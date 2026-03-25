El Salvador: Consorcio privado inaugura planta solar que beneficiará a más de 23,000 hogares en La Paz Oeste

La nueva planta solar fue inaugurada con la participación de autoridades salvadoreñas en La Paz Oeste y beneficiará a más de 23,000 hogares salvadoreños con energía renovable./(Redes Luis Rodríguez)

El Salvador marcó este 24 de marzo un hito en su transición hacia fuentes de energía renovable con la inauguración de la planta fotovoltaica Kinich Energy Olocuilta, ubicada en el cantón Jayuca, distrito de Olocuilta, La Paz Oeste.

Esta nueva instalación representa una apuesta estratégica por fortalecer la matriz energética nacional y ofrecer una solución sostenible que impactará directamente en la calidad de vida de más de 23,000 hogares salvadoreños.

La ceremonia de inauguración reunió a figuras clave del sector público y privado. Entre ellas estuvieron la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y el director ejecutivo del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS-OPAMSS), Luis Rodríguez, quienes encabezaron el corte de cinta y subrayaron el respaldo del gobierno a las inversiones privadas en el sector energético.

Durante su intervención, Hayem expresó: “Este proyecto viene a fortalecer nuestra matriz energética, hay estudios que han mostrado que El Salvador es uno de los países que más se surte de energías renovables. La iniciativa nos permitirá crecer de manera amigable con el medio ambiente, eso también es importante a la hora de atraer inversión”.

La planta Kinich Energy Olocuilta requirió una inversión de $44.8 millones y cuenta con una capacidad instalada de 43.9 megavatios pico. De acuerdo con datos oficiales, la generación anual estimada alcanza los 70,000 megavatios hora, lo que equivale a la energía consumida por aproximadamente 23,300 viviendas.

La infraestructura se extiende sobre una superficie de terreno que optimiza la captación de luz solar, con paneles solares distribuidos de manera eficiente para maximizar la producción energética bajo las condiciones climáticas de la región.

El Salvador apuesta por energías limpias y suma 43,9 megavatios pico gracias a la nueva instalación fotovoltaica de Olocuilta./(Redes Luis Rodríguez)

El director ejecutivo de COAMSS-OPAMSS destacó la relevancia nacional del proyecto y su impacto en el desarrollo local. “Este tipo de proyectos son estratégicos y sumamente convenientes. Estamos viviendo un crecimiento en el sector de la construcción y una de las herramientas clave es la energía”, dijo el funcionario.

Además, Rodríguez informó que la inversión privada en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) ya supera los $5,500 millones, con otros $3,000 millones en ejecución, lo que refleja el dinamismo y la confianza en el entorno económico salvadoreño.

Según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, El Salvador ha experimentado en los últimos años una diversificación acelerada de su matriz energética.

Para 2024, cerca del 30% de la generación eléctrica nacional provino de fuentes renovables, principalmente solar, hidroeléctrica y geotérmica. El país cuenta con más de 20 plantas fotovoltaicas en operación, sumando una capacidad instalada superior a los 550 megavatios.

En el caso específico de la energía solar, la generación se incrementó más del 12% respecto al año anterior, favorecida por la incorporación de nuevas centrales.

Además de su aporte ambiental, la nueva planta solar generará empleos directos e indirectos en la zona y beneficiará también a empresas e instituciones ubicadas en La Paz Oeste y áreas circundantes, al dinamizar la economía local y regional. La ministra Hayem recalcó: “Este tipo de proyectos permiten llevar energía a muchos hogares y a empresas de la zona, dinamizando nuestra economía que sigue en crecimiento”.

El director ejecutivo del COAMSS destacó el crecimiento del sector construcción y la importancia de la energía como herramienta clave para mantener ese crecimiento./(Redes Luis Rodríguez)

El Salvador se posiciona así como referente en Centroamérica en la adopción de energías limpias. La estrategia nacional busca incrementar la participación de fuentes renovables en la matriz energética hasta alcanzar el 50% para 2030, con la meta de reducir la dependencia de combustibles fósiles e impulsar el desarrollo sostenible. Con la puesta en marcha de la nueva planta solar, el país avanza en sus compromisos internacionales de mitigación del cambio climático y mejora el acceso a servicios básicos para miles de familias.

La inauguración de la planta fotovoltaica en Olocuilta es una muestra concreta de cómo la colaboración entre el sector público y privado puede traducirse en soluciones energéticas innovadoras, con beneficios tangibles para la población y para el medio ambiente. La apuesta por energías renovables no solo fortalece la seguridad energética nacional, sino que abre nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para El Salvador.