolsonaro quedó igualado con Lula, tras perder la ventaja que había mostrado en abril

A cinco meses de las elecciones presidenciales en Brasil, una encuesta de Datafolha mostró que Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro empatan en intención de voto con un 45% cada uno de cara a una eventual segunda vuelta en octubre. El sondeo reflejó que un 9% optó por voto nulo o en blanco y un 1% no decidió su preferencia.

La diferencia entre ambos candidatos disminuyó frente al mes anterior. En abril, Flávio Bolsonaro superó por un punto a Lula, con 46% contra 45%.

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En Brasil, creció el interés de los jóvenes por las elecciones, reflejado en el aumento del 78% en la inscripción de votantes de 16 y 17 años para las municipales de 2024, segmento donde el voto es voluntario. Sin embargo, la falta de educación cívica en las escuelas llevó a muchos jóvenes a formarse políticamente en el ámbito familiar. Ese aprendizaje ocurre en un contexto de desconfianza, ya que el 43% de la población expresó dudas sobre las urnas electrónicas, según una encuesta de Quaest de esta semana.

La inflación en Brasil bajó en abril, a pesar de la presión sobre los combustibles por la guerra en Medio Oriente. El índice oficial llegó a 4,39% interanual, con una subida mensual menor que la de marzo. El conflicto en el estrecho de Ormuz complicó el panorama energético global. El gobierno implementó subsidios y exenciones fiscales para el diésel, el gas de cocina y el combustible de aviación.

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La inflación bajó en abril pese a la inestabilidad en los mercados energéticos y el impacto en el precio del diésel (Reuters)
La inflación bajó en abril pese a la inestabilidad en los mercados energéticos y el impacto en el precio del diésel (Reuters)

El empate actual coincidió con la publicación de una polémica que involucró al senador. La prensa local difundió conversaciones entre Flávio Bolsonaro y Daniel Vorcaro, un banquero detenido bajo sospecha de corrupción.

En las grabaciones, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro pidió un patrocinio a Vorcaro para financiar una película sobre la vida de su padre. Flávio Bolsonaro admitió la existencia del acuerdo, pero aseguró que la operación respetó la legalidad y que no ofreció beneficios a cambio del aporte financiero.

La controversia creció con la difusión de un audio en el que Flávio Bolsonaro se refirió a Vorcaro como “hermano”. El episodio generó rechazo entre otros candidatos, incluso dentro del propio espectro conservador, y puso en entredicho la candidatura del senador.

Además, la situación se agravó tras una nueva investigación periodística que vinculó a Eduardo Bolsonaro, otro hijo del exmandatario, como productor ejecutivo del filme, también financiado con recursos del banquero. Radicado en Estados Unidos desde el año pasado, negó cualquier irregularidad mediante un video en redes sociales.

Por su parte, Lula incrementó su porcentaje de intención de voto en el último mes. El presidente brasileño se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca y presentó un nuevo programa social destinado a refinanciar deudas, lo que reforzó su presencia en la agenda pública.

El presidente brasileño ofreció colaboración a Trump para combatir el crimen organizado entre ambos países (Europa Press)
El presidente brasileño ofreció colaboración a Trump para combatir el crimen organizado entre ambos países (Europa Press)

El estudio de Datafolha se realizó entre el 12 y el 13 de mayo, con 2.004 entrevistas presenciales a electores mayores de 16 años en 139 municipios de Brasil.

El margen de error se estableció en dos puntos porcentuales. Además del empate entre Lula y Flávio Bolsonaro, el sondeo señaló que Lula también igualó técnicamente con otros posibles adversarios, como Romeu Zema y Ronaldo Caiado. Frente a Zema, Lula registró 46% de respaldo contra 40% del exgobernador de Minas Gerais. Contra Caiado, alcanzó 46% frente a 39% del exgobernador de Goiás.

La encuesta confirmó un escenario polarizado y abierto en Brasil a cinco meses de las elecciones, en un contexto marcado por disputas judiciales, alianzas políticas y el impacto de escándalos recientes en la carrera presidencial.

A finales de abril, el Senado de Brasil rechazó la nominación de Jorge Messias al Tribunal Supremo Federal y causó una derrota histórica al gobierno de Lula da Silva, en un hecho que no ocurría desde 1894.

El oficialismo sufrió el rechazo de su candidato por 42 votos contra 34, en un contexto de fuerte tensión política y negociaciones fallidas entre el Ejecutivo y el Congreso, dominado por la oposición y la centroderecha.

La decisión provocó celebraciones entre los opositores y se sumó a otros reveses recientes del gobierno, como la caída de decretos clave y la pérdida de espacios estratégicos en comisiones parlamentarias.

La derrota expuso la fragilidad del respaldo legislativo a Lula, quien enfrenta una campaña electoral polarizada y un enfrentamiento abierto entre los poderes.

(Con información de EFE)

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