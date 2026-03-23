El Salvador

Belice tiene los precios del combustible más altos en Centroamérica y El Salvador mantiene los más bajos

Un análisis regional indica que todas las naciones centroamericanas registran precios superiores a los de Estados Unidos, impulsados principalmente por factores geopolíticos y la cotización internacional del petróleo

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Una mano carga combustible en
Una mano carga combustible en un automóvil en una estación de servicio, un acto cotidiano que subraya el impacto de los crecientes precios de la nafta en la economía diaria de los conductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la última semana de marzo, Centroamérica experimentó un aumento generalizado en el precio de los combustibles, con todos los países de la región por encima de los 4 USD por galón en las principales categorías de gasolina, según reportes de varios medios locales que citan estadísticas oficiales de cada país.

Belice encabeza la lista con el costo más elevado de toda la región, donde el valor del galón de gasolina superior llegó a 6.88 USD. Por contraste, El Salvador se posiciona en la media regional, con precios de 4.08 USD para la gasolina superior y 3.84 USD para la regular, además de uno de los valores más bajos para el diésel (3.77 USD) esto según el último reporte de los precios de referencia de la Dirección de Hidrocarburos y Minas del ministerio de Economía de El Salvador.

Imagen de un vehículo repostando
Imagen de un vehículo repostando en una gasolinera de Madrid. EFE/Mariscal

La comparación-citada por varios medios locales con base a estadísticas oficiales- detalla que Guatemala, Costa Rica y Nicaragua también presentan precios altos, con la gasolina superior superando los 5 USD por galón. En cuanto al diésel, Guatemala ostenta la tarifa más alta, llegando a 5.15 USD por galón.

Los reportes atribuyen la causa principal del incremento a una combinación de factores geopolíticos y el precio internacional del barril de petróleo, que se mantiene en torno a los 100 USD. El efecto ha sido uniforme en los países centroamericanos, elevando los costos para los consumidores.

De acuerdo con la tabla citada por varios medios centroamericanos, el nivel de costo relativo varía entre medio y muy alto. Belice es el único país con la categoría de “muy alto”, mientras que El Salvador, Panamá y Honduras se ubican en el nivel “medio”. Costa Rica, Nicaragua y Guatemala aparecen con un costo “alto” respecto a la región.

El documento incluye una referencia internacional: el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se sitúa en 3.88 USD por galón en promedio. Así, en la actualidad, llenar el tanque en cualquier país centroamericano resulta más costoso que en ese mercado estadounidense.

Las primeras afectaciones por el alza

El alza sostenida de los precios de los combustibles en Centroamérica durante 2026 ha desencadenado efectos inmediatos sobre la economía regional, afectando el costo de vida y provocando respuestas estatales orientadas a contener el impacto social, en un contexto marcado por la volatilidad en el mercado internacional del petróleo y las consecuencias derivadas de los conflictos armados en Medio Oriente, según informaron infobae.com y centroamerica360.com.

El incremento en precios de
El incremento en precios de referencia motivó este lunes a la realización de una caravana de autobuses, transporte carga y vehículos particulares y advertencia por interrupciones en Guatemala Foto archivo.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador anunció a principios de marzo de 2026 que los combustibles experimentarán incrementos de hasta 0.25 y 0. 26 USD por galón en todas las variedades, atribuidos a la crisis geopolítica en Medio Oriente y la acumulación descendente de hidrocarburos en inventarios estadounidenses, de acuerdo con infobae.com.

Paralelamente, los gobiernos de Honduras y Guatemala han reportado incrementos significativos, en Guatemala, las alzas llegaron a 1 quetzal por galón (equivalente a 0,13 dólares) tanto en gasolina regular y superior como en diésel.

En Nicaragua, la política de congelamiento de precios implantada en 2022 —según lo informado por infobae.com— ha producido un efecto paradójico: los combustibles figuran entre los más costosos de la región, lo que repercute negativamente en la cadena productiva y en el precio de la canasta básica.

A su vez, algunos gobiernos han respondido con medidas para aliviar estas alzas. En Honduras, se implementaron subsidios de hasta el 50 % para mitigar el impacto sobre los consumidores.

El economista hondureño Obed García afirmó a centroamerica360.com que el traslado del conflicto en Medio Oriente a los precios será palpable durante los próximos tres, seis y hasta doce meses, en función de la prolongación de la crisis. Esta situación implica presiones adicionales sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares centroamericanos.

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