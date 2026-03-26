Corte de Cuentas desplegará más de 200 auditores para vigilar uso de vehículos oficiales en Semana Santa en El Salvador

La Corte de Cuentas de El Salvador desplegará más de 200 auditores para supervisar el uso de vehículos nacionales durante Semana Santa 2026. (Foto: CCR)

Más de 200 auditores de la Corte de Cuentas de la República serán desplegados en puntos estratégicos de El Salvador para supervisar el uso de los vehículos nacionales durante la Semana Santa, desde el 29 de marzo al 5 de abril de 2026. El objetivo sostienen es garantizar que los automóviles estatales sean empleados únicamente en actividades oficiales y no para fines personales, en cumplimiento de la normativa vigente.

El operativo contempla la instalación de puestos de control en las zonas central, oriental, occidental y paracentral del país, abarcando así todo el territorio salvadoreño. Los auditores tendrán la tarea de verificar de manera exhaustiva que el parque vehicular del Estado responda exclusivamente a misiones autorizadas, evitando desvíos de los recursos públicos.

En conferencia, Walter Salvador Sosa, presidente de la Corte de Cuentas de la República, especificó los criterios que regirán la fiscalización. En cada control, los equipos revisarán tres aspectos:

Que los vehículos nacionales se desplacen solo en cumplimiento de una misión oficial debidamente autorizada .

se desplacen solo en cumplimiento de una . Que el conductor presente la documentación que justifique la misión , incluyendo la fecha, la hora y el nombre de la persona responsable del uso del vehículo.

presente la , incluyendo la fecha, la hora y el nombre de la persona responsable del uso del vehículo. Que los automotores porten las placas y los distintivos institucionales de manera visible.

Sosa subrayó que los conductores tendrán la obligación de justificar en el acto la misión oficial que motiva el desplazamiento del vehículo estatal ante los auditores asignados. El funcionario advirtió que cualquier incumplimiento será registrado como irregularidad y podría derivar en sanciones administrativas.

Walter Salvador Sosa, Presidente de la Corte de Cuentas de la República. (Foto: CCR)

Durante 2025, la institución verificó 314 vehículos a nivel nacional y detectó que 26 conductores circulaban sin permisos ni justificación oficial. Asimismo, en el periodo vacacional de agosto del mismo año se identificaron 15 casos de uso indebido de vehículos nacionales.

El despliegue de los auditores gubernamentales se realiza en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil. Sosa destacó que la colaboración entre entidades ha fortalecido la capacidad de supervisión y ha permitido una cobertura más amplia y efectiva en todo el país.

Durante la conferencia, el presidente de la institución hizo un llamado a los titulares de las diferentes dependencias de la administración pública y a los alcaldes de los 44 municipios de El Salvador. Solicitó que se giren instrucciones claras para que los servidores públicos se abstengan de utilizar los vehículos estatales para asuntos personales. Insistió en que solo podrán circular durante la Semana Santa en misiones oficiales, debidamente documentadas y justificadas ante los auditores de la Corte de Cuentas.

El anuncio de este plan de control asegura corresponde al mandato constitucional de la Corte de Cuentas y en las disposiciones establecidas en los artículos primero y tercero de la ley principal de la institución, así como al Reglamento para el Control de Vehículos Nacionales y Consumo de Combustible. El propósito institucional, de acuerdo con Sosa, es proteger el patrimonio estatal y asegurar que los recursos públicos estén al servicio exclusivo de la ciudadanía durante el periodo vacacional.