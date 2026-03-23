El Salvador proyecta recibir 4,2 millones de visitantes en 2026 impulsando su crecimiento turístico sin precedentes. (Foto cortesía MITUR)

En 2026, El Salvador se ha propuesto alcanzar la cifra de 4.2 millones de visitantes a lo largo del año, según confirmó Alejandra Durán, directora ejecutiva de CORSATUR, en entrevista con Radio YSKL.

La funcionaria señaló que el país ya registró un “récord histórico” de ingresos turísticos en febrero, con 815,000 personas en un solo mes, lo que marca un hito en la actividad del sector.

Durán explicó que este ritmo de crecimiento posiciona a El Salvador cerca de su meta anual. Subrayó que “febrero de 2026 se convirtió en el mes que más visitantes hemos recibido históricamente”.

El país espera mantener la tendencia con la llegada de los datos de marzo, que estarán listos en los primeros días de abril. La funcionaria se mostró optimista de cumplir el objetivo, considerando la diversidad de eventos y actividades planificadas para nacionales y extranjeros.

La temporada de cruceros ha cobrado relevancia dentro de la estrategia oficial. En 2026, El Salvador proyecta recibir entre 14 y 18 cruceros, lo que convertiría este periodo en el más activo hasta la fecha. La reciente llegada de un barco con más de 2,400 personas entre pasajeros y tripulantes puso a prueba la logística nacional, con la colaboración de la Policía de Turismo, el VMT y personal sanitario.

Durán destacó que la calidad de la experiencia para los cruceristas es clave para que las navieras califiquen positivamente al país y decidan programar nuevas rutas.

La temporada de cruceros de 2026 prevé la llegada de hasta 18 barcos, fortaleciendo el turismo de experiencias en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La ejecutiva remarcó que el impacto de estos movimientos se extiende más allá del sector turístico formal, ya que también involucra a artistas y artesanos locales. Además, resaltó la importancia de consolidar una imagen positiva de El Salvador ante visitantes e inversionistas, promoviendo el país como destino para vacacionar, invertir o residir.

La gestión turística, señaló Durán, es un esfuerzo anual y articulado entre CORSATUR, el gabinete turístico y otras instituciones públicas y privadas. De cara a las temporadas altas, como Semana Santa, agosto y diciembre, la funcionaria destacó la importancia de preparar tanto a empresas como a empleados de otras instituciones públicas. “La labor de CORSATUR es de todo el año, igual que todas las instituciones del presidente Bukele”, afirmó.

El sector turístico en El Salvador se compone de cinco rubros principales: alimentación, alojamiento, transporte turístico, información (guías y turoperadores) y recreación. Durán precisó que el rubro de alimentación concentra la mayor cantidad de empresas, con más de 2,500 de las aproximadamente 3,500 registradas.

La funcionaria relató que ha constatado el crecimiento del sector alimenticio en distintas zonas del país, lo que exige estándares de calidad y frescura en los productos ofrecidos. El alojamiento también muestra una tendencia al alza, con nuevos establecimientos y grandes construcciones en desarrollo, como el complejo de Mizata, que sumará capacidad al sector.

La mejora en la seguridad ha facilitado la movilización y el turismo interno, incentivando recorridos por destinos rurales y tradicionales. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Durán resaltó la importancia de orientar a las empresas sobre tendencias internacionales y atención diferenciada para visitantes de distintas nacionalidades. Además, insistió en la necesidad de capacitación en gestión de inventarios y operación interna para evitar pérdidas y mantener la calidad.

La ejecutiva explicó que CORSATUR trabaja en la conformación de “nodos” turísticos en destinos que ya cuentan con infraestructura suficiente, para luego expandir la estrategia a otras regiones.

Las condiciones de seguridad han favorecido notablemente el desarrollo turístico, según la directora de CORSATUR. “El sector turístico ha sido de los más beneficiados”, afirmó, destacando que la mejora en la seguridad permite operar negocios en horarios extendidos y facilita la movilidad de empleados, incluso desde zonas lejanas.

