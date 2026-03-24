Relaciones entre El Salvador y Kosovo avanzan hacia una agenda de cooperación con foco en tecnología e innovación

El Salvador y Kosovo firman memorándum de entendimiento para impulsar consultas bilaterales y fortalecer relaciones diplomáticas./ (Ministerio de Relaciones Exteriores)

Los gobiernos de El Salvador y Kosovo han dado un paso significativo en la profundización de sus relaciones diplomáticas con la firma de un memorándum de entendimiento destinado a la realización de consultas bilaterales. Este nuevo mecanismo formaliza la voluntad de ambos países de fortalecer los vínculos existentes y avanzar hacia una agenda compartida que prioriza el desarrollo, la innovación y la transformación digital.

La ceremonia de suscripción del acuerdo se realizó en la sede de la Cancillería de la República de El Salvador, con la participación de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y el viceministro de Asuntos Exteriores y Diáspora de Kosovo, Kreshnik Ahmeti.

También estuvo presente la embajadora concurrente de Kosovo para El Salvador, Heroina Telaku. El ambiente del encuentro reflejó una disposición al diálogo franco y al entendimiento mutuo, pilares fundamentales para la concreción de una cooperación dinámica y orientada a resultados.

Durante el acto, Mira subrayó la importancia de coordinar acciones bajo los principios de respeto mutuo y visión compartida, elementos que considera esenciales para identificar oportunidades y consolidar una agenda bilateral robusta.

“Ambos países comprendemos que la proyección de nuestras acciones requiere una coordinación en el diálogo franco, el entendimiento y el respeto mutuo; como herramientas claves para identificar oportunidades, la consolidación de una agenda bilateral dinámica y orientada a resultados concretos”, señaló la viceministra.

Enfatizó que la profundización del trabajo conjunto permitirá avanzar hacia el desarrollo económico y social, apoyándose en iniciativas que generen beneficios tangibles para ambas poblaciones.

El acuerdo prioriza el desarrollo, la innovación y la transformación digital como ejes centrales de la nueva alianza estratégica./(Ministerio de Relaciones Exteriores)

Por su parte, Ahmeti expresó el deseo de Kosovo de fortalecer y ampliar los lazos bilaterales, poniendo especial énfasis en áreas como el desarrollo, la cooperación y la economía. “Buscamos avanzar juntos en el camino del desarrollo, cooperación y economía, entre otros temas”, afirmó el funcionario, quien resaltó el potencial de la alianza para impulsar transformaciones históricas y progresos en ambas naciones.

Las conversaciones previas a la firma del memorándum permitieron a los viceministros abordar una agenda amplia que incluyó temas estratégicos como energías renovables, tecnología, innovación y crecimiento económico.

Ambos países identificaron la oportunidad de generar intercambios y proyectos conjuntos en materia de seguridad, energías limpias y transformación digital, sectores en los que coinciden sus intereses y prioridades.

La diplomática salvadoreña destacó que este acuerdo llega en un momento en el que El Salvador atraviesa un proceso de transformaciones significativas, lo que abre nuevas posibilidades de alianzas internacionales.

“Estamos seguros de que, bajo esta visión compartida y de diálogo fructífero, lograremos intercambiar opiniones en temas claves de nuestra asociación bilateral”, afirmó Mira, quien añadió que los avances del país centroamericano pueden constituir un atractivo para naciones con principios y valores afines.

La viceministra destacó que el memorándum permite explorar iniciativas de intercambio en áreas clave como tecnología, crecimiento económico y energías renovables./(Ministerio de Relaciones Exteriores)

El acto protocolario de la firma estuvo acompañado por una serie de reuniones técnicas, en las que equipos de ambas cancillerías discutieron mecanismos para implementar proyectos conjuntos y evaluaron oportunidades de cooperación práctica. La embajadora Telaku acompañó estos diálogos, reforzando el interés de Kosovo en ampliar sus relaciones con América Latina y el Caribe.

La suscripción del memorándum de entendimiento entre El Salvador y Kosovo marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, caracterizada por el compromiso de impulsar acciones innovadoras que fomenten el desarrollo económico, social y tecnológico. Ambas partes coincidieron en que la cooperación internacional y el diálogo permanente son herramientas indispensables para afrontar los desafíos globales y regionales.

Este acuerdo sienta las bases para una colaboración más estrecha, en la que la identificación de intereses comunes y la ejecución de proyectos conjuntos permitirán a El Salvador y Kosovo avanzar hacia una visión compartida de futuro.

Con la mirada puesta en la transformación digital, la innovación y el bienestar de sus ciudadanos, los dos países consolidan una alianza estratégica que busca trascender las fronteras geográficas y proyectar su cooperación en el escenario internacional.