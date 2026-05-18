República Dominicana

Ingreso de motocicletas aumenta un 32% en el primer cuatrimestre de 2026 y supera el crecimiento de los automóviles en República Dominicana

La importación de motocicletas entre enero y abril de 2026 alcanzó 103,774 unidades, según la Dirección General de Impuestos Internos, reflejando una expansión que contrasta con el ritmo de otros segmentos del sector automotor

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Ilustración plana y colorida de una avenida principal dominicana con numerosas motocicletas de colores brillantes, autos dispersos, edificios, palmas y carteles de negocios bajo un cielo azul.
El 58.2 % del parque vehicular en República Dominicana está compuesto por motocicletas, superando los 3.9 millones de unidades registradas, según la DGII. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El parque vehicular en República Dominicana muestra una transformación marcada por el predominio de la motocicleta como principal medio de transporte.

Según cifras de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) citadas por diario libre, el 58.2 % de los vehículos registrados en el país corresponde a motocicletas, lo que equivale a más de 3.9 millones de unidades sobre un total de 6.7 millones de vehículos.

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Este cambio impacta tanto en la movilidad urbana como rural, y determina nuevas dinámicas laborales y sociales.

Entre enero y abril de 2026, el ingreso de 103,774 motocicletas representó un incremento del 32 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 78,506 unidades, según la Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios de la DGII.

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Este salto porcentual supera ampliamente el crecimiento de otras categorías: en 2025, los automóviles aumentaron un 2.7 %, mientras que las motocicletas lo hicieron en un 8.9 %, sumando 314,727 nuevas unidades ese año.

La tendencia se ha intensificado en los últimos años. En 2025, por cada automóvil nuevo registrado, ingresaron nueve motocicletas al parque nacional.

Este cambio desplazó al automóvil como símbolo de movilidad y consolidó la motocicleta como fundamento del transporte cotidiano y del trabajo informal. La DGII reportó que, del total de vehículos nuevos registrados ese año, la motocicleta lideró con un crecimiento del 25.2 % frente a 2024, al pasar de 251,321 a más de 314,000 unidades.

Una calle urbana al atardecer llena de motocicletas naranja con sus conductores rodeando a un coche azul oscuro. Se ven edificios al fondo.
Por cada automóvil nuevo registrado en 2025, ingresaron nueve motocicletas al parque nacional dominicano, consolidando este vehículo como líder en movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la motocicleta se destaca en sectores rurales y zonas populares, donde muchas familias dependen de este vehículo para su sustento. El 45.1 % de las motocicletas registradas está fuera de las provincias principales, lo que evidencia su función en localidades donde el transporte público estatal es insuficiente.

El bajo costo de adquisición y mantenimiento ha facilitado el acceso a la motocicleta en distintos estratos sociales, ampliando su presencia en la economía informal.

La penetración de la motocicleta se relaciona con el crecimiento del comercio electrónico y los servicios de entrega a domicilio. En estos circuitos, la mayoría de los repartos se realiza en motocicleta, especialmente en lugares donde los automóviles son poco accesibles.

La motocicleta ha reemplazado al transporte público formal en muchos ámbitos rurales, y representa la única opción viable de movilidad para numerosos habitantes.

Seguridad vial y antigüedad del parque de motocicletas

El crecimiento del parque motociclista plantea retos en materia de seguridad vial. Entre 2020 y 2025, los motociclistas acumularon más de 2.2 millones de infracciones a la normativa de tránsito. En 2025, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) fiscalizó 834,113 motocicletas y retuvo 81,107 por diversas infracciones, principalmente por incumplimiento del uso de casco protector.

El uso de casco es la infracción más frecuente. En 2020 se reportaron 178,142 casos de conducción sin casco, cifra que se duplicó en 2021 y alcanzó su punto más alto en 2024, con 573,078 casos. Aunque en 2025 hubo un descenso, todavía 297,942 motociclistas circularon sin la protección reglamentaria. Además, la circulación con luces defectuosas aumentó de 11,372 casos en 2020 a 80,050 en 2024.

Infografía con motociclistas, algunos sin casco, agentes de tránsito y pilas de cascos rotos con cifras destacadas sobre infracciones viales en fondo azul y blanco.
Más de 2.2 millones de infracciones de tránsito fueron cometidas por motociclistas entre 2020 y 2025, siendo el no uso de casco la más frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El parque motociclista también se caracteriza por la antigüedad de los vehículos: el 77.8 % corresponde a modelos de 2020 o anteriores. Esta situación incrementa los riesgos de fallas mecánicas y accidentes, especialmente en zonas con menores recursos para renovar o dar mantenimiento a los vehículos.

Las autoridades han intensificado los controles y la fiscalización, pero los especialistas citados por diario libre coinciden en que la solución requiere un enfoque integral.

Sugerencias como la educación vial, la modernización del transporte público, la renovación del parque automotor y la regulación de los empleos relacionados con la motocicleta son consideradas necesarias para enfrentar los desafíos actuales.

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