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Estados Unidos abatió en el noroeste de Siria a Ali Husayn al-’Ulaywi, uno de los líderes del Estado Islámico

La operación, coordinada con aliados de la zona, se enmarca en la ofensiva de Washington para frenar células activas y evitar nuevos atentados contra personal estadounidense dentro y fuera del país

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Estados Unidos abatió en el noroeste de Siria a Ali Husayn al-’Ulaywi, uno de los líderes del Estado Islámico.
Estados Unidos abatió en el noroeste de Siria a Ali Husayn al-’Ulaywi, uno de los líderes del Estado Islámico.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que un ataque de precisión ejecutado el 19 de junio en el noroeste de Siria provocó la muerte de Ali Husayn al-’Ulaywi, identificado como “un líder sénior del EI”. La operación forma parte de los esfuerzos continuos de Washington para desmantelar y eliminar a terroristas que amenacen a estadounidenses dentro o fuera del país.

Según el comunicado emitido por el Centcom, el ataque fue coordinado con “socios regionales” y responde a una escalada de operaciones estadounidenses en Siria tras la muerte de tres estadounidenses en diciembre. El organismo, con sede en Florida, indicó que mantiene su compromiso de erradicar los remanentes de ISIS y garantizar su derrota duradera. El almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, subrayó: “El Centcom y nuestros socios mantienen su compromiso de erradicar los restos de ISIS para asegurar su derrota duradera”.

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Operaciones yihadistas y respuesta estadounidense

El Ejército de Estados Unidos ha intensificado los bombardeos en Siria desde la llamada ‘Operación Ojo de Halcón’, ordenada por el entonces presidente Donald Trump el 19 de diciembre, tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses una semana antes en Palmira durante un ataque yihadista. Según el Centcom, los ataques han tenido como objetivo infraestructuras y depósitos de armas del grupo terrorista, buscando prevenir nuevas ofensivas contra personal estadounidense y sus aliados.

El 13 de diciembre, un atentado en Palmira dejó tres víctimas estadounidenses, lo que desencadenó la respuesta militar más contundente desde la caída territorial de ISIS en 2019. Desde entonces, las fuerzas de Washington han mantenido operaciones periódicas en el norte y noreste sirio.

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el Centcom mantendrá operaciones en Siria para erradicar los restos de ISIS y defender a Estados Unidos y a sus aliados. (REUTERS/ARCHIVO)
el Centcom mantendrá operaciones en Siria para erradicar los restos de ISIS y defender a Estados Unidos y a sus aliados. (REUTERS/ARCHIVO)

Un ataque aéreo estadounidense la semana pasada en el noroeste de Siria mató a un alto dirigente del Estado Islámico, identificándolo como Ali Husayn al-’Ulaywi. El operativo, parte de la campaña de Estados Unidos contra células yihadistas, fue confirmado por el Comando Central y se produce en medio de una serie de acciones militares tras la muerte de soldados estadounidenses en la región. El Centcom sostiene que estas operaciones buscan impedir futuros atentados contra intereses estadounidenses y de sus aliados.

Persistencia de la amenaza yihadista

Aunque el Estado Islámico perdió el control de amplios territorios en Siria en 2019, el grupo mantiene células activas que han reivindicado ataques recientes. Tras la caída del régimen de la familia Assad en diciembre de 2024, las autoridades sirias han enfrentado un repunte de atentados atribuidos a remanentes de ISIS. En febrero, el portavoz del grupo, Abu Huzaifa al-Ansari, llamó a sus seguidores a atacar objetivos occidentales y judíos.

El Estado Islámico mantiene células activas en Siria y reivindicó ataques recientes pese a haber perdido el control territorial en 2019.
El Estado Islámico mantiene células activas en Siria y reivindicó ataques recientes pese a haber perdido el control territorial en 2019.

El Centcom afirmó que, pese a la derrota territorial de ISIS, sus operaciones continúan para neutralizar amenazas provenientes de células durmientes. En febrero, el ejército estadounidense realizó otros ataques aéreos en Siria como represalia por una emboscada en diciembre que dejó dos militares y un intérprete estadounidenses muertos. Se informó entonces que al menos 50 miembros de ISIS fueron abatidos o capturados.

Cambios políticos y contexto de inseguridad en Siria

Desde la caída del régimen de Bashar al Asad en diciembre de 2024, Siria ha experimentado una transición política bajo el presidente Ahmed al Sharaa. El Estado Islámico, en sus comunicados, lo califica de “apóstata” y ha intensificado sus ataques contra el nuevo gobierno y sus fuerzas armadas.

El Centcom reiteró que Estados Unidos “seguirá defendiendo el territorio nacional de EE.UU., a nuestros miembros del servicio, y a nuestros aliados y socios en toda la región”, en palabras del almirante Cooper.

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