Del “canastito de un dólar” a la exportación: Nahuizalco transforma su artesanía en un motor económico de El Salvador

Arco de bienvenida a Nahuizalco, uno de los principales accesos al municipio, reconocido por su relevancia en el turismo y la cultura de la región (Foto cortesía Xpot).

El turismo en Sonsonate experimenta un crecimiento sin precedentes, impulsado por la coordinación entre autoridades locales y el sector turístico, así como por una oferta cultural y gastronómica en constante expansión.

De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades locales, para el periodo entre 2024 y 2026 la región ha visto un incremento del 63% en la llegada de visitantes respecto al año anterior, alcanzando un 88% de ocupación de turistas locales, nacionales e internacionales en fechas clave.

De acuerdo a los datos brindados por Emanuelle Aguiñada, jefe de Turismo de Sonsonate Norte y del distrito de Nahuizalco, este avance responde a campañas de promoción que abordan los principales segmentos de la demanda: turismo religioso, ambiental, cultural, gastronómico y artesanal.

“El incremento de turistas, según las estadísticas, desde el 2024 a la fecha, ha sido del 63 %, comparado al 2023 que solo se acercaba a un 31 %. Si lo hacemos global, uniendo turistas locales, nacionales e internacionales, este año 2026 hemos tenido un alcance del 88 %”, detalló Aguiñada en declaraciones recogidas por Infobae.

Emanuelle Aguiñada, jefe de Turismo de Sonsonate Norte y distrito de Nahuizalco, destaca el crecimiento turístico y la diversidad de actividades en la región (Crédito: Juan Carlos Mejía).

Nahuizalco se consolida como uno de los polos turísticos más dinámicos del occidente salvadoreño, gracias a una oferta que incluye desde cascadas y rutas ecológicas hasta ferias artesanales y mercados nocturnos.

Entre los atractivos naturales destaca la cascada de la Golondrinera, un punto al que se accede atravesando cultivos de rábano, berro y cebollín, lo que permite a los visitantes experimentar de cerca la producción agrícola local. “Lo genial es pasar por los cultivos, poder obtener productos frescos y llegar hasta las cascadas”, describió Aguiñada.

La vida nocturna en Nahuizalco ofrece un mercado abierto hasta altas horas, donde se pueden degustar platos típicos y exóticos, como ranas a la plancha o el pollo en alguashte exclusivos de la zona.

Además, la gastronomía se complementa con la tradición artesanal, en la que productores locales elaboran artículos a partir de madera, fibras naturales y plantas, integrando técnicas ancestrales que han logrado reconocimiento fuera del país. El jefe de Turismo apuntó que estos productos “ya no se venden como el canastito de un dólar, sino que tienen un valor agregado por la mano artesanal”.

La cascada La Golondrinera, uno de los principales atractivos ecológicos de Nahuizalco, rodeada de vegetación y senderos naturales (Foto cortesía El Salvador Travel).

El turismo religioso dinamiza la economía y la proyección cultural de Sonsonate

El turismo religioso constituye otro de los pilares de la proyección de Sonsonate. El municipio cuenta con numerosas cofradías y actividades litúrgicas, entre ellas el Día de los Canchules, celebrado el primero de noviembre, donde la población realiza un recorrido de altar en altar en el que se comparten alimentos y oraciones.

Esta festividad atrae a más de 10 mil visitantes en un solo día, según cifras oficiales proporcionadas por Aguiñada. Además, el distrito obtuvo la declaratoria de distintas formas y tejidos de petate, lo que ha permitido su proyección internacional como artesanía de alto valor cultural.

Altar principal de la iglesia de Nahuizalco, decorado para las celebraciones de Semana Santa, con la imagen del Santo Entierro y arreglos florales (Crédito: Juan Carlos Mejía).

El impacto del turismo se refleja también en la economía local

Hugo Zavaleta, alcalde de Sonsonate Norte, explicó a Infobae que el turismo es el principal motor económico de municipios como Nahuizalco, Salcoatitán y Juayúa. “Aquí quien mueve la economía es el turista. Durante la Semana Santa la plaza central se transforma y no hay ningún puesto vacío, lo que demuestra el dinamismo emprendedor de la comunidad”, puntualizó el alcalde.

Según sus datos, entre semana visitan la localidad entre 300 y 400 personas, y durante los fines de semana la cifra se eleva a 800 o 1,000, con la previsión de duplicarse durante la Semana Mayor por el retorno de la diáspora.

Para garantizar la seguridad durante las festividades, el municipio ha implementado ordenanzas que prohíben el consumo de alcohol y fumar en espacios públicos, reforzando el carácter familiar de las celebraciones. La coordinación con la Policía Nacional Civil y Protección Civil es permanente, sumando esfuerzos para que la experiencia de los visitantes sea segura y satisfactoria.

Hugo Zavaleta, alcalde de Sonsonate Norte, resalta el impacto del turismo y las tradiciones en el desarrollo económico del municipio (Crédito: Juan Carlos Mejía).

La invitación a visitar Sonsonate y Nahuizalco durante la Semana Santa se extiende a turistas nacionales y extranjeros. Aguiñada concluyó: “Invitamos a todo el pueblo de El Salvador y a nuestros hermanos lejanos a disfrutar de una Semana Santa diferente, llena de espiritualidad y oportunidades para compartir en familia”.