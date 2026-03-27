El Salvador

La FESFUT inicia proceso disciplinario por conductas en la selección sub-20 de El Salvador

El organismo rector del fútbol salvadoreño ha anunciado que abordará situaciones detectadas durante la concentración juvenil, respaldando cada paso en reglas nacionales y directrices para la protección de quienes forman parte del equipo

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La Federación Salvadoreña de Fútbol inicia un procedimiento disciplinario interno en la Selección Nacional Sub-20 Masculina por conductas incompatibles con sus valores. (Cortesía: FESFUT)
La Federación Salvadoreña de Fútbol inicia un procedimiento disciplinario interno en la Selección Nacional Sub-20 Masculina por conductas incompatibles con sus valores. (Cortesía: FESFUT)

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunció el inicio de un procedimiento interno por conductas consideradas incompatibles con los valores y principios que rigen a la Selección Nacional Sub-20 Masculina. La intervención disciplinaria surge ante hechos detectados durante la concentración de la escuadra juvenil, y la federación ha reiterado que las acciones se ajustarán con rigor al marco legal nacional, encaminadas a asegurar tanto la integridad de los involucrados como el cumplimiento del debido proceso, según información oficial difundida por la propia FESFUT.

De acuerdo con la FESFUT, uno de los factores que inciden en el tratamiento del caso es la presencia de jugadores menores de edad entre los involucrados. En este sentido, la institución precisó que el proceso se desarrollará bajo estricto apego a la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Este marco estipula salvaguardas específicas para proteger los derechos e integridad de los menores a lo largo de cualquier indagación disciplinaria. La federación enfatizó: “Se resguardarán los derechos, la integridad y el debido proceso de los menores de edad.”

La FESFUT detalló que quienes ya hayan alcanzado la mayoría de edad serán sancionados conforme al Reglamento Disciplinario de la Federación Salvadoreña de Fútbol, de acuerdo con lo estipulado en el comunicado oficial. Además, la institución subrayó que no hará distinción entre mayores y menores de edad al momento de determinar las medidas disciplinarias, pautando como criterio exclusivo “la naturaleza y el grado de responsabilidad de cada caso”.

FESFUT afirma que no tolerará conductas indebidas en ninguna división

A través de su comunicado, la FESFUT manifestó que, bajo su actual administración, “no se normalizarán conductas indebidas, sin importar que en otros momentos y procesos hayan podido manejarse de forma distinta o, incluso, tolerarse”. La federación recalcó que la camiseta de la Selección Nacional de El Salvador representa un compromiso que debe observarse tanto dentro como fuera del campo de juego, lo que obliga a todos sus miembros a cumplir los principios de disciplina, respeto y responsabilidad.

La federación definió su rol como formador integral, resaltando: “La FESFUT no solo tiene la responsabilidad de formar futbolistas, sino también de contribuir a la formación integral de personas que comprendan y practiquen los valores de la disciplina, el orden, el respeto, la convivencia y el honor de representar a El Salvador”.

FESFUT asegura que el proceso disciplinario respetará la Ley Crecer Juntos y garantizará la integridad y derechos de los jugadores menores de edad involucrados. (Cortesía: FESFUT)
FESFUT asegura que el proceso disciplinario respetará la Ley Crecer Juntos y garantizará la integridad y derechos de los jugadores menores de edad involucrados. (Cortesía: FESFUT)

El proceso disciplinario garantiza legalidad y precedentes para futuras generaciones

El procedimiento interno, según la FESFUT, será llevado con estrictas garantías procesales y bajo el compromiso de establecer un precedente para que “este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse”. La federación argumentó que las medidas adoptadas buscarán sentar bases sólidas para un fútbol “más serio, más ordenado y más digno del país que todos queremos representar”.

En este contexto, la FESFUT reiteró: “Nuestro compromiso es claro: proteger, formar, corregir y sentar precedentes”. Además, la institución insistió en que su accionar será firme y coherente ante cualquier infracción, con independencia de la edad de los futbolistas involucrados.

Con este anuncio, la Federación Salvadoreña de Fútbol subraya la importancia de su función dual: no solo formar atletas competitivos, sino también ciudadanos que internalicen y practiquen los valores esenciales para portar la camiseta nacional.

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