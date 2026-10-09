“Bolillo” Gómez seguirá al frente de El Salvador pese al descenso en la Liga de Naciones

La FESFUT ratificó a Hernán Darío Gómez como seleccionador de El Salvador tras el descenso del equipo a la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) informó este jueves que Hernán “Bolillo” Gómez fue ratificado como seleccionador mayor de El Salvador, días después de que el combinado nacional descendiera en la Liga de Naciones de la Concacaf.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol informa a los medios de comunicación y al público en general que el profesor Hernán Darío Gómez ha sido ratificado en su cargo como seleccionador mayor nacional”, señaló el ente federativo.

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El documento también indicó que el entrenador colombiano comenzará en breve la preparación de los partidos del play-in ante Saint Martin, previstos para noviembre.

El entrenador colombiano preparará los partidos del play-in ante Saint Martin previstos para el mes de noviembre. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Fútbol)

Yamil Bukele había dicho que Gómez dejaría el cargo si se producía el descenso

El presidente de la Fesfut, Yamil Bukele, se refirió a la situación de Gómez después de la derrota por 6-0 ante Guatemala.

Bukele afirmó que el propio DT había condicionado su permanencia a la continuidad de la selección en la máxima división del campeonato. “‘Bolillo’ me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes 6 de octubre y eso es lo que puso sobre la mesa”, dijo el dirigente.

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El escenario planteado se concretó tras el empate 1-1 ante Martinica, resultado con el que El Salvador quedó con cuatro puntos. La goleada sufrida contra Guatemala tuvo peso en la diferencia de goles, uno de los factores que selló el descenso del equipo centroamericano.

Pese a esto, el “Bolillo” expresó su intención de mantenerse al frente del proceso y dejó la decisión en manos de la federación. “Yo espero el análisis del presidente. Yo no me quiero ir”, declaró el técnico ante los medios a su regreso al país.

El presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, había afirmado que el técnico dejaría la conducción de la selección si no se mantenía en la Liga A. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Preparará el play-in contra Saint Martin en noviembre

Tras ratificarlo en el cargo, la Fesfut anticipó que el entrenador preparará los encuentros del play-in de la Liga de Naciones contra Saint Martin, que se disputarán el próximo mes. Esto con el objetivo de seguir con vida en el camino hacia la Copa Oro 2027.

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La federación también anunció que ampliará el cuerpo técnico del entrenador. “En línea con la filosofía de trabajo de la actual administración de la FESFUT, el cuerpo técnico del profesor Gómez será ampliado y los detalles al respecto serán dados a conocer posteriormente”, señaló la institución.

Gómez se mantendrá al frente de la Selecta después de una serie de resultados adversos en distintas competiciones desde que asumió el cargo hace 19 meses.

El empate 1-1 ante Martinica y la diferencia de goles sellaron el descenso de la Selecta en la Liga de naciones de Concacaf. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El primer traspié se produjo en la Copa Oro 2025, disputada en junio. La Azul y Blanco concluyó el certamen como último lugar del Grupo B, con un punto, y quedó fuera del torneo.

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Después llegó la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026. La Selecta finalizó en el fondo de la tabla y sin opciones de clasificación a la Copa del Mundo.

La secuencia negativa continuó en la Liga de Naciones 2026-2027. El 25 de septiembre de este año, el combinado cuscatleco venció 3-1 a Martinica, pero tres días después sufrió la goleada por 6-0 ante Guatemala, un resultado que agravó la presión sobre el cuerpo técnico. El equipo luego perdió 2-0 contra Jamaica el 2 de octubre y empató 1-1 ante Martinica el 5 de octubre.