Alcaldía de San Salvador Centro implementará un plan especial de limpieza para Semana Santa ante auge turístico

Más de 800 empleados municipales trabajan diariamente en la limpieza de plazas, parques e iglesias durante la Semana Mayor en San Salvador Centro./(Cortesía San Salvador Centro)

La Alcaldía de San Salvador Centro ha puesto en marcha un plan especial de limpieza con motivo de la Semana Santa, anticipando la llegada de turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad durante este periodo vacacional.

El alcalde Mario Durán encabeza esta iniciativa que busca ofrecer un entorno impecable en una de las zonas de mayor actividad cultural y religiosa del país.

El operativo involucra a 825 empleados de la Dirección de Desechos Sólidos, quienes realizarán labores diarias de aseo en todo el municipio durante la Semana Mayor.

Las acciones de limpieza contemplan el barrido de 70,114 cuadras y el mantenimiento de 1,682 tragantes, así como el lavado de 2,800 metros cuadrados de plazas y la limpieza de 508,143 metros cuadrados de cunetas y aceras.

Se proyecta una recolección total de 380 toneladas de desechos, con un esfuerzo especial para retirar 74 toneladas de residuos de alfombras que quedan tras el tradicional paso del Santo Entierro, según detalló Javier Mejía, subdirector de Operaciones de Desechos Sólidos.

Este despliegue cobra relevancia considerando el aumento significativo de visitantes que recibe el Centro Histórico de San Salvador durante la Semana Santa, cuando cientos de familias y turistas participan en procesiones y actividades religiosas, generando una mayor demanda de servicios de limpieza y mantenimiento urbano.

El aumento del turismo religioso y cultural en el Centro Histórico de San Salvador exige un refuerzo de los servicios de limpieza urbana./(Cortesía de San Salvador Centro)

El plan de limpieza no solo abarca el centro histórico capitalino, sino que también se extiende a puntos estratégicos de los distritos que conforman San Salvador Centro.

En estas áreas, las cuadrillas municipales se desplegarán antes, durante y después de las procesiones y eventos religiosos, asegurando que plazas, parques y periferias de iglesias permanezcan en condiciones óptimas para el disfrute de los asistentes.

Además, la municipalidad garantizará condiciones adecuadas de aseo en centros recreativos clave, como el Centro de Convivencia Satélite, Jorge “Chapupo” Rodríguez, Pedro Pablo Castillo, Don Rúa y el Polideportivo Dr. Héctor Silva (Distrito Capital), así como en La Gloria (Mejicanos) y Texincal (Ciudad Delgado).

Estas instalaciones estarán abiertas al público con acceso gratuito a piscinas desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, lo que requiere una atención especial para mantener la limpieza y el orden durante el periodo de mayor afluencia.

El auge turístico en el Centro Histórico de San Salvador durante la Semana Santa ha impulsado la necesidad de fortalecer los servicios de limpieza en la zona. Este sector, que forma parte integral de San Salvador Centro, concentra una variada oferta cultural, patrimonial y religiosa, atrayendo a visitantes que buscan vivir las tradiciones de la Semana Mayor en un ambiente adecuado.

La municipalidad señala que el personal operativo trabajará en turnos continuos para asegurar que, tras las actividades de mayor concurrencia, las áreas intervenidas queden libres de residuos de manera inmediata.

Las cuadrillas de aseo trabajarán en turnos continuos para dejar limpias las áreas antes, durante y después de las procesiones y eventos religiosos./(Cortesía de San Salvador Centro)

Con estas acciones, la Alcaldía de San Salvador Centro reafirma su compromiso de mantener espacios públicos limpios y seguros, promoviendo una experiencia positiva para quienes eligen la capital como destino durante la Semana Santa.

El énfasis en la limpieza y el mantenimiento urbano resulta fundamental para preservar la imagen del centro histórico y de los distritos que forman parte del municipio, contribuyendo al desarrollo turístico y al bienestar de la comunidad.

San Salvador Centro, compuesto por los distritos de la capital, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado, se consolida como un enclave turístico y religioso durante la Semana Santa. El esfuerzo coordinado entre las autoridades municipales y los equipos de limpieza apunta a garantizar que tanto residentes como visitantes disfruten de espacios adecuados, reafirmando la importancia de la limpieza urbana para el desarrollo sostenible y la proyección internacional de la ciudad.