El Salvador: Un sismo de magnitud 4.9 se registra frente a la costa de La Libertad

El Observatorio Informa registró un sismo de magnitud 4.9 frente a la Costa de La Libertad el 26 de marzo de 2026. (Foto de archivo)

El Observatorio Informa reportó un sismo de magnitud preliminar 4.9 frente a la Costa de La Libertad, registrado a las 16:11:08 del 26 de marzo de 2026. La ubicación aproximada del epicentro corresponde a las coordenadas 13.20N, -89.24O, según la información oficial divulgada por el Observatorio Informa.

La institución indicó que el fenómeno fue perceptible en distintos puntos de la región costera, sin que hasta el momento se reporten daños materiales o afectaciones personales significativas. El registro preliminar señala que el temblor se produjo en aguas del océano Pacífico, frente al litoral salvadoreño, en una zona de actividad sísmica frecuente.

El reporte de Observatorio Informa detalla que la magnitud y la localización del evento están sujetos a revisión en las próximas horas. “Esta información será actualizada en breve con los datos revisados del sismo”. Las autoridades de El Salvador mantienen el monitoreo en la zona para descartar posibles réplicas y verificar si existen impactos en infraestructuras críticas.

El evento se suma a la actividad sísmica habitual de la región, donde la interacción de placas tectónicas genera movimientos recurrentes. Ante estos sismos protección civil recomienda, a la población, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de seguridad establecidas para este tipo de situaciones.

Las autoridades reiteran que los datos ofrecidos corresponden a un análisis preliminar y que cualquier actualización será notificada oportunamente.

Se espera un informe ampliado por parte del Observatorio Informa en las próximas horas, con detalles sobre el comportamiento del sismo y eventuales consecuencias en las zonas circundantes.

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