Documental «Olas y Raíces» destaca el impacto cultural y económico del surf en El Salvador

El documental «Olas y Raíces» resalta el papel del surf como motor turístico y económico en El Salvador. (Foto: vicepresidencia de la República)

El surf se ha consolidado como uno de los principales motores turísticos y económicos en El Salvador, según lo evidenció la presentación del documental «Olas y Raíces» en el Muelle Turístico del Puerto La Libertad. Autoridades y representantes del sector destacaron que esta actividad no solo genera deportistas de alto nivel, sino que impulsa la economía local y proyecta una nueva imagen del país ante la comunidad internacional.

La producción, dirigida por Alejandro Ulloa, explora la relación entre el surf, la cultura y las comunidades costeras salvadoreñas. A través de los testimonios de tres surfistas de élite, el documental muestra cómo las olas han sido clave en la formación de historias y tradiciones locales, fortaleciendo la identidad de quienes viven cerca del mar.

El atractivo de las playas salvadoreñas ha crecido en los últimos años, respaldado por la promoción turística y mejoras en las condiciones de seguridad. De acuerdo con información de Diario El Salvador, el país ha logrado posicionarse entre los destinos preferidos para la práctica del surf, recibiendo visitantes de diferentes partes del mundo que buscan experiencias auténticas y condiciones ideales para este deporte.

Las playas salvadoreñas se consolidan como destino internacional de surf, impulsando el turismo y la economía local. (Secretaría de prensa de la presidencia)

Alejandro Ulloa explicó que el proyecto nació de la intención de mostrar el surf más allá de lo comercial. “Este proyecto va con mucho amor, llevamos casi dos años queriendo hacerlo, yo no quería hacer un comercial, quería contar lo que es el surf en este país”, afirmó el director, subrayando la importancia de retratar la vida y la cultura que giran en torno a las olas.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, resaltó que la industria del surf genera un movimiento económico considerable. Según Valdez, los tres surfistas protagonistas movilizan “alrededor de más de USD 150 millones en todo el año”, lo que refleja la magnitud de esta actividad. Además del deporte, la industria abarca la fabricación de tablas, la gastronomía y un estilo de vida propio.

El vicepresidente Félix Ulloa hijo afirmó que el país atraviesa “una revolución de las olas”. Según Ulloa, el potencial turístico de las playas existía desde antes, pero hacía falta una estrategia que permitiera aprovechar este recurso natural en beneficio de la economía y la imagen del país.

El proyecto dirigido por Alejandro Ulloa expone la influencia cultural y el arraigo del surf en la identidad costera de El Salvador. (Foto: vicepresidencia de la República)

Actualmente, el surf y las actividades asociadas han crecido hasta convertirse en una de las principales fuentes de desarrollo para las comunidades costeras. La práctica ha superado el ámbito deportivo y ahora también es vista como un fenómeno que fortalece el tejido social y la proyección internacional de El Salvador.

Cifras de ONU Turismo indican que en 2025 El Salvador registró uno de los mayores incrementos de turismo internacional en el continente americano. El país figura entre los destinos de mayor crecimiento a nivel global, impulsado por la calidad de sus playas y su oferta cultural y natural.

Para el próximo período vacacional de Semana Santa, el ministerio de Turismo prevé la llegada de aproximadamente 145.000 turistas extranjeros entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026. El creciente interés internacional por El Salvador está vinculado a atractivos como el surf, los volcanes y los centros históricos de sus municipios.

El vicepresidente Félix Ulloa hijo calificó el auge del surf como una 'revolución de las olas' para el desarrollo nacional. (Foto: vicepresidencia de la República)

El documental «Olas y Raíces», realizado en colaboración con Surf City El Salvador, Mercenario y Primal, y con la participación de Andrea Magaña y Fernando Ruiz, busca mostrar el surf no solo como un deporte, sino como una expresión cultural que refuerza la identidad local y promueve el desarrollo de las comunidades.

La obra invita a reconocer el papel central que tiene el mar en la vida y la economía de la costa salvadoreña, y se presenta como testimonio del impacto positivo que el surf ha tenido en el país durante los últimos años.