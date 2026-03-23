El Salvador

Registro nacional de turismo suma más de 1,000 empresas inscritas en El Salvador

La directora ejecutiva de CORSATUR informó que más de 700 empresas mantienen su registro vigente, mientras que otras deben renovar para seguir operando legalmente y acceder a capacitaciones y promoción oficial

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Más de 700 empresas turísticas
Más de 700 empresas turísticas en El Salvador mantienen inscripción vigente en el Registro Nacional de Turismo, clave para la formalización del sector. (REUTERS/Jose Cabezas)

Más de 1,000 empresas ya están inscritas en el Registro Nacional de Turismo en El Salvador, de las cuales más de 700 mantienen su inscripción vigente, según detalló Alejandra Durán, directora ejecutiva de CORSATUR, en entrevista con Radio YSKL.

El universo total supera las 3,000 empresas y establecimientos dedicados a actividades turísticas, pero quienes no han renovado deben hacerlo, ya que la formalización y su actualización son obligatorias de forma periódica.

El trámite es obligatorio para todos los establecimientos que ofrecen servicios turísticos, como alojamiento, alimentación, transporte, información y recreación. La finalidad es asegurar la calidad del servicio y permitir que el Estado valide la oferta turística mediante inspecciones físicas y oculares regulares.

La actualización debe realizarse cada dos años. Este plazo responde a la necesidad de verificar presencialmente las condiciones de cada negocio y asegurar que se mantengan los estándares exigidos. Durán enfatizó que, si la inscripción vence, el establecimiento debe renovar el proceso para seguir operando formalmente.

Alejandra Durán, Directora ejecutiva de
Alejandra Durán, Directora ejecutiva de CORSATUR. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La misma regla aplica para los guías turísticos. Ellos deben acreditar sus conocimientos y aprobar un examen con nota mínima de siete, o 70 sobre 100, para obtener o renovar su carnet, que también tiene una vigencia bianual. Solo así pueden certificarse y acompañar a los visitantes en los distintos destinos del país.

Para facilitar el acceso, CORSATUR ha implementado jornadas itinerantes que recorren los catorce departamentos. Mañana, el equipo se instalará en la alcaldía de Santa Ana de 8 a 16 h, y luego seguirá en Morazán, La Unión y otros puntos. Así eliminan obstáculos de distancia y acercan la formalización a todo el territorio. Ahora también es posible enviar la documentación por correo electrónico, lo que agiliza el trámite y evita desplazamientos.

Entre los beneficios de pertenecer al padrón oficial, Durán destacó la certificación de calidad. “Al estar en un registro público, podemos dar fe del cumplimiento de estándares y recomendar oficialmente los establecimientos inscritos”, explicó. Esta certificación permite que CORSATUR promueva los negocios en las rutas y destinos turísticos sugeridos, facilitando a los visitantes la identificación de opciones confiables.

El Registro Nacional de Turismo
El Registro Nacional de Turismo exige renovación obligatoria cada dos años para asegurar la calidad y legalidad de los servicios turísticos en El Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas)

Los empresarios y emprendedores inscritos también acceden a capacitaciones gratuitas que organiza la institución. Los temas incluyen atención al cliente, gestión de grupos, habilidades blandas y primeros auxilios. Estas capacitaciones representan un ahorro económico y contribuyen a mejorar la competitividad y la experiencia ofrecida a los visitantes.

Otra ventaja es la posibilidad de establecer redes y conexiones. Durán insistió en que, al estar formalizados, los negocios pueden conocerse entre sí, ser recomendados y colaborar en iniciativas conjuntas. “Si una empresa no se da a conocer y no está en el registro, no la podemos recomendar ni conectar”, advirtió, subrayando la importancia de la formalización para acceder a mayores oportunidades.

Durán precisó que el mecanismo está abierto tanto a personas naturales como jurídicas. Cualquier empresario o emprendedor, sin importar el tamaño de su negocio, puede sumarse al sistema. “No hay pretextos para quedar fuera”, señaló, invitando a todos los actores del sector a acercarse a CORSATUR para recibir orientación directa sobre cómo aplicar.

Los interesados pueden iniciar su proceso de incorporación a través del número 22413200. También tienen la opción de comunicarse por el teléfono directo 7786-9301 o escribir al correo aduran@corsatur.gob.sv. Durán aseguró que estos canales están abiertos para atender dudas, recibir documentos y guiar a los nuevos aspirantes.

Establecimientos y guías turísticos deben
Establecimientos y guías turísticos deben cumplir con reglamentos y exámenes periódicos para operar formalmente en el sector turístico salvadoreño. (Foto: DOM)

Durante la entrevista, Durán también mencionó que existe una figura jurídica que facilita la constitución de pequeñas empresas: la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). Esta modalidad permite a los emprendedores crear una empresa formal en poco tiempo, acceder a la seguridad social y brindar previsión a sus empleados, incluso si el equipo es reducido.

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