Durán señaló que actualmente los visitantes nacionales pueden desplazarse libremente por el país, lo que no era posible antes. Además, subrayó la colaboración creciente dentro del sector privado, especialmente entre empresarios turísticos, quienes se apoyan mutuamente en promociones y acciones conjuntas.

La ejecutiva resaltó el trabajo conjunto con la Cámara Salvadoreña de Turismo, que permite fortalecer al sector privado y consolidar políticas públicas orientadas al crecimiento.

Febrero de 2026 marcó un récord histórico con la llegada de 815.000 turistas en un solo mes en El Salvador. (Ministerio de Turismo de El Salvador)

Finalmente, Durán enfatizó que el enfoque de la gestión turística no se limita a atraer extranjeros, sino que también busca potenciar el turismo interno. “El salvadoreño está saliendo, está haciendo turismo, y eso es importante también, que el empresario entienda que le tiene que dar la misma calidad del servicio tanto a un extranjero como a un salvadoreño”, sostuvo.

La directora ejecutiva de CORSATUR reiteró que ambos públicos son consumidores y merecen recibir atención de excelencia, independientemente de su lugar de origen.

Proyecciones durante Semana Santa

Durante la próxima Semana Santa, El Salvador prevé la llegada de 145,000 visitantes extranjeros, la mayoría provenientes de Guatemala, seguidos por turistas de Estados Unidos y Honduras. La temporada estará marcada por la preferencia de sol, playa, cultura y actividades religiosas propias de la Semana Mayor.

En el ámbito nacional, CORSATUR proyecta la movilización de 1.7 millones de visitantes en distintos destinos del país. Durán subrayó que la variedad de opciones y el entorno seguro facilitan que los salvadoreños recorran pueblos, montañas o asistan a celebraciones tradicionales, combinando turismo religioso y de naturaleza.

CORSATUR impulsa eventos durante todo el año

CORSATUR y el Ministerio de Turismo han trazado una estrategia para mantener la actividad turística activa durante los doce meses del año. “No queremos concentrar la oferta en una estación, sino dinamizar el sector de manera permanente”, afirmó Durán.

CORSATUR y el Ministerio de Turismo implementan eventos nacionales e internacionales durante todo el año para dinamizar la oferta turística. (EFE/Rodrigo Sura/Archivo)

Entre los próximos eventos destacan carreras deportivas, conciertos internacionales y un congreso internacional de turismo religioso. Además, se realizarán desfiles de moda organizados por CONAMYPE, vinculados a destinos como Apulo y Costa del Sol. En el segmento de cruceros, están confirmadas nuevas llegadas en abril y mayo.

El país será sede del Lama Bike Fest, que reunirá a más de 400 motos de alto cilindraje en rutas turísticas. También se organizarán torneos de voleibol de playa con equipos internacionales y la Copa La Fe, un evento de fútbol infantil con delegaciones de varios países y la llegada de familias completas. A esto se suman campeonatos de surf que utilizarán la infraestructura remodelada para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Impacto económico, empleo, comunidades y control sanitario

El crecimiento del turismo se refleja en la creación de empresas y nuevos empleos. Entre 2023 y 2025, el sector sumó más de 670 nuevas empresas, con mayor concentración en La Libertad y San Salvador. Los empleos en el sector, reportados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, aumentaron de 60,000 a 67,000.

La creación de empresas turísticas y la capacitación en turismo comunitario refuerzan el empleo y el desarrollo local en El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Turismo).

El turismo comunitario y rural es otro eje de trabajo. CORSATUR capacita a comunidades en atención al visitante, fijación de precios y gestión de ofertas gastronómicas. La cooperación internacional, particularmente con Japón en Nahuizalco, ha fortalecido la calidad y diversidad de la oferta rural.

En materia de control sanitario, Durán explicó que la Superintendencia de Regulación Sanitaria y el Ministerio de Salud realizan inspecciones en restaurantes, piscinas y alojamientos. El objetivo, señaló, es garantizar limpieza, seguridad alimentaria y condiciones adecuadas, no sancionar. Las inspecciones recientes en destinos como El Tunco, La Libertad y El Cuco buscan asegurar que la experiencia del visitante cumpla con los estándares y no se vea afectada por malas prácticas empresariales.