El Salvador

El Centro Histórico de San Salvador se llena de palmas y fe al iniciar la Semana Santa con el Domingo de Ramos

Las calles del centro histórico se convirtieron en escenario de cantos, oraciones y la bendición de palmas, con la participación activa de familias, jóvenes y adultos que renovaron su fe en el arranque de la Semana Santa

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Imagen de la procesión del Domingo de Ramos en San Salvador, con la representación de Jesús montado en un burro, rodeado de flores y palmas, recordando su entrada triunfal a Jerusalén (Foto cortesía Secretaría de Prensa).
Imagen de la procesión del Domingo de Ramos en San Salvador, con la representación de Jesús montado en un burro, rodeado de flores y palmas, recordando su entrada triunfal a Jerusalén (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

El Centro Histórico de San Salvador se convirtió en el escenario principal de una de las celebraciones más representativas para los católicos salvadoreños este domingo 29 de marzo de 2026. Cientos de feligreses participaron en la procesión del Domingo de Ramos, organizada por la Iglesia El Calvario, que marca el inicio de la Semana Santa y revive la entrada de Jesús en Jerusalén, acontecimiento central en la tradición cristiana.

La procesión inició en la Plaza San Jerónimo E., punto emblemático donde los participantes se congregaron desde primeras horas de la mañana para recibir la tradicional bendición de palmas. De acuerdo con la información difundida por la Parroquia El Calvario, la ruta incluyó siete puntos de referencia entre ellos:

  • Plaza Centro
  • Catedral Metropolitana
  • Parroquia El Rosario
  • BINAES
  • Mercado Sagrado Corazón
  • Parroquia El Calvario.

Este recorrido, detallado en el afiche oficial de la actividad, permitió enlazar algunos de los espacios más simbólicos del casco histórico, guiando a los fieles por calles que conservan la memoria religiosa y cultural de la ciudad.

Imágenes de la emotiva procesión del Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa. Las calles se llenan de fieles para conmemorar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

La organización reafirmó, a través de su afiche oficial, que la bendición de palmas se realiza al inicio de cada misa durante la jornada, tradición que simboliza la esperanza y la renovación espiritual.

La importancia de la procesión del Domingo de Ramos radica en su significado litúrgico y espiritual. Según lo establecido en las escrituras cristianas, este día recuerda la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén, cuando fue recibido por una multitud que agitaba ramas de palma y lo aclamaba como el Mesías.

Este acto marca el inicio de la Semana Santa, periodo de profunda reflexión para los creyentes y de conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Por lo que, esta celebración moviliza a comunidades enteras, uniendo a generaciones bajo un mismo símbolo de fe.

Un feligrés sostiene un ramo de palma adornado con una cruz morada durante la procesión del Domingo de Ramos en San Salvador (Foto cortesía Secretaría de Prensa).
Un feligrés sostiene un ramo de palma adornado con una cruz morada durante la procesión del Domingo de Ramos en San Salvador (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

Tradición, fe y memoria en el Centro Histórico

El recorrido procesional por el centro de San Salvador se vivió como un encuentro entre la devoción y la historia urbana. Los cantos y rezos resonaron en calles y plazas, donde generaciones de familias han compartido estas expresiones de fe.

Además del aspecto religioso, la elección de los puntos de referencia fortaleció el vínculo entre la comunidad y los espacios emblemáticos de la ciudad, integrando valores culturales y sociales al sentido de la celebración.

La Parroquia El Calvario destaca la participación de diversos sectores del centro capitalino y subrayó la importancia de preservar las tradiciones. La coordinación entre voluntarios, autoridades eclesiásticas y agentes de orden resultó clave para garantizar la seguridad y el clima de respeto durante la procesión.

Desde la organización se expresó que este tipo de actividades buscan reforzar la unión entre parroquias y fomentar la convivencia entre los habitantes del centro histórico. La procesión del Domingo de Ramos representa más que una ceremonia litúrgica. Para la comunidad católica, este evento es símbolo de renovación, esperanza y preparación para los días más significativos de la Semana Santa.

Vista aérea de los feligreses reunidos con ramos de palma durante la procesión del Domingo de Ramos en el Centro Histórico de San Salvador (Foto cortesía Secretaría de Prensa).
Vista aérea de los feligreses reunidos con ramos de palma durante la procesión del Domingo de Ramos en el Centro Histórico de San Salvador (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

Los párrocos animan a los fieles y sus familias a sumarse a las actividades programadas para los próximos días. El calendario de Semana Santa incluye celebraciones litúrgicas y nuevas procesiones por diferentes sectores del centro histórico.

Por su parte, el párroco de la Iglesia El Calvario, Elder Romero, resaltó que la participación activa fortalece el espíritu comunitario y promueve la transformación personal a partir de la fe.

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